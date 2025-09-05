Jeremy Corbyn pod palbou kritiky poté, co se hanebně pokusil ukončit genocidu svým „Tribunálem o Gazel“
5. 9. 2025
The government blocked an independent inquiry into British complicity in the Gaza genocide.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 4, 2025
So, today, we’re holding our own. pic.twitter.com/OuWaKjYcbx
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Extremista bojující proti genocidě @jeremycorbyn se dostal pod palbu kritiky ze strany zastánců genocidy poté, co uspořádal ve Westminsteru „Tribunál o Gaze“. Jeho cílem je přivést britské vůdce k odpovědnosti za jejich válečné zločiny a zastavit umírání Palestinců. Nemám slov, abych vyjádřila, jak je to opovrženíhodné.
„Tribunál o Gaze“ svedl dohromady ty nejhorší lidi, jako jsou chirurgové, kteří letěli do Gazy a snažili se zachránit životy dětí, zatímco Izrael bombardoval nemocnice. Popisovali, jak vojáci IDF pravidelně mířili na konkrétní části těl dětí, včetně jejich genitálií.
Vím, co si teď všichni myslíte: jaký druh monstra by přiznal, že Izrael dělá takové věci? Zasraní práskači.
Budu upřímná, přestala jsem poslouchat, když mluvili o křičících dětech, které se probouzely z amputací bez umrtvení. Zachytila jsem však jednu větu o dítěti, které umíralo na popáleniny poté, co se mu roztavila kůže na obličeji.
Pouze naprostý sociopat by soucítil s dětmi umírajícími v agónii. Není divu, že britská vláda zakázala organizaci Palestine Action.
Na Corbynově empatickém setkání byli přítomni všichni obvyklí podezřelí. Byli tam lidé z organizace @declassifiedUK, kteří si stěžovali, že Británie ignoruje své vlastní omezení vývozu zbraní do Izraele. @kennardmatt si dokonce stěžoval, že jsme během genocidy povolili letadlům izraelského letectva přistávat na základnách RAF, britského vojenského letectva. Kdo jiný by jim podle něj měl poskytovat benzín?
Jeden právník poukázal na to, že letadlo RAF natočilo, jak Izrael zavraždil britského humanitárního pracovníka, ale vláda odmítá ten záznam zveřejnit. Je uklidňující vědět, že pokud vás Izrael zavraždí, vaše vláda se postaví na stranu Izraele, že?
Vyčerpaná dobrodějka OSN Francesca Albanese nedokázala přestat fňukat, že britská vláda porušuje Úmluvu o genocidě a spoustu dalších malicherností, které nikoho ve Westminsetru nezajímají. Upřímně řečeno, bylo to bolestivé poslouchat.
Snad nejhanebnějším momentem tribunálu bylo, když přivedli jednoho z mála palestinských novinářů, kterého Izrael nedokázal zavraždit. Sir Keir Starmer zahájil vyšetřování, aby zjistil, jak se tento terorista dostal do Velké Británie.
Všichni vědí, že všichni palestinští novináři jsou teroristé, ale @AbubakerAbedW dostal prostor, ve kterém působil alarmujícím způsobem lidsky. Dokonce měl tu drzost obvinit západní novináře – tedy lidi jako já – z napomáhání genocidě.
Zním vám jako někdo, kdo napomáhá genocidě? Je zřejmé, že patřím k těm dobrým, protože vždy dbám na to, aby moje slova Izrael nerozrušila.
Tribunál v Gaze pokračoval dál a dál, zatímco „svědci“ a „odborníci“ předkládali své důkazy, a celé to bylo tak nudné, že mi to připadalo, jako by to trvalo asi 700 dní. Představte si, že sedíte 700 dní v nudě. Teď chápete, jak moc jsem trpěla.
Znepokojivé je, že všechny tyto důkazy dostaly britskou policii do obtížné situace. Nyní musí vymyslet složitou výmluvu, aby vysvětlila, proč nezatýká britské ministry. Nejjednodušším řešením by možná bylo ten tribunál o Gaze zakázat a zatknout všechny zúčastněné za terorismus. To jsme přece udělali s Palestine Action, abychom umlčeli protestující babičky... a skončilo to naprostým fiaskem.
