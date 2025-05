Gaza: Uprostřed vraždění vydání izraelská armáda Palestince z (vybombardovaných) domovů v Gaze

19. 5. 2025

čas čtení 9 minut

Foto: Hořící stany v "bezpečné" oblasti pro uprchlíky al Mawasi, v nichž Izrael bombardováním upálil četné rodiny, ženy a děti



Izraelský deník Ha'aretz uvádí, že mezi čtvrtkem a sobotou bylo z Gazy vyhnáno téměř 65 000 lidí.



Podle deníku, který se zavázal kriticky informovat o válce a „jejích strašlivých důsledcích pro všechny strany“, údaje koalice mezinárodních organizací monitorujících pohyb obyvatelstva v Gaze naznačují, že od čtvrtka bylo z Gazy vyhnáno nejméně 63 534 lidí.



Tisíce lidí byly údajně vysídleny ze severních oblastí Jabaliya a Tel al-Zaatar – z obou míst izraelská armáda v pátek údajně shazovala letáky, v nichž vyzývala obyvatele k evakuaci.



Při nočních náletech v rámci nové izraelské ofenzívy zahynulo nejméně 103 lidí, informuje několik zpravodajských agentur.



Záchranáři a nemocnice sdělili agentuře Associated Press, že počet zabitých je „nejméně 103“, včetně desítek dětí, zatímco agentura Reuters hovoří o „nejméně 130“ obětech. Podle deníku, který se zavázal kriticky informovat o válce a „jejích strašlivých důsledcích pro všechny strany“, údaje koalice mezinárodních organizací monitorujících pohyb obyvatelstva v Gaze naznačují, žeTisíce lidí byly údajně vysídleny ze severních oblastí Jabaliya a Tel al-Zaatar – z obou míst izraelská armáda v pátek údajně shazovala letáky, v nichž vyzývala obyvatele k evakuaci.Záchranáři a nemocnice sdělili agentuře Associated Press, že počet zabitých je „nejméně 103“, včetně desítek dětí, zatímco agentura Reuters hovoří o „nejméně 130“ obětech.



Izrael obnoví dodávky „základní“ humanitární pomoci do Gazy, oznámila Netanjahuova kancelář



úplné prohlášení kanceláře Benjamina Netanjahua k obnovení humanitární pomoci do Gazy:



„Izrael povolí dodávky základních potravin pro obyvatelstvo, aby se v pásmu Gazy nerozvinul hlad.“



Za poslední rok a půl zabil Izrael v krvavé válce v Gaze přes 53 000 Palestinců a 2 miliony přeživších bylo násilně vysídleno v úzkém pásu, kde kvůli izraelským omezením pomoci panuje vážný nedostatek potravin a humanitární pomoci.



Izrael opakovaně tvrdí, že „v Gaze není hlad“, a to navzdory přesvědčivým důkazům v podobě záběrů z pásma, na nichž jsou jasně vidět podvyživení Palestinci, včetně kojenců, a navzdory prohlášením Světové zdravotnické organizace o devastujících dopadech izraelské blokády pomoci.



Nedávná zpráva Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti zjistila, že Palestinci žijící v Gaze čelí „kritickému riziku hladomoru“.



Desítky tisíc protiválečných demonstrantů protestují proti smrtící válce Izraele v Gaze



Desítky tisíc lidí se v neděli sešly v Haagu, aby protestovaly proti politice nizozemské vlády vůči izraelské válce v Gaze.



Mnoho demonstrantů se na žádost organizátorů z Oxfam Novib obléklo do červeného, aby symbolicky nakreslili červenou čáru pro Gazu.



Účastníci shromáždění vyzvali nizozemskou vládu, aby podnikla kroky proti Izraeli, který podle nich páchá v Gaze „genocidu“.



Organizátoři uvedli, že se demonstrace zúčastnilo více než 100 000 lidí, což je podle nich největší demonstrace v zemi za posledních 20 let. Policie odhad počtu účastníků neuvedla.



Jeden z demonstrantů, 25letý Rick Timmermans, obvinil vládu z dodávek součástek pro stíhací letouny F-35, které Izrael používá k útokům na Gazu.



„Někdy se za vládu stydím, protože nechce stanovit žádné hranice,“ řekla 59letá učitelka Jolanda Nio.



Izraelská armáda v neděli oznámila ‚rozsáhlé pozemní operace‘ v rámci své nově rozšířené kampaně v pásmu Gazy, kde záchranáři hlásili desítky mrtvých při vlně izraelských útoků.



Britská poslankyně za Liberální demokraty Layla Moranová vyzvala britskou vládu, aby své tvrdší výroky vůči Izraeli podpořila činy, a varovala, že lidé v Gaze čelí „nesnesitelně kruté chudobě“.



