Robert Reich: Co můžete udělast teď
7. 8. 2025
Toto je naléhavá morální výzva k akci. Vzhledem k tomu, že Trumpova imigrační a celní policie (ICE) zrychluje své razie, zadržování a deportace, mnoho našich pracovitých sousedů a přátel mizí. ICE se rychle stává Trumpovou policejní silou.
Jedno z Trumpových nařízení umožňuje ICE zatýkat nelegální imigranty ve školách, kostelech, zdravotnických zařízeních, útulcích a centrech pomoci nebo v jejich blízkosti, čímž je odrazuje od posílání dětí do školy nebo od vyhledání lékařské či právní pomoci, kterou potřebují. To je šílené.
Takzvaná „azylová“ města a státy mají zákony, které zakazují školám, veřejným nemocnicím a policii předávat nelegální imigranty federální vládě nebo poskytovat o nich informace.
Jedná se o rozumná opatření, která jsou prospěšná pro nás všechny. V opačném případě by nelegální imigranti, kteří jsou nemocní, včetně těch s nakažlivými chorobami, nechodili do veřejných nemocnic na léčbu. Rodiče by se báli posílat své děti do školy. Oběti trestných činů, které jsou nelegálními imigranty, by váhaly s nahlášením trestného činu ze strachu, že by mohly být deportovány.
Pokud důvěřujete svému starostovi nebo městskému správci, informujte se v jejich kancelářích, co dělají pro ochranu zranitelných rodin ve vaší komunitě. Připojte se k ostatním v úsilí udržet ICE pryč od nemocnic, škol a azylových domů.
Pokud se dozvíte o raziích ICE kdekoli ve vašem městě nebo okrese, informujte o tom ostatní: zřiďte horkou linku s informacemi o raziích ICE a seznam „prvních respondentů“, kteří se dostaví na místo razií, poučí lidi o jejich právech a v případě potřeby přímo zablokují ICE. Váš hlas a organizace jsou v boji proti této tyranii zásadní.
2. Chraňte členy LGBTQ+ komunity.
Trump také ztěžuje život lesbám, gayům, bisexuálům, transsexuálům, queer a dalším lidem prostřednictvím výkonných nařízení, změn zákonů, úprav zákonů o občanských právech a změn v tom, jak jsou tyto zákony vymáhány.
Jeho bigotní rétorika také vyvolala nenávist u bigotních lidí.
Naléhavě vás žádám, abyste spolupracovali s ostatními a byli ostražití vůči předsudkům a bigotnosti, ať už se projeví kdekoli a jakkoli. Když něco takového uvidíte nebo uslyšíte, ozvěte se. Spojte se s ostatními, abyste tomu zabránili. Pokud důvěřujete místním představitelům města, zapojte je. Pokud důvěřujete místní policii, informujte ji také.
3. Pomozte chránit představitele ve vaší komunitě nebo státě, na které se Trump a jeho administrativa zaměřují kvůli pomstě.
Někteří z nich mohou být nízkopostavení úředníci, například pracovníci volebních komisí. Někteří jsou soudci. Někteří jsou volení představitelé. Pokud se dozvíte o někom, kdo se jim snaží ublížit, okamžitě to oznamte místním orgánům činným v trestním řízení.
4. Zapojte se do bojkotu společností, které podporují Trumpův režim, a organizujte jej – začněte Elonem Muskem a jeho společnostmi X a Tesla a všemi společnostmi, které inzerují na X nebo Fox News, stejně jako se společnostmi, jako je Jeff Bezos a jeho Washington Post a Amazon, které se Trumpovi podvolily.
Nepodceňujte účinnost spotřebitelských bojkotů. Společnosti investují značné prostředky do svých značek a dobré pověsti, která s nimi souvisí. Hlasité, bouřlivé a pozornost přitahující bojkoty mohou poškodit značky a snížit ceny akcií společností.
5. V rámci svých možností financujte skupiny, které vedou soudní spory proti Trumpovi.
Většina dění se nyní odehrává u federálních soudů. Měli bychom být všichni hluboce vděční federálním soudcům, kteří se postavili proti Trumpovu režimu. Mezi skupiny, které vedou soudní spory, které znám a kterým důvěřuji, patří American Civil Liberties Union, Citizens for Responsibility and Ethics, Center for Biological Diversity, Environmental Defense Fund, Southern Poverty Law Center a Common Cause. Vaše pomoc se jim vždy hodí.
6. Šiřte pravdu.
Získejte informace z důvěryhodných zdrojů a šířte je. Pokud uslyšíte někoho šířit lži a Trumpovu propagandu, včetně místních médií, vyvraťte je fakty a jejich zdroji.
