Rozhovor Britských listů 447. René Levínský: Lidé s posilující dávkou v nemocnicích nejsou

2. 12. 2021

čas čtení 1 minuta









Když počítám kolik v kategorii 60-69 let leží lidí na jednotkách intenzivní péče, a přepočítám to na 100 000 obyvatel, tak ze 100 000 obyvatel neočkovaných jim je tam 47, a ze 100 000 očkovaných je jich tam 4,7. Ten rozdíl je víceméně desetinásobný.V mladších ročnících je dokonce ještě vyšší." V rozhovoru s Janem Čulíkem o pandemické situaci v ČR přináší matematik a ekonom René Levinský četné ohromující informace. A jak přesvědčovat odpůrce očkování, že nemají nechat přírodu, aby je eliminovala? Podle Levínského je to úkol pro občanskou společnost. Představitelé občanských organizací musí vyjít do terénu a mluvit s lidmi. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 3. prosince 2021.







