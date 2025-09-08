Oprávněná kritika masových izraelslkých válečných zločinů není antisemitismus. Vědí to všichni kromě Daily Telegraphu
8. 9. 2025 / Jan Čulík
Karel Dolejší připravil zajímavé shrnutí průzkumu veřejného mínění ohledně názorů především mladých Britů na válečné zločiny páchané státem Izrael proti Palestincům. Matoucím způsobem to článek však označuje za antisemitismus. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že kritika zločinů izraelského státu není antisemitismus - ultrapravicoví pachatelé genocidy v izraelské vládě právě záměrně označují kritiku svých zločinů za antisemitismus. Je to demagogie.
Průzkum, který si u agentury pro zjišťování veřejného mínění objednala aktivistická proizraelská organizace Kampaň proti antisemitismu, konstatuje, že 45 procent britské veřejnosti je přesvědčeno, že Izrael zachází s Palestinci stejně jako nacisté se židy. Ještě loni o tom bylo přesvědčeno jen 33 procent Britů. Pročpak asi to procento tak výrazně vzrostlo?
No protože Britové vidí každý den v tisku a v televizi, jak Izrael zachází s Palestinci stejně jako nacisté se židy. Potvrdili to mnohokrát nejvyšší představitelé izraelské vlády, když hovoří o Palestincích jako o zvířatech, které je nutno vyvraždit všechny. Tyto výroky izraelských státních činitelů vedly 85 procent akademiků zabývajících se genocidou, aby konstatovali, že podle jejich studia Izrael skutečně páchá na Palestincích genocidu.
Je naprosto zjevné, že proti jednotlivých Izraelcům Britové nic nemají, pokud ovšem veřejně a hlasitě nepodporují válečné zločiny izraelské vlády. Podobně i Češi by se s odporem odvrátili od Rusů, kteří by nadšeně podporovali Putinovo vraždění na Ukrajině. Takový postoj není možné označovat za antisemitský, ani za antiruský. Je to zcela oprávněné odsouzení válečných zločinů. Kdo předstírá, že to nevidí, měl by se stydět.
Bědování Kampaně proti antisemitismu nad údajným šíleným stavem Británie je pokrytecké. Co tito bojovníci proti antisemitismu čekali, když Britové denodenně vidí v televizi vyvražďování malých dětí Izraelem.
Mimochodem, navzdory hrůzám, které denodenně páchá proti Palestincům Izrael, ukazuje mimoděk tento průzkum, že Británie antisemitismem postižena není. Viz citace z článku:?
Kolik Britů podporuje tyto výroky?
"Židům je možno důvěřovat stejně jako jakýmkoliv jiným Britům." 75 procent Britů tento výrok podporuje
"Jsou stejně tak loajální vůči Británii jako jiní Britové." 59 procent Britů to podporuje,
"Jsem stejně tak otevřen přátelit se s židy jako s jakýmikoliv jinými Brity." 84 procent Britů to podporuje.
Jinými slovy, podobně jako není v důsledku Putinova vraždění na Ukrajině zrovna dnes příliš lehké být Rusem, v důsledku Netenjahuova masového vraždění v Gaze a terorizování Palestinců na Západním břehu Jordánu není v současnosti zrovna lehké být Izraelcem. Není mimochodem ani zrovna příjemné v současnosti být Čechem, vzhledem k tomu, že čeští politikové, česká média a velká část české společnosti izraelské válečné zločiny podporuje. Češi si možná neuvědomují, do jak velké míry je mezinárodně jejich země v důsledku těchto postojů jejich politiků zdiskreditována.
Diskuse