Problém s brexitem: Johnson nasliboval nesplniltelné

8. 12. 2020





Realitou je, že toto není možné. Pokud nebudeme souhlasit s určitými normami a předpisy (a jistě můžeme diskutovat o tom, s kterými), vzniknou hranice, kontroly a cla.



Vždycky bude existovat vztah mezi právy (bezcelní přístup na trhy Evropské unie) a odpovědností (například dodržování příslibů férového obchodního prostoru).

Jedním z hlavních problémů Johnsonovy vlády s brexitem je, že Johnson nasliboval nesplnitelné, píše Phil Syrpis, profesor evropského práva na Bristol University. Můžeme prý, tvrdí se nám, získat zpět svou plnou suverenitu, a totální svobofu utvářet svá vlastní pravidla, a zároveň si udržet mnoho výhod členství Evropské unie.Realitou je, že toto není možné. Pokud nebudeme souhlasit s určitými normami a předpisy (a jistě můžeme diskutovat o tom, s kterými), vzniknou hranice, kontroly a cla.Vždycky bude existovat vztah mezi právy (bezcelní přístup na trhy Evropské unie) a odpovědností (například dodržování příslibů férového obchodního prostoru).



"Dobrým" výsledkem jednání pro Británii, podle názoru Johnsonovy vlády, by byl přístup na evropský trh bez odpovídajících povinností.



Pravděpodobnost takového "dobrého" výsledku je malá. Zdá se, že Evropská unie, tváří tvář hrozbě Johnsonova zákona o vnitřním trhu, jímž chce Johnson porušit mezinárodní dohodu s EU uzavřenou loni v prosinci, bude trvat na přísných ustanovení kontroly plnění závazků. (Taková ustanovení jsou také základem jednotného evropského trhu.)



Je lehké porozumět tomu, proč brexitéři v roce 2016 slibovali nesplnitelné. Chtěli zvítězit v referendu. Je ale daleko méně pochopitelné, proč v letech od roku 2016 brexitéři nevysvětlili, že to, co tehdy slibovali, je nereálné.



V důsledku tohoto mytologického přehánění bude jakákoliv nynější dohoda vypadal jako zoufale vodnatá polívka. Je doslova nemožné, aby jakákoliv dohoda splnila veškerá očekávání, která brexitéři a vláda po celá léta posilovali.



Takže jak se dohoda přibližuje na dohled, Británie sledává, že ji nemůže přijmout. Proč? Protože vláda ví, že brexit, který nyní navrhuje realizovat, vůbec neodpovídá jejím příslibům, které udělala a ještě dodnes ohledně brexitu dělá.



Většina komentářů podceňuje, jak obtížné bude pro Borise Johnsona přesvědčit veřejnost o "výhodnosti" naprosto ubohé dohody, jejíž ochromující důsledky začnou být zjevné už do několika pár dnů.



Takže je Johnson ve slepé uličce - ve známém místě: Jako obvykle, nasliboval příliš mnoho a nesplnil nic.



Nemohu si pomoci, ale byl byl v daleko výhodnější situaci, kdyby býval začal už před určitou dobou oslabovat brexitérskou rétoriku, a kdyby tak býval umožnil daleko dospělejší debatu o tom, jakou rovnováhu práv a odpovědnosti Británie chce přijmout a jaké mají být vlastnosti pokračujícího vztahu Británie s EU.



Tato debata se nekonala. Namísto toho posunula rétorika Johnsonovy vlády Velkou Británii ještě dále k tvrdšímu brexitu.



Bylo způsobeno už obrovské množství škod. A ještě daleko větší množství škod nás čeká.





1