Oprávněná kritika masových izraelslkých válečných zločinů není antisemitismus. Vědí to všichni kromě Daily Telegraphu

8. 9. 2025 / Jan Čulík

Kritika válečných zločinů Netanjahuovy vlády a státu Izrael není antisemitismus

Karel Dolejší připravil zajímavé shrnutí průzkumu veřejného mínění ohledně názorů především mladých Britů na válečné zločiny páchané státem Izrael proti Palestincům. Matoucím způsobem to článek však označuje za antisemitismus. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že kritika zločinů izraelského státu není antisemitismus -  ultrapravicoví pachatelé genocidy v izraelské vládě právě záměrně označují kritiku svých zločinů za antisemitismus. Je to demagogie. 

Průzkum, který si u agentury pro zjišťování veřejného mínění objednala aktivistická proizraelská organizace Kampaň proti antisemitismu, konstatuje, že 45 procent britské veřejnosti je přesvědčeno, že Izrael zachází s Palestinci stejně jako nacisté se židy. Ještě loni o tom bylo přesvědčeno jen 33 procent Britů. Pročpak asi to procento tak výrazně vzrostlo?

No protože Britové vidí každý den v tisku a v televizi, jak Izrael zachází s Palestinci stejně jako nacisté se židy. Potvrdili to mnohokrát nejvyšší představitelé izraelské vlády, když hovoří o Palestincích jako o zvířatech, které je nutno vyvraždit všechny. Tyto výroky izraelských státních činitelů vedly 85 procent akademiků zabývajících se genocidou, aby konstatovali, že podle jejich studia Izrael skutečně páchá na Palestincích genocidu.

Je naprosto zjevné, že proti jednotlivých Izraelcům Britové nic nemají, pokud ovšem veřejně a hlasitě nepodporují válečné zločiny izraelské vlády. Podobně i Češi by se s odporem odvrátili od Rusů, kteří by nadšeně podporovali Putinovo vraždění na Ukrajině. Takový postoj není možné označovat za antisemitský, ani za antiruský. Je to zcela oprávněné odsouzení válečných zločinů. Kdo předstírá, že to nevidí, měl by se stydět.


Citovaný článek je bezostyšnou, kriminální proizraelskou propagandou, což je vidět i z toho, že opakuje útok Hamásu na Izraelce ze 7. října 2023, při němž zahynulo 1200 Izraelců. Tento propagandistický trik ignoruje velmi problematickou skutečnost, že proti tomuto útoku Hamásu izraelská armáda nezasáhla, i když o něm věděla - někteří analytikové argumentují, že ho zřejmě nechala záměrně proběhnout a zabít ty Izraelce (některé z nich zabila izraelská armáda sama!), aby to mohl použít jako záminku pro vyvraždění Palestinců a srovnání Gazy se zemí. Ať už je tomu jakkoliv (ono to nakonec všechno vyjde najevo). jestliže při útoku ze 7. října zahynulo 1200 Izraelců (mimochodem, ta historie nezačala 7. října 2023), je normální, aby v reakci na tento útok Izrael vyvraždil ŠEDESÁTKRÁT VÍC lidí, většinou civilistů, včetně 20 000 dětí? Není divu, že se svět (kromě České republiky) pohlíží na Izrael jako na pachatele vážných válečných zločinů. Na ty zločiny upozorňují i četní Izraelci. To jsou také antisemité? 

Článek je čistě propagandistický, což vyplývá z výše rozbíraného záměrného zmatení kritiky zločinecké izraelské vlády s antisemitismem. Není možné, jak to zjevně činí ve svém prohlášení problematická aktivistická skupina Kampaň proti antisemitismu, obhajovat současné izraelské masové genocidní vraždění Palestinců neustálým poukazováním na to, že "židi ale byli obětmi holocaustu". To bylo samozřejmě otřesné, ale nijak to nedává současné izraelské vládě právo vyvraždit 65 000 lidí, z toho 20 000 dětí. 

Bědování Kampaně proti antisemitismu nad údajným šíleným stavem Británie je pokrytecké. Co tito bojovníci proti antisemitismu čekali, když Britové denodenně vidí v televizi vyvražďování malých dětí Izraelem. 

Mimochodem, navzdory hrůzám, které denodenně páchá proti Palestincům Izrael, ukazuje mimoděk tento průzkum, že Británie antisemitismem postižena není. Viz citace z článku:?

Kolik Britů podporuje tyto výroky? 

"Židům je možno důvěřovat stejně jako jakýmkoliv jiným Britům." 75 procent Britů tento výrok podporuje

"Jsou stejně tak loajální vůči Británii jako jiní Britové." 59 procent Britů to podporuje,

"Jsem stejně tak otevřen přátelit se s židy jako s jakýmikoliv jinými Brity." 84 procent Britů to podporuje.

Jinými slovy, podobně jako není v důsledku Putinova vraždění na Ukrajině zrovna dnes příliš lehké být Rusem, v důsledku Netenjahuova masového vraždění v Gaze a terorizování Palestinců na Západním břehu Jordánu není v současnosti zrovna lehké být Izraelcem. Není mimochodem ani zrovna příjemné v současnosti být Čechem, vzhledem k tomu, že čeští politikové, česká média a velká část české společnosti izraelské válečné zločiny podporuje. Češi si možná neuvědomují, do jak velké míry je mezinárodně jejich země v důsledku těchto postojů jejich politiků zdiskreditována. 

Ovšem kňučení aktivistických organizací na podporu Izraele, že oprávněná kritika děsivých zločinů izraelské vlády je "antisemitismus", je neuvěřitelná drzost. Mimochodem, mnoho Izraelců to nedělá. Mnoho Izraelců ostře kritizuje izraelské válečné zločiny. Konají se denodenně demostrace. Dokonce  i někteří členové izraelské vlády upozorňují při jejím jednání, že izraelské válečné zločiny brutálně dlouhodobě poškodily celosvětovou pověst Izraele a zřejmě ohrozily i jeho dlouhodobou existenci.

PS. Upozorňuji, že Daily Telegraph se proměnil  v jeden z nejproblematičtějších britských deníků, publikuje úplné nesmysly pod vedením svého oligarchického majitele žijícího (aby nemusel platit daně) mimo Británii.  Úpadek Daily Telegraphu je zřejmě spojen s rozkladem britské Konzervativní strany, pro niž byl Daily Telegraph vždy stranickými novinami (to je pozůstatek dávné minulosti, žádná politická strana v Británii a v podstatě dnes už nikde nemá vlastní noviny.) Rozklad Daily Telegraphu jde   ruku v ruce s rozkladem Konzervativní strany, která loni v červenci brutálně prohrála britské všeobecné volby a od té doby se nedokázala dát dohromady. 

