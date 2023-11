Indický premiér mobiliizuje 100 zemí světa z globálního Jihu na pomoc Palestincům

17. 11. 2023

Indický premiér Naréndra Módí vyzval vedoucí představitele rozvojových zemí, aby se sjednotili tváří v tvář rostoucím problémům způsobeným válkou mezi Izraelem a Hamásem a svolal k tomu virtuální summit více než 100 zemí.



"Nastal čas, kdy by se země globálního jihu měly sjednotit pro větší globální dobro," uvedl Módí ve svém projevu s odkazem na rozvojové země.



Summit Hlas globálního jihu byl svolán v návaznosti na rozhodnutí přijatá na zářijovém zasedání skupiny G20, které bylo podle Dillí diplomatickým úspěchem a na němž byla za člena přijata Africká unie.



Indie se považuje za vůdčí zemi globálního jihu a tvrdí, že svět by měl dosáhnout pokroku v klíčových otázkách důležitých pro tyto země.

- Tento víkend se má po celé Velké Británii konat více než 100 propalestinských akcí požadujících příměří v Gaze, ale v Londýně se podle organizátorů žádný velký celonárodní pochod konat nebude.



Organizátoři propalestinských pochodů, které do londýnských ulic přilákaly statisíce lidí, naplánovali raději menší akce ve vesnicích, městech a obcích, než aby tuto sobotu uspořádali celostátní pochod v hlavním městě, a to s odkazem na náročnost koordinace týdenních celostátních protestů a rostoucí podporu v celé zemi. Příští velký celonárodní pochod v centru Londýna se podle nich uskuteční 25. listopadu.



"Tuto sobotu vyjdou obyčejní lidé po celé Velké Británii opět ukázat, že naprostá většina z nich podporuje příměří," řekl Ben Jamal, ředitel Palestine Solidarity Campaign (PSC), hlavní organizátor pochodu.



Podle organizátorů se v sobotu očekává účast desítek tisíc lidí na vigiliích, protestech, peticích, finančních sbírkách a pochodech po londýnských obvodech a městech včetně Birminghamu, Cambridge, Liverpoolu a dalších.



- Kvůli výpadku komunikací a nedostatku pohonných hmot agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA uvedla, že není možné koordinovat konvoje kamionů s humanitární pomocí.



"Pokud palivo nedorazí, lidé začnou kvůli nedostatku paliva umírat. Jak přesně od kdy, to nevím. Ale bude to spíše dříve než později," řekl generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini.



- Od čtvrtečního pozdního večera se palestinské společnosti Paltel a Jawwal, jejichž internetové, mobilní a pevné telefonní sítě zůstávají kvůli nedostatku paliva nefunkční, již neozvaly.



Izrael dovoz pohonných hmot odmítá s tím, že by je Hamás mohl využít k vojenským účelům.





IDF sdělují, že získaly zpět tělo vojáka, kterého Hamás držel jako rukojmí



Izraelská armáda v pátek oznámila, že získala zpět tělo vojáka Noa Marciana, kterého palestinská militantní skupina Hamas držela v zajetí v budově poblíž nemocnice al-Šifa v Gaze.



Izraelská armáda v úterý potvrdila smrt vojáka poté, co Hamás zveřejnil video, na němž je zachycen živý, a následně snímky toho, co palestinská frakce označila za jeho tělo poté, co byl 9. listopadu zabit při izraelském leteckém útoku.



- 18 agentur OSN a mezinárodních charitativních organizací odmítá výzvy IDF k evakuaci do "bezpečné zóny" o rozloze 14 km².



Poté, co izraelská armáda ve středu odpoledne svrhla letáky s výzvou, aby se Palestinci v oblastech východně od jižního města Chán Júnis evakuovali do "bezpečné zóny" ve městě Mawasi o rozloze pouhých 14 km2 , vedoucí 18 agentur OSN a mezinárodních charitativních organizací ve čtvrtek vytvoření bezpečné zóny odmítli s tím, že soustředění civilistů v jedné oblasti v době, kdy pokračují boje, je příliš nebezpečné.



Podobné letáky byly nad severní částí Gazy shazovány několik týdnů před izraelskou pozemní invazí.



Humanitární agentury vyzvaly k příměří a k neomezenému přísunu humanitární pomoci a pohonných hmot pro obyvatele Gazy.



