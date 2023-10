Lékař v Gaze: Budeme muset převézt všechny pacienty do márnice, nebude-li elekttřina

13. 10. 2023

čas čtení 3 minuty

Moderátor Channel 4 News: Mluvil jsem s doktorem Mohammedem Abu Mughaisibem, zástupcem lékařského koordinátora z humanitární organizace Medicines sans frontier, který v současné době působí uvnitř Gazy. Nejprve jsem se ho zeptal, jaká je situace. Mluvil jsem s doktorem Mohammedem Abu Mughaisibem, zástupcem lékařského koordinátora z humanitární organizace Medicines sans frontier, který v současné době působí uvnitř Gazy. Nejprve jsem se ho zeptal, jaká je situace.

Dr. Mohammed Abu Mughaisib: "Myslím, že je to strašné. Více než 300 000 lidí bez přístřeší je ve školách. Spousta lidí se teď ukrývá i v nemocnicích. nemocnice jsou přetížené. Pohotovostní oddělení, jednotky intenzivní péče, ordinace jsou v provozu 24 hodin denně. Téměř v celé Gaze není elektřina. Nemocnice fungují pouze na generátory, které vystačí na tři až čtyři dny,.Takhle to ještě nikdy nebylo. Byl jsem svědkem už čtyř válek v Gaze. Tato je nejintenzivnější a nejstrašnější."





Moderátor: A samozřejmě, někteří konstatují, že ve skutečnosti izraelská vláda řekne, že to teprve začalo, protože existuje reálná možnost bezprostřední pozemní invaze.





Dr. Mohammed Abu Mughaisib: "O které opravdu nechci, aby se dostala do tohoto bodu. My víme, co byla ta pozemní operace v minulosti. Zahyne hodně civilistů. Chci říct, že vedlejší škody jsou problém. Vedlejší škody jsou vždy jen civilisti. Chci říct, že teď, když jdete do nemocnic na pohotovost, to, co uvidíte, jsou zraněné děti a to všechno jsou kolaterální škody. Situace je opravdu strašná, a pokud to bude trvat ještě několik dní, myslím, že to bude katastrofální.





Moderátor: A vzhledem k tomu, že je zastaven přísun pohonných hmot, elektřiny a vody, jak se léčí ti pacienti, kteří se hrnou do nemocnic?





Dr. Mohammed Abu Mughaisib: Podívejte se, teď nemocnice fungují na generátory, a pokud ty generátory nebudou mít v příštích dnech palivo, za pár dní se ty generátory zastaví. To znamená, že budeme muset pacienty převézt do márnice. Myslím, že všichni pacienti v nemocnici, v nemocnici, budou v hrobech. Myslím, že není možné zastavit elektřinu. Máte jednotku intenzivní péče. Máte, víte, inkubátory na technologickém oddělení. Pro miminka, máte chirurgii, všechno závislé na elektřině. Nemůžete pracovat, nemůžete fungovat.





Moderátor: Víte, kolik paliva těm generátorům zbývá? Na kolik dní?









Moderátor: Ošetřoval jste dnes pacienty?





Dr. Mohammed Abu Mughaisib: Náš tým pracuje v Šifě. Ta nemocnice je hlavní nemocnicí, operujeme pacienty zraněné z války 50 % pacientů, kteří byli dnes operováni, byly děti.







Moderátor: Americký ministr zahraničí Anthony Blinken zde dnes mimo jiné vyzýval Izraelce k uměřenosti, pokud se vydají do Gazy,. Jakým způsobem vás tato slova uklidňují?







Dr. Mohammed Abu Mughaisib: Myslím, že nikoho neuklidňují. Myslím tím, že v Gaze, myslím tím, že každý ztratil, každý v Gaze něco ztratil, ztratil přítele, ztratil nějakého člena rodiny, ztratil dům. Já nevím. Teď už nevěříme nikomu. Chci říct, že potřebujeme věci na místě. Potřebujeme vidět věci. Potřebujeme humanitární koridor. Potřebujeme příměří, které potřebujeme. Nechceme jen slova a sliby.





Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 10:







<br>

0

317

Tři až čtyři, podle ministerstva zdravotnictví tady v Gaze to stačí na tři až čtyři dny. A potom už se nebude generovat, už nebude energie, a proto nemocnice přestanou fungovat a potom si myslím, že ty následky budou velmi hrozné, nechci vědět, jak to popsat. To bude velmi. Já nechci, abychom se dostali do tohoto bodu. Nechci, aby to dospělo do tohoto bodu.