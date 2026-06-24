Texasští demonstranti proti drutálnímu trumpovu deportačnímu úřadu ICE, usvědčení z terorismu, byli odsouzeni k nejméně 50 letům vězení
24. 6. 2026
Aktivisté obvinění z členství v "hnutí antifa" dostali dlouhé tresty odnětí svobody v případu, který je považován za zkoušku Trumpova tvrdého postupu proti disentu
Skupina demonstrantů z Texasu, kteří byli shledáni vinnými z "terorismu", obdržela v úterý neobvykle přísné tresty ve výši nejméně 50 let vězení v pozorně sledovaném případu, který je široce vnímán jako testovací případ snah Trumpovy administrativy o tvrdý zásah proti disentu.
Po třítýdenním soudním řízení s porotou bylo v březnu všech devět aktivistů shledáno vinnými z řady trestných činů, které vyplývaly z protestu konaného 4. července u zadržovacího zařízení pro imigranty v Alvaradu, v Texasu, jižně od Fort Worthu. Demonstranti dorazili pozdě v noci s plánem odpálit ohňostroj jako součást hlukové demonstrace na znamení solidarity s lidmi zadrženými uvnitř. Několik demonstrantů se spontánně odtrhlo od hlavní skupiny a poškodilo auta na parkovišti, strážní budku, propíchlo pneumatiky vládní dodávky a rozbilo bezpečnostní kameru. Když na místo dorazil policista a vytáhl zbraň, jeden z aktivistů vystřelil z lesa z pušky AR-15 a zasáhl policistu do ramene. Policista přežil.
Benjamin Song, který na policistu vystřelil, byl odsouzen ke 100 letům vězení. Song byl shledán vinným z pokusu o vraždu úředníka Spojených států, jakož i z trestných činů souvisejících se střelnými zbraněmi a výbušninami. Byl rovněž shledán vinným z účasti na nepokojích a poskytování materiální podpory teroristům. Hrozil mu trest od 20 let až po doživotí.
Zachary Evetts, Autumn Hill, Savanna Batten, Elizabeth Soto a Meagan Morris byli odsouzeni k 50 letům vězení. Maricela Rueda, další demonstrantka, byla odsouzena k 70 letům vězení. Všech šest bylo shledáno vinnými z účasti na nepokojích, poskytování materiální podpory teroristům a trestných činů souvisejících s výbušninami. Rueda byla rovněž shledána vinnou z úplatného zatajení dokumentu nebo záznamu.
Evetts, Hill, Morris a Rueda byli zproštěni obvinění z pokusu o vraždu a z trestných činů souvisejících se střelnými zbraněmi.
Tresty vynesené v úterý byly neobvykle dlouhé, uvedla Barbara McQuade, bývalá federální prokurátorka, která během Obamovy administrativy působila jako federální prokurátorka pro východní okres Michiganu.
„Většinou soudci ukládají obžalovaným tresty za jednotlivé body obžaloby souběžně. V tomto případě se zdá, že soudce tresty za každý bod obžaloby sčítal postupně. Očekávala bych v tomto případě dlouhé tresty, spíše v rozmezí 15 až 25 let, ale rozhodně ne 50 až 100 let,“ napsala v e-mailu.
Trumpova administrativa tyto tresty ocenila.
„Dnes vynesené tresty jasně ukazují, že teroristé z hnutí Antifa, kteří útočí na příslušníky bezpečnostních složek a federální zařízení, budou čelit rychlé a nekompromisní spravedlnosti,“ uvedl Todd Blanche, úřadující generální prokurátor, v prohlášení. „Jejich násilný extremismus v naší zemi nemá místo a ministerstvo spravedlnosti bude i nadále důrazně vyšetřovat, narušovat činnost a stíhat ty, kteří ohrožují příslušníky bezpečnostních složek nebo podkopávají právní stát.“
Song ve svém prohlášení uvedl, že vystřelil na policejního důstojníka, poručíka Thomase Grosse, protože Gross měl tasenou zbraň a Song se domníval, že se chystá zastřelit demonstranta.
„Nikdy nechci vidět, jak jsou na ulici zastřeleni dobří lidé, kteří se zastávají toho, v co věří,“ řekl. „Nyní bylo zatčeno 21 lidí, kteří byli pronásledováni a potrestáni. Jen proto, že mě znají nebo jsou mými přáteli? To je špatné. To je hromadný trest. Kolektivní trest. To je vina z důvodu spojení s někým. To je nespravedlnost.“
Evetts, strojní inženýr, v úterý u soudu uvedl, že záměrem odpálení ohňostroje bylo výhradně upoutat pozornost lidí zadržovaných ve vazební věznici. Hodlá se proti svému odsouzení a trestu odvolat, uvedl Patrick McLain, jeden z jeho právníků.
„Jak uvedli svědci při jednání o výši trestu, Zach byl vždy starostlivý a soucitný člověk; úspěšný strojní inženýr bez jakékoli minulosti v konfliktu se zákonem či násilím. Naopak, byl to mírumilovný člověk, který se vždy zastával těch, kteří byli šikanováni nebo trpěli,“ řekl McLain. „Zach i jako zadržený ve vězení nadále poskytuje soucitnou pomoc a očekáváme, že v tom bude pokračovat, dokud nebude jednoho dne prostřednictvím odvolání nebo milosti očištěn od tohoto neprávem vyneseného rozsudku.“
Tresty jsou „absurdní“, uvedla Amber Lowreyová, sestra Battenové.
