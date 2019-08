Více než 900 000 uprchlíků čeká v Evropě často za děsných okolností na vyřízení jejich žádosti o azyl

26. 8. 2019





Informoval o tom evropský statistický úřad.



Ženy, muži a děti bez doprovodu rodičů žijí dlouhá léta v nejistotě. Počet žádostí o mezinárodní ochranu těchto uprchlíků v zemích Evropské unie se za poslední dva roky, kdy na Evropském kontinentě uvízlo 1,1 milionu migrantů, se skoro vůbec nesnížil.



"Žít ve vakuu je v současnosti normou pro ty osoby, které hledají ochranu před válkou a pronásledováním," konstatoval Karl Kopp z organizace Pro Asyl, největší německé prouprchlické organizace. "Žít ve vakuu znamená žít v zoufalých řeckých táborech, anebo být chycen a vyháněn ze zemí na hranicích. Znamená to žít v zoufalé snaze nalézt ochranu a lidskou důstojnost."

Z údajů Eurostatu vyplývá, že koncem roku 2018 bylo nevyřízeno 878 600 žádostí o politický azyl. Největší podíl nevyřízených žádností má Německo (44 procent) a pak Itálie (12 procent). Žádosti o azyl nejsou řádně zpracovávány, přestože se počet příchozích uprchlíků do Evropy za poslední dva roky prakticky snížil o polovinu.K faktorům, které vedly k hoře nevyřízených žádostí o azyl, jsou nové zákony od pravicových vlád a nárůst počtu odmítnutí azylu, což pak vede k dlouhým odvolacím procesům."Postoje vlád vůči migrační krizi se změnily a stále větší počet zemí odmítá stále větší počty žádostí o azyl," konstatoval Fulvio Vassalo, expert na azylové právo z univerzity v Palermu.Procento odmítnutých žádostí o azyl se za poslední tři roky téměř ztrojnásobilo. V roce 2016 bylo odmítnuto 37 procent žádostí o azyl, v roce 2019 bylo odmítnuto 64 procent žádostí o azyl. Itálie začátkem roku 2019 odmítala celých 90 procent žádostí o azyl."Jestliže migrantovi stát odmítne žádost o azyl, má právo se odvolat, což ale prodlouží jeho život ve vakuu o další až čtyři roky," řekl Vassallo. "Existují migranti, kteří přišli v roce 2015 a jejich žádost o azyl byla odmítnuta. Odvolali se a stále ještě čekají na rozhodnutí."Experti poukazují na to, že některé vlády v posledních letech, zejména v Itálii a v Německu, zrychlily proces hodnocení žádostí o azyl, což vedlo k zvýšení procenta odmítnutí, protože hodnocení případů uprchlíků se už nedělá dostatečně podrobně a férově."Agenda pravicových extremistů se nyní stala agendou mainstreamu a jediné, o co jde, je rychlost, žádná práva, co nejvyšší procenta odmítnutí žádostí o azyl a deportace," řekl Kopp.Podle Eurostatu zažádalo v Evropě od roku 2014 o azyl 3,6 milionu lidí, avšak jen 1,8 milionu obdrželo právní ochranu. Ti, kteří zůstanou po odmítnutí své žádosti, jsou ohroženi rizikem, že se z nich stanou ilegální migranti. "To je nejvíce znepokojující část tohoto jevu: Tisíce lidí jsou ohroženy složitým životem, jsou na pospas pracovnímu vykořisťování," konstatovala Carlotta Sami, mluvčí UNHCR, organizace OSN pro uprchlíky.Podle Eurostatu je v Německu nyní nejvyšší počet těchto "ilegálních migrantů, 134 100. Francie je na druhém místě s 105 900. Itálie, kde drastické protiimigrantské zákony vedou k odmítání azylu pro většinu uprchlíků, tyto dvě země však zjevně brzo předstihne. Do roku 2020 bude zřejmě v Itálii až 700 000 žadatelů o azyl, jimž italský stát odmítne ochranu a odmítne je uznat jako občany.Podrobnosti v angličtině ZDE