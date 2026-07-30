Jordánsko sděluje, že zmařilo íránský raketový útok, zatímco USA po přestávce zahájily „masivní“ údery na Írán

30. 7. 2026

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Jordánská armáda uvádí, že zachytila pět raket namířených na království poté, co americká armáda ve čtvrtek oznámila, že zasáhla desítky cílů Revoluční gardy 

  • Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek dokončila „masivní vlnu úderů“ proti Íránu jako odvetu za to, že Teherán zaútočil na americké základny v Jordánsku, přičemž zintenzivnění bojů zvýšilo riziko návratu k totální válce v regionu.
  • Nové údery byly zahájeny několik hodin poté, co Donald Trump vyhrožoval, že Írán zasáhne „velmi tvrdě“ po několikadenní přestávce v násilí mezi oběma stranami.
  • Jordánská armáda později uvedla, že zmařila íránský pokus zasáhnout království pěti raketami, informovala státní tisková agentura. Nedošlo k žádným obětem.
  • Americké síly zasáhly desítky cílů Islámské revoluční gardy, včetně vojenských velitelských center, uvedlo americké Centrální velitelství.
  • Íránská státní tisková agentura IRNA informovala o útocích na několik měst v jihozápadní provincii Chuzestán, stejně jako na ostrov Qeshm v Perském zálivu. Podle agentury IRNA, která citovala provinční úřady, byly zasaženy oblasti kolem měst Abadán, Šadegán, Arvandkenar a Ahváz – všechna v provincii Chuzestán.


  • D Dříve se USA spojily se Saúdskou Arábií, aby ve středu zaútočily na milice podporované Íránem v sousedním Iráku, přičemž zahynulo nejméně 20 bojovníků a šest íránských poradců. Saúdská Arábie informovala o dvou dnech útoků dronů zaměřených na ropná zařízení.
  • Útoky dronů způsobily požáry na dvou plavidlech přepravujících zemní plyn v egyptském přístavu Damietta, uvedla britská společnost zabývající se námořní bezpečností Ambrey. Zpočátku nebylo jasné, kdo je zodpovědný za útoky na plovoucí skladovací zařízení ve vlastnictví USA a na tanker ve vlastnictví Řecka.
  • Izraelská armáda obvinila Íránem podporovanou organizaci Hizballáh z porušení příměří v Libanonu s tím, že vystřelila dron na izraelské vozidlo.
  • Ceny ropy částečně ztratily své předchozí zisky navzdory eskalujícím útokům v oblasti Perského zálivu; futures na ropu Brent klesly o 1,06 % na 89,78 USD za barel ve čtvrtek v 04:18 GMT. Cena americké ropy West Texas Intermediate klesla o 0,76 % na 83,82 USD za barel.

Egyptská vláda uvedla, že požár v přístavu Damietta byl způsoben útokem dronu.

Včera po výbuchu v přístavu vzplanuly dvě lodě přepravující zemní plyn. Kancelář egyptského premiéra uvedla, že podle předběžného vyšetřování byly požáry na obou lodích způsobeny dronem.

Nikdo se k útoku nepřihlásil, ačkoli americký prezident Donald Trump naznačil, že za ním stojí Írán. Novinářům v Oválné pracovně řekl, že incident je „další z řady podobných“ a že USA „na ně udeří velmi tvrdě, protože je řada na nás, abychom na ně udeřili“.

Útok Íránu na budovu čínské firmy v Kuvajtu zabil pracovníka, uvedlo kuvajtské ministerstvo obrany

Íránský útok zasáhl budovu čínské společnosti na severu Kuvajtu a zabil jednoho pracovníka, uvedlo kuvajtské ministerstvo obrany.

V prohlášení zveřejněném na stránce kuvajtské armády na X mluvčí ministerstva Saud Abdulaziz al-Otaibi uvedl, že útok způsobil budově značné materiální škody.

Írán zahájil sérii raketových útoků a útoků dronů proti několika arabským zemím na Blízkém východě, včetně Kuvajtu a Jordánska, přičemž tvrdí, že jeho cílem jsou americké základny v těchto lokalitách.


Pákistán uvádí, že jednání mezi USA a Íránem „pokračují“

Pákistán uvedl, že jednání mezi USA a Íránem „pokračují“ navzdory eskalaci útoků na Blízkém východě.

Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí, Tahir Andrabi, uvedl, že Islámábád dělá „vše, co je v jeho silách“, aby přivedl válčící strany zpět k jednacímu stolu v rámci memoranda o porozumění (MoU), které USA a Írán podepsaly v červnu.

„Jednání mezi stranami pokračují,“ řekl Andrabi dnes na tiskové konferenci.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom strany přivedli zpět k islámábádskému memorandu o porozumění.“


Íránská státní média informovala, že americká armáda v noci zaútočila na tři města v jižní provincii Bušír.

Oficiální agentura IRNA s odvoláním na místního guvernéra uvedla, že terčem leteckých a raketových útoků se stala města Bušír, Džám a Chormódž.

V Bušíru se nachází jediná íránská civilní jaderná elektrárna, která podle íránských úřadů čelí opakovaným útokům ze strany USA.

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Obsah vydání | 30. 7. 2026