Guardian otevřel k slovenským volbám živý blog

30. 9. 2023

čas čtení 3 minuty

- Pozor na SNS

Milan Nič, vedoucí výzkumný pracovník německé Rady pro zahraniční vztahy a expert na Slovensko upozorňuje, že zásadní věcí, kterou je třeba sledovat, je, zda nacionalistická Slovenská národní strana (SNS) překročí pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu.



"Jejich 9-10 mandátů by změnilo parlamentní aritmetiku ve prospěch koalice vedené Ficem," řekl.

- Ultrapravicová Republika se podle průzkumů u volebních místností dostane do parlamentu s asi 6 procenty hlasů.



- Vítězí na Slovensku liberálové?

Podle průzkumů u východů z volebních místností vede Progresívne Slovensko:

Byl zveřejněn exit poll agentury Focus pro TV Markíza:

- Progresivní Slovensko Michala Šimečky: 23,5 %.

- Smer Roberta Fica: 21,9 %

- Hlas Petera Pellegriniho: 12.2%







Podle exit pollů na Slovensku nečekaný vítěz voleb. PS... pic.twitter.com/1zADbYSqwh — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) September 30, 2023



- Exit poll slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu předvídá těsné vítězství Progresívneho Slovenska:

Exit poll slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu předpovídá těsné vítězství ve slovenských volbách Progresivního Slovenska před Směrem Roberta Fica. @iROZHLAScz pic.twitter.com/thHAiMTeQ6 — Filip Nerad (@FilipNerad) September 30, 2023





- Markíza zveřejnila výsledky průzkumů u východů z volebních místností, ale beze jmen politických stran. To bude zveřejněno ve 22.45:

Volby na Slovensku 2023: národ čeká na výsledky hlasování na ostří nože



Volby mohou rozhodnout, zda se země bude držet liberální, prozápadní linie, nebo se začne více přiklánět k Rusku





Kandidáti vyzvali Slováky, aby přišli volit - a přivedli s sebou své přátele - v hlasování, které se očekává na ostří nože.



"Pokud jste dnes ještě nevolili, přidejte se - vlakem, autem, pěšky, podle potřeby," napsal dnes večer na Facebooku lídr Progresivného Slovenska Michal Šimečka. "Bude to těsné a každý hlas může rozhodnout," dodal.



"Přátelé, přijďte volit," uvedl na sociální síti lídr strany Hlas a bývalý premiér Peter Pellegrini. "Ostatní už svou příležitost využili, ale vy můžete rozhodnout," dodal.









- Zelenskyj poslal Slovensku vzkaz

Z České republiky hlasovalo 23 486, z Velké Británie 6 238 a z Německa 5 546 voličů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal v den voleb Slovákům vzkaz. Aniž by se zmínil o volbách, poděkoval Slovensku za to, že "stojí při Ukrajině".Nesouhlas Roberta Fica s vojenskou pomocí Ukrajině a kritika sankcí vyvolaly obavy, že by se nová slovenská vláda mohla připojit k Maďarsku jako více proruský hlas v rámci EU a NATO.Zatímco první výsledky průzkumů u východů z volebních místností se očekávaly krátce po 22:00 SEČ, moratorium na zveřejňování výsledků bylo prodlouženo do 22:45 místního času kvůli úmrtí voliče ve volební místnosti v Považské Bystrici.