- Přestože IDF vyzvaly Palestince, aby opustili severní část Gazy a vydali se na jih, údery na jihu ve čtvrtek pokračovaly. Ve městě Deir al-Balah se konal pohřeb 28 lidí zabitých při nočním výbuchu bomby, která srovnala se zemí několik budov.



Většina obyvatel Gazy se tísní na jihu Gazy, včetně stovek tisíc lidí, kteří uposlechli výzvy Izraele k evakuaci severu. Přibližně 1,5 milionu lidí vyhnaných z domovů se nacpalo do krytů OSN nebo do domů s dalšími rodinami.



Pokud se útok přesune na jih, není jasné, kam by šli. Egypt odmítl otevřít své hranice Palestincům, které izraelské síly donutily opustit své domovy. i když Egypt tento měsíc přijal omezený počet pacientů evakuovaných z Gazy přes přechod Rafáh, z nichž většina byla převezena do egyptských nemocnic k ošetření.



"Musíme se soustředit na zřízení zdravotnických zařízení uvnitř Gazy, aby byla lépe dostupná Palestincům, kteří potřebují lékařskou pomoc," řekl ministr zahraničí Sameh Shoukry na čtvrtečním brífinku pro zahraniční média v Káhiře.



Tři Palestinci zahynuli při útoku bezpilotního letounu na Džanin na Západním břehu Jordánu







Tři Palestinci byli zabiti při útoku izraelského bezpilotního letounu ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu, řekl v pátek agentuře Reuters šéf palestinské záchranné služby.



Není jasné, zda k úmrtí došlo v uprchlickém táboře, na který IDF v noci podnikly nálet, nebo v jiné části Džaninu.



Podle ministerstva zdravotnictví Palestinské samosprávy bylo od 7. října na Západním břehu Jordánu zabito nejméně 190 Palestinců.



Toto číslo je téměř stejně vysoké jako počet 208 mrtvých, který ministerstvo uvedlo za prvních devět měsíců roku do začátku války.



Na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje od arabsko-izraelské války v roce 1967, se znásobily nájezdy izraelských sil na palestinské komunity.



Sedm Palestinců bylo tento týden zabito při izraelské razii v Tulkaremu na severu Západního břehu Jordánu, devátý byl zastřelen v úterý ráno poblíž Hebronu.





Útok IDF na uprchlický tábor Džanin na Západním břehu Jordánu



Velké nasazení izraelských vojáků provedlo v noci na pátek razii v uprchlickém táboře Jenin, uvedli tamní reportéři agentury AFP. Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila.



Al JAzeera uvádí, že vojáci IDF provádějí razie v nemocnici Ibn Sina nedaleko Jeninu, přičemž "desítky izraelských obrněných vozidel ... byly spatřeny v okolí nemocničního komplexu".



-OSN varuje před "bezprostřední možností hladomoru" v Gaze



Světový potravinový program OSN (WFP) varoval, že pásmo Gazy nyní čelí "obrovskému" nedostatku potravin a rozsáhlému hladu, přičemž téměř všichni obyvatelé této palestinské enklávy "zoufale" potřebují potravinovou pomoc.



Výkonná ředitelka WFP Cindy McCainová ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že zásoby potravin a vody v Gaze "prakticky neexistují", že "civilisté čelí bezprostřední možnosti vyhladovění".



- Podle údajů palestinských zdravotnických úřadů bylo v pásmu Gazy od vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem před šesti týdny zabito nejméně 11 470 Palestinců. Ministerstvo uvedlo, že 4 707 mrtvých byly děti a nezletilí a 3 155 žen. Naprostá většina z nich byla zabita při izraelských náletech. V posledních dnech začalo palestinské ministerstvo zdravotnictví na Západním břehu Jordánu aktualizovat počet mrtvých v Gaze, uvedla agentura AP. Až do minulého týdne bylo hlavním oficiálním zdrojem informací o počtu mrtvých v palestinské enklávě ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené Hamásem, které však přestalo zveřejňovat aktualizace poté, co klíčoví úředníci ministerstva sídlící v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza ztratili elektřinu a spojení.



-Žádné komunikace v Gaze ve čtvrtek večer nefungují. Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedl, že v Gaze došlo k "totálnímu výpadku komunikace" a že se obává, že výpadek může zvýšit paniku v pásmu Gazy a narušit občanský pořádek. Hlavní telekomunikační společnosti potvrdily, že kvůli nedostatku paliva nefungují žádné telekomunikační služby.



