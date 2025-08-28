Proč se tolik věnuji situaci na Ukrajině
Dávno nejde o obranu. Zdá se, že ve 21. století nebude pro něj vlastně žádný velký problém, pokud by skutečně vyhladil třeba i milion lidí. Budou tam na těch mrtvolách stát luxusní hotely, jak si myslí prezident Trump. Bohužel. A tolik jsme se toho nažvanili o poučení z holokaustu.
Píši ale do Britských listů o Ukrajině. Ne proto, že bych nějak poměřoval míru hrůzy, ale proto, že na Ukrajině se hraje o osud Evropy a světové demokracie. Ale taky o osud nás, Česka, mně samotného. Pokud skončím v koncentráku, nebude izraelský. Pokud na nemocnici v Krnově dopadne raketa, nebude izraelská. Pokud Evropu ovládnou fašistické režimy, nebude to v režii Izraele.
Pozn. JČ: Ano, pan Boris Cvek má pravdu, že přímé nebezpečí České republice hrozí z Ruska. Jenže kromě toho existuje ještě další, a to celosvětové nebezpečí. Ruská agrese na Ukrajině a Netanjahuovo vraždění v Gaze a na Západním břehu Jordánu, obojí netrestané, děsivým způsobem destabilizuje světový právní řád. Znamená to, že od nynějška už může kdokoliv kohokoliv beztrestně vraždit. A ano, vážně destabilizující je i zničení dobré pověsti západních zemí. Už nemohou žvanit o tom, že jsou obhájci lidských práv.
