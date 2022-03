Zelenskyj je ochoten souhlasit, aby Ukrajina byla neutrální země. Nevzdá se však armády

28. 3. 2022

čas čtení 7 minut

- Ukrajina je připravena jednat o statusu neutrality v rámci mírové dohody, říká Zelenskyj



Ukrajina je ochotna přistoupit na kompromis ohledně statusu Donbasu v rámci mírové dohody, říká Zelenskyj



Zelenskyj uvedl, že bez příměří a stažení vojsk není mírová dohoda možná. Vyloučil, že by se pokusil získat zpět všechna Ruskem ovládaná území silou, protože by to prý vedlo ke třetí světové válce, a řekl, že chce dosáhnout "kompromisu" ohledně východního Donbasu, který je od roku 2014 v držení Ruskem podporovaných sil.



Zelenskyj dodal, že Ukrajina odmítá jednat o některých dalších ruských požadavcích, jako je demilitarizace země.

Celý rozhovor s Volodymyrem Zelenským, který se již stal předmětem zásahu ruské vlády proti zúčastněným médiím, je k dispozici zde s anglickými titulky.



NEW: @ZelenskyyUa just gave a remarkable interview to Russian independent journalists from @meduzaproject @kommersant @novaya_gazeta & @tvraine, who defied Russian government orders not to release it.



Ruská nezávislá nová média již čelí varování ruského komunikačního regulátora, že jsou vyšetřována za realizaci videorozhovoru s ukrajinským prezidentem a že mají zakázáno rozhovor šířit.



Zelenskyj již zveřejnil celý 90minutový videorozhovor na svém kanálu Telegram.



Toto video pochází z kanálu YouTube Tichona Dzyadka, jednoho z ruských novinářů, kteří se rozhovoru zúčastnili.





First interview of @ZelenskyyUa to Russian journalists since February 24th (with english subtitles - first 45 minutes, more to come)https://t.co/q06JK92FyR — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) March 27, 2022



Zelenskyj: Žádali jsme o povolení k přesunu těl mrtvých a zraněných. Nepovolili nám to. Nevím, jestli mrtvé nebo zraněné ruské vojáky přesouvají stejným směrem, kterým odvezli děti (na východ).



O tom, kdo má Mariupol pod kontrolou, Zelenskyj říká: Tam je město pod ruskou blokádou, civilisté nemohou odejít a přístav je zaminován. Je to humanitární katastrofa. Vzhledem k nepřetržitému bombardování nelze dovážet žádné potraviny, léky ani vodu...



Na humanitární konvoje se střílí, řidiči jsou zabíjeni. Mnoho nákladních aut se muselo vrátit zpět. Civilisté byli přesunuti na východ (do oblastí kontrolovaných Ruskem). Podle našich informací bylo přesunuto přes 2 000 dětí. Považujeme to za únos...



Neznáme úplnou situaci. Některé děti byly odděleny od svých rodičů. Je to katastrofa. Drží je jako rukojmí pro výměnu. Nemám pro to vhodná slova, jen emoce.



Ukrajinské jednotky jsou uvnitř města. Chaotické je to proto, že ruské jednotky jsou i v jiných částech. Další části Rusové nemohli obsadit, protože naši nechtěli odejít.



Říkal jsem jim, že pokud potřebují odejít a že je to správné, aby si zachránili život, chápu, jak to může vypadat pro vás jako pro vojáky, ale měli byste to udělat. Dal jsem jim tu možnost volby. Oni mi řekli: 'Poslouchejte, my nemůžeme. Jsou tu zranění lidé. My je tu nenecháme...



A mrtvé tu nenecháme.' Po celém městě jsou mrtvoly. Ruských vojáků i civilistů. Všude na ulicích. Hromady mrtvých lidí. Naše armáda není připravena nechat těla v masových hrobech jako odpadky.



