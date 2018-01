Švédské ozbrojené síly považují riziko války za "reálné"

15. 1. 2018

Rostoucí nejistota a riziko ozbrojeného konfliktu. Ozbrojené síly ve své zprávě pro vládu jdou tak daleko, že hovoří o "reálném riziku" války, napsal Mats Knutson.

Zhoršující se bezpečnostní situace a hrozba Švédsku budou dominovat letošní národní konferenci. Bude věnována rizikům kybernetických útoků i zatažení země do ozbrojeného konfliktu.

Obranná rada píše v poslední zprávě předložené před Vánoci, že "ozbrojený útok proti Švédsku nelze vyloučit".

Ozbrojené síly jdou v jedné z podpůrných zpráv o krok dál. Zde hovoří o riziku zatažení do války: "Ozbrojené konflikty coby důsledek přeceňování a podceňování, špatné interpretace, omylů a nedorozumění představují reálné riziko. To se také vztahuje na naše bezprostřední území," uvedla armáda.

Zhoršující se bezpečnostní situace a dění v Rusku způsobily obrat v obranné politice po dlouhém období škrtů.

Odsouhlasené navýšení rozpočtu však podle velitele Micaela Bydéna nestačí z zajištění obranných kapacit po roce 2020. Všechny měšťanské strany i nacionalističtí Švédští demokraté požadují v příštích letech velké navyšování rozpočtu. Pokud by mělo Švédsko vyrovnat cíl NATO (jehož není členem) a věnovalo na obranu 2 % HDP, znamenalo by to zdvojnásobení výdajů.

Nové moderní vybavení, nasazení robotů a jaderné zbraně by znamenaly, že by Rusko dokázalo ovládnout Baltické moře.

Nikdo neočekává izolovaný útok proti Švédsku, ale všichni kdo informace vyhodnocují se shodují, že v případě konfliktu v Baltu by se jejich země marně snažila zůstat stranou. Pravděpodobně by se také stala terčem v raném stádiu, kvůli geografickému umístění ostrova Gotland.

Armádní odhad zvýšeného rizika se kromě jiného zakládá na na nepochopení, omylech a špatném výkladu, které mohou vyvolat ozbrojený konflikt.

Paralelně se diskutuje o zranitelnosti švédské společnosti, která stále více závisí na digitálních komunikačních prostředcích. To zvyšuje riziko hackerského útoku na centrální média, zdravotnictví a energetický sektor.

Zdroj ve švédštině: ZDE