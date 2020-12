Světová zdravotnická organizace vyšetří ve Wu-chanu původ viru

18. 12. 2020

Desetičlenný mezinárodní tým vědců odcestuje v lednu do čínského Wu-chanu, aby vyšetřil původ choroby COVID-19, oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).

Peking se zdráhá připustit nezávislé vyšetřování a vyžadovalo řadu měsíců jednání, než byl WHO povolen přístup do města.

Má se za to, že virus pochází z trhu ve městě, kde se prodávají domácí i divoce žijící zvířata.

Biolog týmu sdělil AP, že WHO neřeší otázku viny, ale spíše se snaží předejít příštím epidemiím.

"Opravdu to není o tom najít zemi, která je vinna," prohlásil Fabian Leendertz z německého Institutu Roberta Kocha.

"Jde o to snažit se pochopit, co se stalo a pak přijít na to, zda se na základě těchto údajů můžeme snažit omezit budoucí riziko."

Podle Leendertze je cílem zjistit, kdy se virus dostal do oběhu a zda pochází z Wu-chanu, nebo nikoliv.

Dodal, že vyšetřování by mělo trvat čtyři až pět týdnů.

