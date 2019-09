Pokusí se Johnson, podle vzoru Trumpa, v Britáii vyhlásit mimořádný stav?

9. 9. 2019

V neděli večer kolovaly mezi poslanci Dolní sněmovny dohady, že se Boris Johnson možná pokusí vyhlásit mimořádný krizový stav a v rámci něho realizovat divoký brexit.



Sam Coates, náměstek politického šéfredaktor v televizi Sky News, napsal na Twitteru: Dnes večer se hovoří o tom, zda by Boris Johson a Dominic Cummings mohli vyhlásit celostátní mimořádný stav použitím druhé části (Pravomoci v krizi) Zákona z roku 2004 o mimořádných událostech, a tím zrušit nově schválený zákon zakazujicí divoký brexit a nařizující Johnsonovi, aby šel do Bruselu žádat o další odklad brexitu.

Bloody hell. Rumours of Boris Johnson declaring a national emergency and to repeal the extension to Article 50 Bill by edict.

Poslanci se obávali, že by Johnson mohl tento mimořádný stav vyhlásit na 30 dní a že by potřeboval schválení od parlamentu až po 30 dnech.Právníci tuto možnost odmítli. Jeden z nich poukázal na to, že parlament má pravomoc zrušit takový mimořádný stav po sedmi dnech. Jeden soudce sdělil Samu Coatesovi, že vyhlášení mimořádného stavu Johnsonem by soudy velmi rychle zrušily, protože je zjevné, že žádný mimořádný stav v Británii nevládne, jen politická kontroverze.Pokus o vyhlášení mimořádného stavu by byl považován jen za další snahu porušit zákon.