Koronavirus: Celá Itálie uvržena do karantény

10. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

- Více než 60 milionů Italů bylo umístěno do karantény. Opatření přijatá na severní "rudou zónu" byla nyní rozšířena na celou Itálii. Suspendována byla veškerá veřejná shromáždění a zavedeno bylo přísné omezení cestování.- První italský pacient, nakažený koronavirem, byl po mnoha dnech na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Pavii v pondělí propuštěn z intenzivní péče a je poprvé od 21. února schopen samostatně dýchat. Je mu 38 let.- Kdokoliv přijíždějící z Itálie by měl jít do domácí karantény na čtrnáct dní, varuje britská vláda.- V Británii už zemřelo na koronavirus pět lidí, 319 osob je tam nakažených.- Úmrtnost na koronavirus mezi osmdesátníky v Číně zřejmě dosáhla 20 procent.- Španělsko oznámilo uzavřní všech škol a univerzit na čtrnáct dní. Zaznamenalo 1204 nakažených osob, 28 osob zemřelo.- Rumunsko uzavřelo všechny školy a školky od 11. do 22. března, uzavírka může být prodloužena.- Írán oznámil 7161 případů nakažení a 237 úmrtí.- Francouzský ministr kultury Franck Riester je nakažen koronavirem. Strávil několik dní v dolní komoře francouzského parlamentu, kde "bylo potvrzeno několik případů nákazy".Podrobnosti v angličtině ZDE