Zde je několik zdrojů, na které se v současné době spoléhám, pokud jde o pravdivé informace: Democracy Now, Business Insider, The New Yorker, The American Prospect, The Atlantic, Americans for Tax Fairness, Economic Policy Institute, Center on Budget and Policy Priorities, The Guardian, ProPublica, Labor Notes, The Lever, Popular Information, Heather Cox Richardson a samozřejmě tento Substack.
7. Vyzvěte přátele, příbuzné a známé, aby se vyhýbali propagandistickým médiím Trumpa, jako jsou Fox News, Newsmax, X a stále více Facebook a Instagram.
Jsou plná nenávistné bigotnosti a toxických a nebezpečných lží. Pro některé lidi mohou být tyto propagandistické zdroje také návykové. Pomozte lidem, které znáte, zbavit se této závislosti. Vůbec nevěnujte pozornost ničemu, co říká Trump, jeho kabinet, jeho asistenti nebo jeho „mluvčí“; lžou.
8. Prosazujte progresivní opatření ve své komunitě a státě.
Místní a státní vlády si zachovávají značnou moc. Připojte se ke skupinám, které posouvají vaše město nebo stát vpřed – směrem k ochraně a rozšíření volebních práv, přísnějším environmentálním standardům, právu na potrat a právům zaměstnanců – na rozdíl od regresivních kroků na federální úrovni. Lobbujte, podněcujte, organizujte a sbírejte finanční prostředky pro progresivní zákonodárce. Podporujte progresivní vůdce a kandidáty.
9. Podporujte akce pracovníků.
Většina odborových svazů je na správné straně – snaží se budovat sílu pracovníků a bránit se represím. Můžete je podpořit tím, že se připojíte k protestním akcím a bojkotům a budete povzbuzovat zaměstnance, aby se organizovali v místech, kde nakupujete.
10. Organizujte a mobilizujte se pro nadcházející volby.
Ať žijete kdekoli, vaše organizování a mobilizace jsou zásadní. I když žijete v červeném (republikánském) státě nebo červeném okrese, můžete pomoci získat zpět státní legislativu, guvernéra, senátory a zástupce. Pokud lidé, kteří vás zastupují, odvádějí dobrou práci, zajistěte, aby zůstali ve funkci.
Někteří z vás žijí v okresech, kde se před volbami v polovině funkčního období v roce 2026 budou konat zvláštní volby do Kongresu; ty jsou obzvláště důležité. Někteří z vás žijí ve státech, jako je Texas, kde dochází k přerozdělování volebních okrsků s cílem získat další křesla pro republikány. I zde je vaše hlasitý a vytrvalý odpor zásadní. Pokud jde o volby v polovině volebního období v roce 2026, zajistěte, aby kandidovali dobří lidé, a podpořte je všemi silami.
11. Neustále volejte svým senátorům a zástupcům.
Pracoval jsem na Kapitolu a vím, že senátoři a zástupci si vedou přehled o tom, kolik telefonátů na dané téma přijali. Zvláštní váhu přikládají telefonátům od svých vlastních voličů. Takže se nezdráhejte. Volat, volat a znovu volat. Pokud jsou to republikáni, řekněte jim, ať se vzchopí a přestanou podporovat Trumpa, jinak se postaráte, aby nebyli znovu zvoleni. Pokud jsou to demokraté, řekněte jim, ať se chovají statečněji, než dosud.
Hlavní číslo ústředny Kapitolu je (202) 224-3121. Na tomto čísle se můžete spojit s jakoukoli kanceláří v Sněmovně reprezentantů nebo Senátu.
12. Neztrácejte víru. Nevzdávejte to s Amerikou.
Pamatujte, že Trump vyhrál jen těsně – s nepatrným náskokem 1,5 procenta hlasů. Ve Sněmovně reprezentantů mají republikáni náskok pouze sedm křesel z 435. V Senátu vedou republikáni o šest křesel ze 100. (Pamatujte, že republikáni prohráli polovinu senátních voleb v roce 2024, včetně čtyř států, kde vyhrál Trump.
Nesmíme se vzdát Trumpa a jeho neofašistů ani boj za sociální spravedlnost, rovná politická práva, rovné příležitosti a vládu zákona. Síly Trumpovy represe by si nic nepřály víc, než abychom se vzdali. Pak by vyhráli všechno. To jim nemůžeme dovolit. Nikdy se nevzdáme.
13. Kromě toho si ve svém životě najděte prostor pro radost, zábavu a smích. Nenechte se ovládnout Trumpem a jeho temnotou.
Stejně jako je důležité nevzdávat boj, je nesmírně důležité pečovat o sebe. Pokud budete posedlí Trumpem a propadnete se do spirály vzteku, obav a úzkosti, vyhoříte a nebudete schopni dál bojovat.
Diskuse