- Indonéská nemocnice v severní Gaze byla zcela uzavřena a asi 45 pacientů, kteří nutně potřebují operaci, zůstalo na recepci, uvedl šéf nemocnice Atef al-Kahlout. Nemocnice Al-Ahli je v současné době v obležení izraelských tanků a v nemocnici probíhá "násilný útok", uvedla ve čtvrtek Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS).



- Izraelská operace v nemocnici al-Šifa pokračovala i ve čtvrtek poté, co Izraelské obranné síly (IDF) vstoupily do rozlehlého areálu ve středu brzy ráno. V nemocnici se objevily zprávy o střelbě. IDF uvedly, že v nemocničním komplexu Dar al-Šifa odhalily tunelovou šachtu Hamásu a vozidlo se zbraněmi. Zveřejnila videa a fotografie tunelové šachty a zbraní, ale nebylo možné je nezávisle ověřit. IDF dříve během dne obvinila Hamás ze skrývání důkazů, které by potvrdily, že organizace využívala nemocnici jako velitelské a kontrolní středisko - obvinění, které Izrael v posledních týdnech často vznáší, protože její vojáci postupují dále na území a celosvětově roste hněv.



Hamás a zdravotníci tvrzení, že nemocnice al-Šifa byla velitelským centrem, důrazně popřeli a ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že izraelská armáda v nemocnici žádné zbraně nenašla.







Organizace Human Rights Watch uvedla, že snímky zbraní, které Izrael ve středu zveřejnil a které podle ní jeho vojáci našli v nemocnici al-Šifa, nejsou dostatečným důvodem pro zrušení statusu nemocnice jako chráněné válečným právem. Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že USA jsou stále "přesvědčeny o spolehlivosti" svých zpravodajských informací, "které nás přesvědčují, že Hamás využíval al-Šifu jako velitelský a kontrolní uzel".



- OSN hledá způsoby, jak evakuovat nemocnici al-Šifa v Gaze, ale možnosti jsou omezeny bezpečnostními a logistickými problémy, uvedl ve čtvrtek vysoký představitel Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle regionálního ředitele WHO pro mimořádné situace Ricka Brennana je jednou z překážek skutečnost, že palestinský Červený půlměsíc nemá v Gaze dostatek paliva pro své sanitní vozy, aby mohl evakuovat pacienty. Podle jeho informací WHO je v Šífě stále asi 600 pacientů, z toho 27 v kritickém stavu.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant během čtvrtečního vyhodnocení situace oznámil "další fázi" ofenzívy v Gaze. "Přijel jsem dnes na velitelství divize, jejíž speciální jednotky operují také uvnitř nemocnice Šifa," uvedl podle i24NEWS Gallant po boku zástupce náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) a dalších vysokých důstojníků. "Jsou zde významná zjištění. Pracujeme s přesností a odhodláním." Jeho komentář přišel v době, kdy izraelská armáda uvedla, že v nemocničním komplexu al-Šifa v Gaze odhalila tunelovou šachtu Hamásu a vozidlo se zbraněmi. Zveřejnila videa a fotografie tunelové šachty a zbraní, ale nebylo možné je nezávisle ověřit.



- Izraelská armáda uvedla, že nalezla tělo izraelské rukojmí v budově poblíž nemocnice al-Šifa ve městě Gaza. Jehudit Weissová, 65letá žena, byla unesena z kibucu Be'eri Hamásem během jeho útoku na jižní Izrael 7. října. IDF uvedly, že tělo bylo identifikováno soudními znalci a rodina byla informována.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že od pátku nebudou z přechodu Rafáh do Gazy dodávány žádné dodávky pomoci. Žádné komunikace v Gaze nefungují kvůli nedostatku pohonných hmot, uvedla UNRWA ve čtvrtečním prohlášení. "To znemožňuje řízení nebo koordinaci konvojů s humanitární pomocí," uvedla Juliette Touma, ředitelka komunikace UNRWA. Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini uvedl, že se domnívá, že jde o úmyslný pokus "udusit" její humanitární činnost v Gaze.



