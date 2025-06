Channel 4 News: Rostoucí skupina demonstrantů, kteří v Tel Avivu stojí v ulicích s fotografiemi zavražděěných palestinských dětí

4. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 4. června 2025, 19 hodin: Tady v Izraeli je malá, ale rostoucí menšina, která kritizuje obnovenou ofenzivu IDF od porušení příměří v březnu. Nyní se vedle pravidelných protivládních protestů požadujících dohodu o návratu rukojmích ozývají i další hnutí, která jsou stále odvážnější a hlasitější. Poslední měsíc sleduje filmař Matthew Castle jedno z nich, které vede levicová aktivistická skupina a zaměřuje se výhradně na utrpení civilistů v Gaze. U ostatních Izraelců nejsou často populární a film obsahuje interakce, útoky, které můžete považovat za urážlivé.





Aktivistka: "Tady se koná protivládní demonstrace za demokracii. Lidé v této demonstraci také protestují proti válce, ale hlavně za návrat rukojmích. O tom, co se děje v Gaze, nemluví. Půjdou touto ulicí a my na ně budeme čekat na jedné z křižovatek s fotografiemi dětí, které byly v Gaze zavražděny.







Když Izrael porušil příměří, zabil první noc několik set lidí. Zveřejnila jsem fotografie dětí, které byly té noci zavražděny, a moje kamarádka to viděla na mém profilu a řekla, že bychom ty fotografie měli vytisknout a vzít s sebou na demonstraci.





Vyšly jsme ven, asi dvacet žen s těmi fotkami, a byly jsme velmi překvapené, když k nám lidé přicházeli a ptali se nás. Ptali se, kdo jsou ty děti, co se jim stalo, a lidé byli opravdu, opravdu šokovaní a rozrušení.









Starší paní: “Byly to jen děti. Nic neudělaly. Já sama jsem pozůstalá matka. Vím, co cítí jejich rodiče. Bolest je bolest po celém světě."





„Myslíte si, že mnoho lidí v Izraeli chápe, co se děje?“





„Nejsem si jistá. Nejsem si jistá. Nejsem si jistá, jestli to chceme pochopit. Stále touží po pomstě. Nevím. Je to hrozné.“





Útoky Izraelců: „Styďte se. Styďte se.“ "Zrádci"! "Zabít všechny Palestince!"





Alma Mohammad, což znamená, že její otec se jmenoval Mohammed Abu Tayeh. Byla tady. Už není. Byla zabita 7. května 2025. A oni vzali fotku odtud a dali ji do fotek. Takže každý den musím shromažďovat data z zdrojů, kterým věřím. A zapisovat je, organizovat a pak nahrávat na náš web. Je to také hodně práce.





A lidé se snaží zacelit trhliny, které se již objevují ve zdi popírání.





Co pro vás znamená vytisknout tyto fotografie a držet je v ulicích Tel Avivu?









Cítím, že se něco mění. Možná lidé začínají vidět za hranice svého vlastního smutku a uvědomují si

rozsah toho, co jsme v Gaze udělali. A možná teď lidem začíná docházet, možná si začínají spojovat souvislosti. Myslím, že když to vidím, cítím něco podobného naději. Takové akce rostou a vytvářejí vlny, ale v obrovském měřítku. Když se podíváte na rozsah zničení v Gaze. Kolik lidí to zasáhlo. Je velmi těžké cítit naději.





* * *





Moderátor: Více o střelbě na distribuční místa humanitární pomoci v Gaze jsem hovořil s palestinskou právničkou Milenou Ansari z organizace Human Rights Watch, kterou jste viděli dříve. A se Zvikou Kleinem, šéfredaktorem Jerusalem Post, pro nejnovější díl pořadu Fourcast. Můžete si ho pustit na našem kanálu YouTube. Je také na Spotify a na webových stránkách Channel 4 News.

0

234

Další víkend jsme vytiskly další fotografie a připojilo se přes 100 lidí, týden nato přes 200 a týden nato přes 300. A tak to začalo růst.„Chápu psychologii toho, co se děje. Chápu, že lidé jsou od 7. října vystaveni hlavně příběhům o židovském utrpení a to je všude kolem nás. Když jdete po ulici, všude jsou fotky rukojmích, a když zapnete televizi, víte, že stále běží příběhy z 7. října a vláda to manipuluje, aby prosadila své vlastní cíle a pokračovala ve válce.Cítím, že tím, že ctím jejich existenci a beru odpovědnost za své činy, je to první krok ke změně.