„Tento případ se od samého začátku opíral o lži a dezinformace,“ řekla. „I tak je to srdcervoucí. Budeme však dál bojovat za zrušení těchto nespravedlivých rozsudků a za osvobození Savanny a všech obžalovaných z kauzy Prairieland. Nebudeme mít klid, dokud nebudou na svobodě!“
Trest pro demonstranty převyšuje i nejdelší tresty odnětí svobody uložené za útok na Kapitol 6. ledna. Enrique Tarrio, vůdce skupiny Proud Boys, který byl usvědčen ze spiknutí za účelem podněcování k vzpouře, byl odsouzen k 22 letům vězení. Stewart Rhodes, vůdce krajně pravicové skupiny Oath Keepers, byl odsouzen k 18 letům vězení.
Ačkoli se mnozí z demonstrantů navzájem neznali nebo byli jen volně propojeni, státní zástupci tvrdili, že útok na policistu byl promyšlený a byl součástí spiknutí. Uvedli také, že aktivisté byli součástí „antifašistické buňky v severním Texasu“, což bylo vnímáno jako součást snahy vlády kriminalizovat „antifu“, která není organizací, ale spíše souhrnem levicových názorů.
Během procesu prokurátoři předložili skupinové zprávy některých obžalovaných, ve kterých plánovali protest a diskutovali o tom, že si s sebou vezmou střelné zbraně a obléknou se celí do černého, aby se nedali snadno identifikovat. Někteří z obžalovaných – jako například Batten, Elizabeth Soto a její manžel Ines Soto – se však na plánování nepodíleli, na protest dorazili samostatně a odešli, když je o to požádali strážci zařízení. Morrisová zůstala během protestu v dodávce, ve které se svezla řada demonstrantů a v níž byla ukryta zásoba zbraní a neprůstřelných vest. Později uprchla před policií, když dorazila na místo. Nakonec byla té noci zatčena při silniční kontrole.
Státní zástupci v tomto případu obvinili a dosáhli odsouzení osmi z devíti obžalovaných za poskytování materiální podpory "teroristům". Devátý obžalovaný, Daniel Sanchez-Estrada, se demonstrace nezúčastnil, ale byl odsouzen za neoprávněné zatajení dokumentu či záznamu poté, co státní zástupci uvedli, že na žádost své manželky Ruedy přemístil levicové fanziny a další materiály poté, co byla zatčena. Sanchez-Estrada byl v úterý odsouzen k 30 letům vězení.
„V této zemi jsem každý den opravdu tvrdě pracoval a věřím v lidská práva a v pomoc ostatním v nouzi. Daruji peníze a umělecká díla na pomoc zvířatům a jiným lidem… Jsem otec, manžel a učitel. Ale nejsem terorista,“ řekl Sanchez-Estrada u soudu před vynesením rozsudku.
Ačkoli obvinění nevyžaduje, aby státní zástupci prokázali spojení s jakoukoli teroristickou ideologií, ale pouze to, že obžalovaný poskytl podporu jednomu z několika uvedených trestných činů, ministerstvo spravedlnosti prezentovalo tyto rozsudky jako důkaz, že antifa je teroristická organizace.
Obžalovanými v tomto případu je skupina aktivistů, kteří byli volně propojeni prostřednictvím místního levicového knižního klubu a skupiny zabývající se zbraněmi. Během procesu prokurátoři zdůrazňovali mnoho fanzinů, které knižní klub četl, jako důkaz spiknutí a ideologie spojující demonstranty. Tyto důkazy se setkaly s rozsáhlou kritikou ze strany právních pozorovatelů, kteří tvrdili, že se jedná o kriminalizaci svobody projevu.
Prokurátoři se také intenzivně zaměřili na zásobu zbraní, kterou mnozí obžalovaní vlastnili a kterou někteří z nich 4. července přinesli do vazební věznice. Je nesporné, že všechny střelné zbraně byly zakoupeny legálně a že 4. července vystřelila pouze jedna osoba. Státní zástupci rovněž zdůraznili další důkazy, které podle nich dokazovaly, že demonstranti plánovali násilí, včetně jejich rozhodnutí komunikovat a automaticky mazat zprávy na platformě Signal – šifrované komunikační platformě široce používané mezi aktivisty, novináři a dalšími občany, kteří se obávají vládního sledování.
Od vznesení obvinění v tomto případu vláda zahájila řadu podobných trestních stíhání proti aktivistům. Na začátku tohoto měsíce státní zástupci podali obvinění ze spiknutí proti 15 aktivistům v Minneapolis, kteří údajně bránili agentům Imigrační a celní policie (ICE) ve výkonu jejich povinností. Federální porota ve Spokane ve státě Washington shledala tři demonstranty vinnými ze spiknutí za účast na protestu v roce 2025 u zařízení ICE. Podobný případ v Chicagu proti demonstrantům se rozpadl poté, co vyšlo najevo nedbalé jednání před velkou porotou.
Zdroj v angličtině ZDE
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