- Izraelské letectvo v noci na čtvrtek shazovalo ve východních oblastech Chán Júnisu na jihu pásma Gazy letáky, které vyzývaly lidi, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti evakuovali do krytů - což naznačovalo blížící se vojenské operace v oblasti. Letáky civilistům v Bani Shuhaila, Khuza'a, Abassan a al-Qarara sdělovaly, že každý, kdo se nachází v blízkosti bojovníků nebo jejich pozic, "ohrožuje svůj život", uvedli místní lidé pro agenturu Reuters. Desetitisíce lidí vysídlených ze severu země hledaly útočiště v Chán Júnisu, což způsobilo vážné přelidnění při nedostatku potravin a vody.



- Šéfové několika agentur OSN a dalších humanitárních organizací prohlásili, že se nebudou podílet na zřizování jakýchkoli "bezpečných zón" v Gaze, které vyhlásí pouze jedna strana konfliktu. Ve společném prohlášení ve čtvrtek uvedli, že návrhy na jednostranné vytvoření "bezpečných zón" v Gaze "představují riziko vzniku škod pro civilisty, včetně rozsáhlých ztrát na životech, a musí být odmítnuty".





- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že existují "silné náznaky", že v nemocnici al-Šifa v Gaze byli drženi někteří rukojmí, a že to byl "jeden z důvodů", proč izraelské síly vstoupily do nemocnice. V rozhovoru pro televizi CBS Netanjahu dodal, že "pokud tam byli, byli odvedeni".



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken hovořil s izraelským ministrem války Bennym Gantzem a jednal s ním o úsilí posílit a urychlit tranzit kritické humanitární pomoci do Gazy, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zahraničí.





Blinken rovněž zdůraznil naléhavou potřebu pozitivních kroků k deeskalaci napětí na Západním břehu Jordánu, včetně konfrontace s rostoucí mírou osadnického extremistického násilí, uvedlo ministerstvo v prohlášení.



- Vysoký komisař OSN pro lidská práva uvedl, že zabíjení civilistů v Gaze nelze bagatelizovat jako "vedlejší škody", a zároveň vyzval k příměří na základě humanitárních a lidskoprávních důvodů. Volker Türk uvedl, že po pěti týdnech války se v hustě obydlené Gaze zdá být "masivní propuknutí infekčních nemocí a hladu" nevyhnutelné.



- Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassám, se přihlásilo k odpovědnosti za střelbu na kontrolním stanovišti mezi Jeruzalémem a okupovaným městem Betlém na Západním břehu Jordánu. Izraelská policie uvedla, že poté, co tři ozbrojenci zahájili ve středu na kontrolním stanovišti palbu, bylo zraněno šest příslušníků izraelských bezpečnostních sil.





- Libanonská ozbrojená skupina Hizballáh oznámila, že vypálila rakety na osm pozic na hranici, a Izrael uvedl, že odpověděl dělostřeleckou palbou.



- Vůdce izraelské opozice Jair Lapid ve čtvrtek zopakoval svou výzvu premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby odstoupil. V rozhovoru pro izraelský kanál 12 Lapid ve středu řekl, že "nemůžeme vést rozsáhlou [vojenskou] operaci s premiérem, kterému nevěříme".



- Joe Biden přednesl důraznou obhajobu svého odmítnutí vyzvat k příměří v Gaze, když ve středu večer tvrdil, že Hamás představuje pro Izrael trvalou hrozbu. Americký prezident rovněž tvrdil, že izraelské síly přešly od leteckého bombardování, které, jak se zdálo, zčásti uznával, bylo nevybíravé, k cílenějším pozemním operacím. Bidenovy výroky přišly uprostřed stupňujícího se napětí mezi americkými a izraelskými představiteli ohledně budoucí izraelské strategie.



- Izraelský velvyslanec v OSN odsoudil rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k "humanitární pauze" jako "odtrženou od reality" a "nesmyslnou". Rada bezpečnosti OSN ve středu hlasováním podpořila rezoluci vyzývající k "naléhavým prodlouženým humanitárním pauzám na [dostatečný] počet dní, aby byl umožněn přístup pomoci" na válčící území. Spojené státy a Spojené království se zdržely hlasování.



- Norský parlament přijal rezoluci vyzývající vládu, aby byla připravena uznat "nezávislý" palestinský stát. Island, Švédsko, Polsko, Česká republika a Rumunsko patří mezi země, které již právně uznaly palestinský stát.







Zdroj v angličtině ZDE

