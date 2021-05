Johnson zavádí nutnost prokázat se při volbách průkazem totožnosti s fotografi

10. 5. 2021

V Británii a ve Spojených státech neexistují občanky. Dosud se dlouhá desetiletí hlasovalo ve volbách prostě tak, že jste přišli a řekli své jméno a adresu. Boris Johnson zavádí od nynějška nutnost, aby se voliči při volbách do Dolní sněmovny identifikovali nějakým průkazem s fotografií. Podle zkušeností z USA kritikové upozorňují, že to povede k vyloučení části voličů z voleb, především těch, kteří nehlasují pro konzervativce.



Odradí to od hlasování ve volbách ty občany, kteří hlasování nemají v úmyslu plánovat složitě předem.









To jsou hlavně mladí lidé a ti často nemají ani řidičský průkaz, ani cestovní pas. Tito lidé budou od voleb vyloučeni. Johnson chce zavést proceduru, kdy občané, kteří nemají žádný průkaz totožnosti, mohou o něj zažádat u místního komunálního úřadu. Dosavadní pokusy v tomto ohledu vedly k tomu, že se voleb nemohly účastnit v každém testovaném volebním okrsku, kde se vyžadoval průkaz totožnosti, stovky voličů.



Johnson chce také omezit možnost hlasovat poštou. Prý je cílem "zabránit volebním podvodům", avšak jak konstatuje oficiální britská vládní Volební komise, problém s volebními podvody v Británii neexistuje. V roce 2019 byl ve více než šedesátimilionové Británii za volební podvod odsouzen jen jeden člověk a jen jednoho dalšího varovala policie, že šel hlasovat za někoho jiného.



Podrobnosti v angličtině



