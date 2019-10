Rozhovory o brexitu pokračovaly přes noc

16. 10. 2019

Vyjednavači v Bruselu pracovali do 3.30 ráno středoevropského času a měli obnovit rozhovory v 9 hodin ráno ve středu. Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier má sdělit velvyslancům evropské sedmadvacítky ve 14 hodin, zda bude k dispozici dohoda, kterou by Británie mohla podepsat s EU během summitu ve čtvrtek. Boris Johnson má informovat o situaci svou vládu v 16 hodin britského času. Během nočního úterního jednání s fundamentalistickou severoirskou stranou DUP se její činitelé vyjádřili, že dosud dosažené výsledky rozhovorů nestačí.







* * *







"Zde je jasně vidět, kde se jedná o brexitu," poznamenal včera večer jeden novinář.

I think it's easy to work out where the Brexit negotiations are happening. pic.twitter.com/CIZ1DHMv3U — Ian Wishart (@IanWishart) October 15, 2019





Boris Johnson prý učinil podstatné ústupky Evropské unii a uznal, že bude muset existovat celní hranice mezi hlavním britským ostrovem a irským ostrovem. Je velká otázka, zda tyto ústupky přijme severoirská strana unionistických fundamentalistů DUP a fundamentalističtí brexitéři v Johnsonově vlastní Konzervativní straně. Johnson se bude pokoušet dostat DUP na svou stranu nabídkou velkých finančních pobídek pro ni.







Johnsonův návrh pro smlouvu o brexitu je velmi podobný návrhu, který Theresa Mayová odmítla jako něco, co "žádný britský premiér nemůže přijmout, protože by to znamenalo rozklad integrity Spojeného království". Někteří pozorovatelé však konstatují, že fundamentalističtí brexitéři jsou nyní více nakloněni tolerovat Johnsonovy ústupky Evropské unie, prý do určité míry odmítali řešení Theresy Mayové v důsledku mizogynie.







Jiným vysvětlením, proč by brexitérští fundamentalisté mohli být více ochotni přijmout řešení Borise Johnsona než obdobné řešení Theresy Mayové je, že dobře vědí, že většina britských voličů nyní chce, aby Británie setrvala v Evropské unii, a obávají se, že pokud by Johnsonovy ústupky odmítli, bude se konat druhé referendum o brexitu, které brexit zruší.







Johnsonovo řešení je pro Británii ekonomicky daleko katastrofálnější než odmítnutá dohoda Theresy Mayové.