Poslankyně za Liberální demokraty vyzvala k dalším krokům, včetně uznání palestinského státu, v obnovené výzvě za rodinu Mohammada, lékaře z britské státní zdravotní služby, který ji loni operoval a jehož starší rodiče uvízli v severní Gaze.



Popisoval podmínky na místě jako „jatka“ a řekl, že lidé jsou na pokraji hladomoru.





Mohammadovi rodiče uvízli ve svém domě, zatímco lidi na ulicích venku pronásledovaly izraelské drony. Krátce nato byli nuceni uprchnout, když byl jejich dům bombardován při útoku, který zabil jeho bratrance a synovce.

Izraelský plán rozšířit válku v Gaze odsoudil zástupce mluvčího OSN Farhan Haq, který na tiskové konferenci v New Yorku na začátku května novinářům řekl, že to „nevyhnutelně povede k zabití dalších nesčetných civilistů a dalšímu zničení Gazy“.





Zdroj v angličtině ZDE

0

237

Od té doby se vrátili a patří mezi několik šťastlivců v sousedství, kteří „mají stěny, které zůstaly stát“.„Vraťte mi mého bratra,“ napsal Eliya Cohen na Facebooku podle izraelského deníku Ha'aretz. “Tohle není hra, není to politika – je to realita. Alon je zraněný, sám, v situaci, kterou by nikdo neměl snášet. Žádám vás ne jako vůdce, ale jako lidské bytosti, abyste udělali vše, co je nutné, abyste ho přivedli domů. Nyní je tu možnost, jsme v kritickém okamžiku, pokud jste dokázali přivést mě domů, věřím, že se vám podaří přivést i ostatní.“Cohen byl zadržován spolu s Ohelem v tunelech Hamásu. „Nemohu přestat myslet na Alona,“ napsal. „Už jsou to tři měsíce, co jsem ho naposledy viděl, a srdce mi puká touhou, ale není to jen touha, je to také strach. Když jsem Alona viděl naposledy, byl zraněný. Nebyl v dobré fyzické ani psychické kondici.“„Představa toho, čím tam prochází, bez léčby a bez někoho, s kým by si mohl promluvit, je nepředstavitelná,“ dodal. “Alon si také zaslouží dýchat čistý vzduch, Alon si také zaslouží chodit po ulici, aniž by ho někdo za to káral, Alon si také zaslouží vejít do pizzerie a vybrat si jídlo, které chce, zaslouží si také cítit se nezávislý a bez starostí.“Izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci několika oblastí v Gaze před údajně bezprostředním útokem.Armáda se obrátila na obyvatele Gazy „v oblasti Al-Qarara, v obci Salqa a na jihu Deir al-Balah a v čtvrtích Al-Ja'farawi, Al-Suwar, Abu Hadab a Al-Satar“ se slovy: „Toto je předběžné a poslední varování před útokem... Pro vaši bezpečnost se musíte okamžitě přesunout na západ do známých úkrytů v Al-Mawasi.“ Tyto úkryty pak izraelská armáda vybombardovala a upálila celou řadu civiistů.Šéf generálního štábu IDF Herzi Halevi podle izraelského deníku Ha'aretz uvedl, že armáda „poskytne politickému vedení flexibilitu k prosazení jakékoli dohody o rukojmích“.Noviny také informují, žeNesli transparenty s obrázky dětí zabitých při izraelských leteckých útocích a měli na sobě trička s nápisy jako „Zastavte zvěrstva v Gaze“.Organizátoři varovali, že „během několika hodin nebo dnů Smotrich, Ben Gvir a Netanjahu plánují vyslat desítky tisíc vojáků, aby obsadili Gazu, vyhladověli další děti, zabili další palestinské civilisty, vysídlili další rodiny a obětovali životy rukojmích a bezpečnost nás všech, aby osídlili pásmo“.Dva z protestujících byli údajně zadrženi policií poté, co se pokusili zablokovat křižovatku.Zaměstnanci nemocnice Shifa, největší v Gaze, uvedli, že během noci přijali 40 mrtvých a desítky zraněných, a vyzvali lidi, aby darovali krev.Palestinská civilní pohotovostní služba uvedla, že 75 % jejích sanitek nemůže kvůli nedostatku paliva jezdit. Varovala, že do 72 hodin mohou všechna vozidla zastavit.„Když židé chtějí příměří, Hamás to odmítá, a když Hamás chce příměří, židé to odmítají. Obě strany se shodly na vyhlazení palestinského lidu,“ řekl agentuře Associated Press Abu Mohammad Yassin, obyvatel Jabalíje. Byl jedním z těch, které agentura interviewovala, když prchali před novou ofenzívou pěšky nebo na oslích. “Proboha, smilujte se nad námi. Jsme unavení z vysídlování.“