Ptá se na počty mrtvých, raněných a válečných zajatců. Máte k dispozici jejich jména? Zelenskyj říká: "Všichni jsou mrtví: Rusové mají jména válečných zajatců. Proběhla jednání o případné výměně. Zelenskyj říká, že je pro výměnu již nyní.





Zelenskyj se poté vrátil k bodu, který vznesl již dříve: "Požádali jsme Rusy, aby si přišli vyzvednout své mrtvé vojáky. Oni to nedělají. I s mrtvými kočkami a psy se zachází lépe. Nenávidím je, protože nás napadli, ale člověk musí být pořád člověk. Co si myslí jejich rodiče?



"To je děsivé, protože jestli se takhle chovají k vlastním, jak se budou chovat k ostatním?" "To je děsivé.



Na otázku o budoucnosti ukrajinsko-ruských vztahů Zelenskyj odpovídá: "Od 24. února se vztahy hodně zhoršily. Ztratilo se citové pouto. K Ruské federaci, dokonce i k ruskému lidu. Přestože vědí, že je mnoho Rusů, kteří Ukrajinu podporují. Jsem vděčný...



. protože bez poctivých novinářů, bez potenciálu ruských lidí, kteří v hloubi duše věří ve spravedlnost, věří v Ukrajinu a věří v sebe, musí vědět, že tato válka nic dobrého nepřinese. Ale vztahy byly narušeny všude. Některé nenávratně."





Pozoruhodný je tento Zelenského postřeh: "Jsem hluboce zklamán velkým počtem Rusů, kteří (válku) podporují, a to z mnoha různých důvodů. Nechci říkat, že je to všechno vymývání mozků nebo propaganda. Na jedné straně ano, ale buďme upřímní, je to také ospravedlnění...





- V Petrohradě zatkli ruskou umělkyni, která uspořádala protiválečný protest:



Ruská umělkyně, která se v rámci nedělního protiválečného protestu v Petrohradě potřísnila falešnou krví a skandovala "mé srdce krvácí", byla zadržena policií



An antiwar performance in Saint-Petersburg pic.twitter.com/k4VD2Few5x — Andrey Zakharov (@skazal_on) March 27, 2022

- Po klidné neděli přicházejí zprávy o večerních raketových úderech na Ukrajině



Po zprávách o náletu sirén po celé Ukrajině objevily první zprávy o úderech ruských raket na více měst.



Ruské rakety právě dopadly v různých městech po celé Ukrajině. Údajně v Lucku, Rivném, Žytomyru a Kyjevě.

Novináři nyní upozorňují na některé klíčové body, které Volodymyr Zelenskyj uvedl:- Zelenskyj uvedl, že se domnívá, že Putinovi bylo řečeno, že Ukrajinci uvítají ruskou invazi, a tvrdil, že Ukrajina našla v prvních konvojích ruské sváteční uniformy na přehlídku, což naznačuje, že si ruské jednotky myslely, že je Ukrajinci přivítají s květinami.- Ukrajina je připravena diskutovat o přijetí neutrálního statusu jako součásti mírové dohody s Ruskem, ale musel by být garantován třetími stranami a předložen k referendu, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj."Bezpečnostní záruky a neutralita, nejaderný status našeho státu. Jsme připraveni na to přistoupit. To je nejdůležitější bod," řekl Zelenskyj.Ukrajina v rozhovorech s Ruskem jednala o používání ruského jazyka na Ukrajině, ale odmítla diskutovat o dalších ruských požadavcích, jako je demilitarizace Ukrajiny, řekl Zelenskyj.Zelenskyj také řekl, že po Mariupolu leží na hromadách mrtvoly ruských a ukrajinských lidí a že Rusové nesbírají těla svých vlastních mrtvých a nedovolují Ukrajincům, aby sbírali své vlastní mrtvé a zraněné.Zelenskyj řekl, že ruská invaze způsobila zničení ruskojazyčných měst na Ukrajině, a uvedl, že škody jsou horší než za ruské války v Čečensku.