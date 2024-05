OSN popřela, že by počet mrtvých žen a dětí v Gaze byl snížen

15. 5. 2024

čas čtení 6 minut





Mluvčí vysvětlil, že vzniklý zmatek byl důsledkem nového způsobu klasifikace osob, které ministerstvo zdravotnictví v Gaze dosud plně neidentifikovalo



OSN popřela, že by odhadovaný počet mrtvých žen a dětí ve válce v Gaze byl revidován směrem dolů, a poukázala na zmatek mezi celkovým počtem zaznamenaných mrtvol a počtem těch, které byly dosud plně identifikovány.



Poté, co se na internetových stránkách Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) poprvé objevily OSN popřela, že by odhadovaný počet mrtvých žen a dětí ve válce v Gaze byl revidován směrem dolů, a poukázala na zmatek mezi celkovým počtem zaznamenaných mrtvol a počtem těch, které byly dosud plně identifikovány.Poté, co se na internetových stránkách Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) poprvé objevily revidované údaje ministerstva zdravotnictví o počtu zabitých v Gaze, se jich proizraelská média a komentátoři rychle chopili jako důkazu, že OSN dříve počet obětí přeháněla.





Uváděly 24 686 mrtvých, což se jevilo jako revize směrem dolů oproti číslu přibližně 35 000, které bylo uvedeno dříve v květnu, přičemž bylo potvrzeno 7 797 mrtvých dětí a 4 959 žen, což je přibližně polovina počtu mrtvých uváděného v předchozích zprávách. OSN však v pondělí uvedla, že odhadovaný celkový počet mrtvých zůstává přibližně 35 000.





A zkoumání údajů z počátku současného konfliktu, které provedli profesor Michael Spagat, odborník na počítání obětí konfliktů, a expert na mezinárodní bezpečnost Daniel Silverman pro organizaci Action on Armed Violence, naznačuje, že „analýza demografických údajů o těchto mrtvých a jejich pečlivé porovnání s celkovým počtem obyvatel Gazy naznačuje, že - alespoň zatím - většinu mrtvých téměř jistě tvoří civilisté“.







Zdroj v angličtině ZDE

0

194

Mluvčí OSN Farhan Haq uvedl, že nová menší čísla odrážejí ta těla, která byla plně identifikována. Větší čísla zahrnovala těla, jejichž identifikace dosud nebyla dokončena. Haq uvedl, že se očekává, že s pokračujícím procesem identifikace se zvýší i oficiální počet mrtvých žen a dětí.„Celkový počet mrtvých [byl] spočítán ministerstvem zdravotnictví v Gaze, které je naším protějškem při řešení počtu mrtvých. Toto číslo zůstává nezměněno a od října je to více než 35 000 lidí,“ uvedl Haq s tím, že OSN není schopna ověřit žádný z údajů. „Co se změnilo, je to, že ministerstvo zdravotnictví v Gaze aktualizovalo rozpis úmrtí, u nichž byly doloženy úplné údaje.“„Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že proces dokumentace úplného určení podrobností o obětech probíhá,“ dodal. Mezitím ... je zde dalších více než 10 000 těl, která ještě musí být plně identifikována.“„Týmy OSN v Gaze nejsou schopny nezávisle ověřit tyto údaje vzhledem k panující situaci na místě a samotnému množství mrtvých,“ uvedl mluvčí Ocha Jens Laerke. „Právě z tohoto důvodu je ve všech údajích, které OSN používá, jako zdroj jasně uvedeno ministerstvo zdravotnictví v Gaze. OSN tyto údaje ověří, jakmile to podmínky dovolí.“Zdá se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakci na revidované údaje naznačil, že naprostá většina všech zbývajících mužských obětí byli bojovníci Hamásu. Tvrdil, že poměr bojovníků Hamásu a zabitých gazanských civilistů v probíhající válce je přibližně jedna ku jedné, řekl Danu Senorovi z podcastu Call Me Back: „Bylo zabito čtrnáct tisíc bojovníků a pravděpodobně kolem 16 000 civilistů.“Vzhledem ke stále vysokému počtu obětí mezi ženami a dětmi by však bylo velmi překvapivé, kdyby nebyl zabit i značný počet mužských civilistů.Z historického hlediska OSN a další agentury zjistily, že celkové údaje vypracované ministerstvem zdravotnictví v Gaze jsou do značné míry spolehlivé. Mezi těmito agenturami je i Světová zdravotnická organizace, podle níž má ministerstvo „dobrou kapacitu pro sběr dat“ a jeho předchozí zprávy byly důvěryhodné a „dobře vypracované“.Výzkum izraelské skupiny pro lidská práva B'Tselem po konfliktu v Gaze v roce 2014 rovněž zjistil, že celkové údaje ministerstva se do značné míry shodují s jejich vlastním průzkumem.Omar Šakir, ředitel pro Izrael a Palestinu organizace Human Rights Watch, na začátku konfliktu uvedl, že neviděl žádné důkazy o tom, že by s čísly bylo manipulováno.„Porušování lidských práv v pásmu Gazy sledujeme již tři desetiletí, včetně několika kol válečných konfliktů. Obecně jsme zjistili, že údaje, které přicházejí z ministerstva zdravotnictví, jsou spolehlivé,“ řekl.„Když jsme prováděli vlastní nezávislá šetření kolem konkrétních zásahů a porovnávali jsme tyto údaje s údaji ministerstva zdravotnictví, nedocházelo k velkým odchylkám. Jejich čísla obecně odpovídají tomu, co vidíme v posledních dnech na místě. V jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa docházelo ke stovkám leteckých úderů denně.“V předchozích konfliktech se kontroverze ohledně číselných údajů obvykle soustředily na klasifikaci mužských obětí v bojovém věku. Ministerstvo zdravotnictví Gazy v údajích o počtu obětí nerozlišovalo mezi bojovníky a mužskými civilisty.Během konfliktu v Gaze v roce 2014 bylo podle OSN zabito přibližně 2 251 Palestinců; předpokládá se, že 1 462 z nich byli civilisté, včetně 551 dětí a 299 žen, což naznačuje, že bylo zabito více než 600 mužských civilistů, což představuje 40 % z celkového počtu civilistů. Podle OSN bylo zabito přibližně 780 bojovníků z militantních skupin, což je v souladu s počty, které uvádí palestinský prezident Mahmúd Abbás.Dr. Andreas Krieg, vedoucí lektor bezpečnostních studií na King's College London, v únoru v rozhovoru pro BBC rovněž naznačil, že Izraelské obranné síly, které si nárokují až 12 000 mrtvých z řad Hamásu, definují Hamás velmi široce. „Izrael přistupuje k ‚členství v Hamásu‘ velmi široce, což zahrnuje jakoukoli příslušnost k organizaci, včetně státních zaměstnanců nebo administrátorů,“ uvedl.