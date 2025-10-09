Izrael a Hamás se dohodly na první fázi příměří, které ukončí válku v Gaze
9. 10. 2025
Donald Trump oznámil, že všichni rukojmí budou „velmi brzy“ propuštěni a Izrael stáhne své jednotky podle dohodnutého harmonogramu
Izrael a Hamás se dohodly na první fázi plánu příměří v Gaze, který přeruší nepřátelské akce v tomto zdevastovaném území a přináší dosud největší naději na definitivní ukončení krvavého dvouletého konfliktu, který si vyžádal desítky tisíc obětí, destabilizoval velkou část Blízkého východu a vyvolal protesty po celém světě.
Donald Trump oznámil dohodu na své sociální síti Truth Social s tím, že všichni rukojmí zadržovaní v Gaze budou brzy propuštěni a Izrael stáhne své jednotky na dohodnutou linii jako první krok k „silnému, trvalému a věčnému míru“.
Hamás ve čtvrtek oznámil, že souhlasil s návrhem amerického prezidenta, a potvrdil, že dohoda zahrnuje stažení Izraele z území a výměnu rukojmích za vězně.
Podle prohlášení kanceláře izraelského prezidenta by Trump měl v neděli navštívit Jeruzalém, ačkoli USA tuto návštěvu oficiálně neoznámily.
Palestinci v Gaze i Izraelci oslavovali, ačkoli málokdo potřeboval připomínat, že předchozí dvě dohody válku neukončily.
Izrael uvedl, že „všechny strany“ podepsaly konečný návrh „první fáze“ dohody ve čtvrtek ráno v Egyptě.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že příměří vstoupí v platnost, jakmile dohodu ratifikuje jeho vláda, která se má sejít ve čtvrtek v 18:00 po zasedání bezpečnostní rady.
Mluvčí izraelské vlády uvedl, že příměří vstoupí v platnost do 24 hodin od zasedání vlády. Dvacet rukojmích, o nichž se předpokládá, že jsou stále naživu v Gaze, bude poté propuštěno do 72 hodin, uvedli.
Izraelské síly se stáhnou na dohodnutou linii v pásmu Gazy, která jim ponechá kontrolu nad 53 % území, uvedl mluvčí izraelské vlády.
Izrael na oplátku propustí stovky palestinských vězňů, ale mluvčí uvedl, že mezi nimi nebude Marwan Barghouti, vysoký představitel hnutí Fatah Mahmúda Abbáse, který je velmi populární na Západním břehu a v Gaze a často se o něm hovoří jako o budoucím vůdci.
Hamás vyzval Trumpa a garantující státy, aby zajistily, že Izrael plně dodrží příměří.
Mluvčí Hamásu Hazem Qassem řekl arabské televizi Al Jazeera, že skupina požaduje od mezinárodních zprostředkovatelů záruky, že Izrael bude dodržovat ustanovení dohody, poté co jej obvinila z „manipulace“ částí dohody.
„Dnes v poledne se s přáteli hovořilo o příměří, ale okupanti z vnitřních důvodů odkládají oznámení na jiné datum,“ řekl Qassem.
Ve středečním rozhovoru Trump řekl, že věří, že rukojmí se v pondělí „vrátí“.
V Tel Avivu začaly rodiny rukojmích a jejich příznivci skandovat „Nobelova cena pro Trumpa“, když se shromáždili v časných ranních hodinách. Někteří otevřeli šampaňské a jásali. Rodiny s radostnými slzami v očích objímaly dříve propuštěné rukojmí na „náměstí rukojmích“, místě, které poslední dva roky okupovali demonstranti požadující propuštění zajatců a kde panovala slavnostní nálada.
„Cítím se fantasticky, jako bych byla ve snu. Dva roky tohohle, kdo by si pomyslel, že se to konečně stane?“ řekla Margo Orton, důchodkyně a bývalá učitelka mateřské školy, která držela americkou a izraelskou vlajku.
Palestinci v Gaze reagovali na tuto zprávu směsicí radosti a nedůvěry. „Díky Bohu za příměří, za konec krveprolití a zabíjení,“ řekl Abdul Majeed abd Rabbo v jižním městě Khan Younis. „Nejsem jediný, kdo je šťastný, celý pásmo Gazy je šťastné, všichni Arabové, celý svět je šťastný z příměří a konce krveprolití.“
Trump oslavil to, co označil za „velký den“ pro arabský a muslimský svět, Izrael a všechny okolní národy, stejně jako pro USA. „Děkujeme zprostředkovatelům z Kataru, Egypta a Turecka, kteří s námi spolupracovali na tom, aby se tato historická a bezprecedentní událost mohla uskutečnit. POŽEHNÁNI BUĎTE TVŮRCI MÍRU!“ napsal.
Šéf OSN António Guterres dohodu uvítal a vyzval všechny strany, aby „plně dodržovaly“ její podmínky.
Úspěšné uzavření dohody by znamenalo dosud největší úspěch v zahraniční politice pro Trumpa, který nastoupil do úřadu v lednu s příslibem rychlého ukončení válek v Gaze a na Ukrajině, ale narazil na překážky a složitosti, které zjevně nepředvídal.
Zdroj v angličtině ZDE
