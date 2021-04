Už nemá smysl přemýšlet na voliči ČSSD… nejsou

12. 4. 2021 / Boris Cvek

Nemám z toho radost, byl jsem dlouholetým voličem ČSSD: volil jsem ČSSD ve volbách do Sněmovny v roce 1998, 2002 a 2013 (v roce 2006 jsem volil zelené, v roce 2010 ODS, v roce 2017 zelené). Navíc levici považuji za naprosto zásadní součást politického spektra, nicméně v postkomunistických zemích se právě levici obecně z nějakého důvodu nedaří. Tradiční levicoví voliči v těchto společnostech jsou jiní než ti západní: velmi často anti-zelení, konzervativní, autoritářsky naladění. Přesto ještě ve sněmovních volbách 2013 měla ČSSD 20% hlasů (což si v průzkumech držela do jara 2017).

To se tehdy považovalo za velké zklamání, protože v zimě a na jaře 2013 byli sociální demokraté hegemony politické scény. Vůbec jim neublížilo, že nominovali proti Milošovi Zemanovi na post prezidenta republiky Jiřího Dienstbiera. Podzimní pád na 20% byl spojen s nečekaným nástupem Andreje Babiše, který v dalších letech postupně vzal sociálním demokratům prakticky všechny voliče. Atmosféru politického střetu proměnila uprchlická krize, které se chopili lidé jako Chovanec, Hašek a Škromach. Střet s pravicí o levicovou budoucnost prakticky zmizel, levicový volič byl mentálně připraven k tomu, aby byl servírován xenofobnímu populismu.

Představitelé ČSSD argumentovali, že musí vládnout s Babišem, aby nezanikli ve změnit opozičních stran. Bylo to naprosto absurdní: skutečná opozice proti miliardářovi může být jen levicovou a skutečnou levicovou opozicí mohli být jen sociální demokraté. Po katastrofě Nečasovy vlády a vzhledem k inklinaci Babiše k vládě s pravicí se socialisté a odbory nakonec asi celkem logicky rozhodli, že zachrání republiku před pravicí vládou s Babišem. Výsledek je zničení levice: pokud ne definitivní, tak jistě dlouhodobé.

Je otázka, zda v České republice může někdy vzniknout normální levicový elektorát toho typu, jak ho známe ze západní Evropy. Jeho jádro by měli tvořit mladí lidé z velkých měst. Ti nyní volí především piráty, kteří ve srovnání s českou pravicí jsou v zásadě vlevo (ve srovnání se západní levicí jsou ovšem vpravo). Sociální demokracie v Česku si nikdy nedala práci s tím, aby tyto voliče trvale oslovila. Ovoce sklízí dnes. Ostatně už od roku 1998 tato strana čerpala svou hlavní sílu nikoli z levicového přesvědčení, z průhlednosti a důvěry v její dobré úmysly – její hlavní síla byl odpor k pravicové hegemonii. Byla to protestní strana, která fakticky fungovala stejně mafiánsky jako ODS. Pro Babiše nemohlo být nakonec problém ji vytunelovat.

Co zbývá? Ohledně možností vládních koalic po podzimních volbách letošního roku asi nemá smysl zabývat se levicí. Existují v zásadě jen dvě varianty výsledku: buď vznikne koalice na bázi pirátů a STAN plus lidovci nebo pravicové strany (nepovažuji lidovce za pravicové a nemyslím si, že až jejich tradiční voliči zjistí, že mají volit zároveň ODS nebo TOP09, půjdou k volbám rádi), nebo se stane to, že Ano s ODS a SPD dokáže složit „koalici rozpočtové odpovědnosti“ a nastolí nový kurz. Zatím se zdá, že koalice pirátů + STAN + Spolu (tj. ODS + KDU-ČSL + TOP09) by měla ve Sněmovně pohodlnou většinu, ale Spolu nelze brát, nota bene ve spojení s piráty, za stabilní prvek. Tipuji, že Spolu, a to zejména ODS a lidovci, bude padat dolů. Kam ti voliči půjdou, to je otázka (od ODS k SPD?). Lidovci jsou nyní na čtyřech procentech, ODS na devíti procentech. ODS se nevleze ani mezi první čtyři nejsilnější strany: Ano 22,5%, piráti 20%, STAN 12%, SPD 11,5%, ODS 9%. Úžasný úspěch už zřejmě trvale zaznamenává STAN. Vzpomínáte na dobu, kdy to byl takový cancour, který čouhal z TOP09? Dnes má TOP09 6,5%, STAN téměř dvakrát více.

Je pravda, že do podzimu se ještě může stát mnoho věcí. Andreji Babišovi se může podařit vyhnat další své voliče ke STAN (na jaře 2020 byly preference jeho Hnutí Ano přes 30%) nebo jinam, může se stát, že Spolu se nakonec rozhádají, může se stát, že piráti začnou klesat a jejich voliči se přesunou jinam (k TOP09?). Může se stát cokoli. Na jaře 2017 politická mapa také vypadal naprosto jinak, než jak dopadly sněmovní volby na podzim téhož roku. A to tehdy nebyla žádná pandemie.