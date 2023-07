Proč postihuje rakovina stále mladší lidi? Zřejmě v důsledkui stravty plné ultra zpracovaných potravin

26. 7. 2023

Je třeba, aby vláda přijala opatření, která dětem umožní cenově dostupný přístup ke zdravějším potravinám.



Ve všech zemích s vysokými příjmy, od Británie přes Dánsko až po USA, se stále častěji nyní vyskytuje rakovina u lidí mladších 50 let. To je poměrně neobvyklý jev vzhledem k tomu, že po desetiletí byla rakovina považována za nemoc vyššího věku. Vysoký výskyt rakoviny v zemích s vysokými příjmy u mnohem starších lidí - nad 80 let - se považoval za projev toho, že lidé překonávají infekční nemoci, aby se dožili dlouhého věku, než se u nich projeví chronická onemocnění, jako je rakovina, píše DeviShridhar, profesorka veřejného zdraví.





Údaje ze skupiny průmyslových zemí G20 ukazují, že mezi lety 1990 a 2019 vzrostl výskyt rakoviny ve věkové skupině 25-29 let o 22 %. Míra výskytu rakoviny v další věkové skupině, 30-34 let, je nejvyšší v historii. A vzhledem k tomu, že screening rakoviny není v mladších věkových skupinách klasicky rutinní, zůstávají tyto nádory zpravidla déle nediagnostikovány, přičemž nádory jsou agresivnější.



A předpokládá se, že výskyt rakoviny u mladých lidí bude i nadále stoupat. Profesor Shuji Ogino z Harvardovy univerzity tvrdí, že dochází k "efektu porodní kohorty": jednoduše řečeno, čísla ukazují, že každá skupina lidí narozených v pozdějším období, například o deset let, má vyšší riziko vzniku rakoviny v pozdějším věku. Dává to do souvislosti s vystavením rizikovým faktorům v raném věku, které souvisejí se stravou, životním stylem, hmotností a působením životního prostředí - tedy s faktory, které u starších věkových kohort nebyly.



Abychom přesně pochopili, proč k tomu dochází, musíme se pod širší pojem "rakovina" podívat na konkrétní typ rakoviny a související rizikové faktory. Od roku 1990 se zvýšil výskyt časných forem rakoviny především u rakoviny prsu, tlustého střeva, jícnu, ledvin, jater a slinivky břišní. Ze 14 typů rakoviny, jejichž výskyt je na vzestupu, jich osm souvisí s trávicím systémem. Například výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku se v zemích G20 mezi lety 1990 a 2019 zvýšil o 70 % u osob ve věku 15-39 let. To znamená, že zjevně existuje specifický soubor orgánů a tkání, kde se tyto druhy rakoviny vyskytují, takže se můžeme zabývat faktory životního prostředí, které by mohly ovlivňovat všechny.



I když je rakovina jako taková komplexní skupinou onemocnění, rizikové faktory jsou obecně stejné: kouření, pití alkoholu, obezita, nedostatek fyzické aktivity a špatná strava. Ogino poukazuje na to, že strava je klíčovým faktorem pro nárůst výskytu rakoviny u mladých lidí (i když se stále jedná spíše o kvalifikovaný odhad než o přesvědčivý důkaz). Ogino není sám, kdo poukazuje na stravu: tuto souvislost uvádí mnoho odborníků poté, co se zabývají typy rakoviny, které jsou na vzestupu, a jejich souvislostí s trávicím systémem. Spolu se svým kolegou Ogino nyní zkoumá souvislosti mezi tím, co jíme v mládí, jak to mění celkovou rovnováhu bakterií v trávicím systému (mikrobiom) a souvislost s časným nástupem rakoviny.



Mikrobiom je zhruba 100 bilionů mikrobů, které žijí v našem těle, převážně ve střevech, a hrají klíčovou roli v celkovém zdraví, jako je trávení, regulace imunitního systému a ochrana před bakteriemi způsobujícími nemoci. Stále více důkazů naznačuje, že konzumace ultrazpracovaných potravin, zejména potravin s vysokým obsahem nasycených tuků a cukru, mění složení mikrobiomu negativním způsobem.



Základní problém spočívá v tom, že potraviny, kterým jsme vystaveni, jsou často silně zpracované, ale mají tu výhodu, že jsou cenově dostupné, snadné, trvanlivé a lákavé pro chuť. Pro naše zdraví jsou však téměř jistě dosti škodlivé. A to se stále více týká i dětí. Vysoce zpracované potraviny se staly běžným jídlem, včetně zpracovaných snídaňových cereálií, zpracovaného chleba ze supermarketů, hotových jídel, mražených pizz, zpracovaných sendvičů ze supermarketů a zpracovaných sušenek, koblih a čokolád. Jak napsal Dr. Chris van Tulleken, stáváme se ultra zpracovanými lidmi. Více než 80 % zpracovaných potravin prodávaných v Británii považuje Světová zdravotnická organizace za nebezpečné pro prodej dětem.



Vzhledem k tomu, že ceny potravin za poslední rok vzrostly o skoro dvacet procent, bude situace ještě horší. To znamená, že pro mnoho rodin je nákup ultra zpracovaných výrobků jediným dostupným způsobem stravování, vzhledem k tomu, jak drahé jsou v porovnání s nimi ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky. Omezit přístup k ultra zpracovaným potravinám je možné pouze tehdy, pokud budou zavedeny politiky, které budou dotovat zdravější varianty, zejména pro rodiny s nízkými příjmy.



Tento nárůst výskytu rakoviny u mladých lidí se nezastaví bez jasných opatření a vedení zaměřeného na to, aby populace žila déle a zdravěji. To by mělo zahrnovat zdravější potraviny, které jsou cenově dostupné, a slušné platy, aby si je bylo možné koupit.





Investice do prevence jsou nezbytné pro produktivní pracovní sílu a nižší náklady na zdravotní péči. Proč léčit to, čemu lze předcházet? Lepší výsledky přežití rakoviny jsou důležité, ale stejně důležité je předcházet vzniku rakoviny. A v současné době již dětská strava složená z ultra zpracovaných potravin přispívá ke zdravotním problémům. Vzhledem k důkazům, které ji stále více spojují s šokujícím nárůstem výskytu rakoviny i u mladších lidí, nemohou vlády čekat další desetiletí, než se jí začnou zabývat.







