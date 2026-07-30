Jordánsko sděluje, že zmařilo íránský raketový útok, zatímco USA po přestávce zahájily „masivní“ údery na Írán
30. 7. 2026
Jordánská armáda uvádí, že zachytila pět raket namířených na království poté, co americká armáda ve čtvrtek oznámila, že zasáhla desítky cílů Revoluční gardy
- Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek dokončila „masivní vlnu úderů“ proti Íránu jako odvetu za to, že Teherán zaútočil na americké základny v Jordánsku, přičemž zintenzivnění bojů zvýšilo riziko návratu k totální válce v regionu.
- Nové údery byly zahájeny několik hodin poté, co Donald Trump vyhrožoval, že Írán zasáhne „velmi tvrdě“ po několikadenní přestávce v násilí mezi oběma stranami.
- Jordánská armáda později uvedla, že zmařila íránský pokus zasáhnout království pěti raketami, informovala státní tisková agentura. Nedošlo k žádným obětem.
- Americké síly zasáhly desítky cílů Islámské revoluční gardy, včetně vojenských velitelských center, uvedlo americké Centrální velitelství.
- Íránská státní tisková agentura IRNA informovala o útocích na několik měst v jihozápadní provincii Chuzestán, stejně jako na ostrov Qeshm v Perském zálivu. Podle agentury IRNA, která citovala provinční úřady, byly zasaženy oblasti kolem měst Abadán, Šadegán, Arvandkenar a Ahváz – všechna v provincii Chuzestán.
- D Dříve se USA spojily se Saúdskou Arábií, aby ve středu zaútočily na milice podporované Íránem v sousedním Iráku, přičemž zahynulo nejméně 20 bojovníků a šest íránských poradců. Saúdská Arábie informovala o dvou dnech útoků dronů zaměřených na ropná zařízení.
- Útoky dronů způsobily požáry na dvou plavidlech přepravujících zemní plyn v egyptském přístavu Damietta, uvedla britská společnost zabývající se námořní bezpečností Ambrey. Zpočátku nebylo jasné, kdo je zodpovědný za útoky na plovoucí skladovací zařízení ve vlastnictví USA a na tanker ve vlastnictví Řecka.
- Izraelská armáda obvinila Íránem podporovanou organizaci Hizballáh z porušení příměří v Libanonu s tím, že vystřelila dron na izraelské vozidlo.
- Ceny ropy částečně ztratily své předchozí zisky navzdory eskalujícím útokům v oblasti Perského zálivu; futures na ropu Brent klesly o 1,06 % na 89,78 USD za barel ve čtvrtek v 04:18 GMT. Cena americké ropy West Texas Intermediate klesla o 0,76 % na 83,82 USD za barel.
Egyptská vláda uvedla, že požár v přístavu Damietta byl způsoben útokem dronu.
Včera po výbuchu v přístavu vzplanuly dvě lodě přepravující zemní plyn. Kancelář egyptského premiéra uvedla, že podle předběžného vyšetřování byly požáry na obou lodích způsobeny dronem.
Nikdo se k útoku nepřihlásil, ačkoli americký prezident Donald Trump naznačil, že za ním stojí Írán. Novinářům v Oválné pracovně řekl, že incident je „další z řady podobných“ a že USA „na ně udeří velmi tvrdě, protože je řada na nás, abychom na ně udeřili“.
Útok Íránu na budovu čínské firmy v Kuvajtu zabil pracovníka, uvedlo kuvajtské ministerstvo obrany
Íránský útok zasáhl budovu čínské společnosti na severu Kuvajtu a zabil jednoho pracovníka, uvedlo kuvajtské ministerstvo obrany.
V prohlášení zveřejněném na stránce kuvajtské armády na X mluvčí ministerstva Saud Abdulaziz al-Otaibi uvedl, že útok způsobil budově značné materiální škody.
Írán zahájil sérii raketových útoků a útoků dronů proti několika arabským zemím na Blízkém východě, včetně Kuvajtu a Jordánska, přičemž tvrdí, že jeho cílem jsou americké základny v těchto lokalitách.
Pákistán uvádí, že jednání mezi USA a Íránem „pokračují“
Pákistán uvedl, že jednání mezi USA a Íránem „pokračují“ navzdory eskalaci útoků na Blízkém východě.
Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí, Tahir Andrabi, uvedl, že Islámábád dělá „vše, co je v jeho silách“, aby přivedl válčící strany zpět k jednacímu stolu v rámci memoranda o porozumění (MoU), které USA a Írán podepsaly v červnu.
„Jednání mezi stranami pokračují,“ řekl Andrabi dnes na tiskové konferenci.
„Děláme vše, co je v našich silách, abychom strany přivedli zpět k islámábádskému memorandu o porozumění.“
Íránská státní média informovala, že americká armáda v noci zaútočila na tři města v jižní provincii Bušír.
Oficiální agentura IRNA s odvoláním na místního guvernéra uvedla, že terčem leteckých a raketových útoků se stala města Bušír, Džám a Chormódž.
V Bušíru se nachází jediná íránská civilní jaderná elektrárna, která podle íránských úřadů čelí opakovaným útokům ze strany USA.
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