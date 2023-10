Gaza: Je nutně zapořebí humanitárních koridorů

10. 10. 2023

Moderátor, BBC Radio, úterý, World at One, třináct hodin: Než jsme zahájili naše dnešní vysílání, nad městem Gaza se vznášel černý dým, který byl důsledkem útoků izraelského letectva na jednu ze čtvrtí těsně předtím, než jsme szačali vysílat, mluvil jsem s naším zpravodajem v Gaze Rushdiem Abu Aloofem a zeptal jsem se ho, zda Izrael posílál varování před útokem na pásmo Gazy.

Rushdie Abu Aloof: Většinou ne. V některých případech ano, lidé dostávali telefonáty od zpravodajských důstojníků, kteří jim říkali, aby tuto budovu evakuovali . Někdy se chtějí zaměřit na 1 byt v jedenáctipatrové budově, kde je asi 100 bytů. Kvůli jednomu bytu chtějí zničit celou budovu. Vyzývají všechny, aby odešli. Lidé mají 10 minut na to, aby si všechno sbalili a opustili budovu. Nechají tam všechno, vzpomínky, peníze, všechno.

Ale podle včerejšího prohlášení místních úřadů Hamásu bylo bez varování zasaženo asi 25 domů. V jednom z nich bylo před dvěma dny zabito 19 členů jedné rodiny, včetně dětí a žen. Když mluvíme o počtu, oficiálním čísle, 770 mrtvých, z toho 150 dětí a 105 žen, všichni jsou to civilisté. Většina z nich byla včera zabita ve svých domovech. Byl jsem na severu, v jednom z nejhustěji obydlených uprchlických táborů, kde žije 100 000 lidí v Džabalíji. Zničili dům, který patřil aktivistům Hamásu uprostřed trhu, 40 lidí z nedalekého trhu bylo zabito. Teoreticky se zaměřují na budovy Hamásu, ale to, co tady lidé cítí, je, že je jim to tentokrát jedno, nezajímají je civilní oběti.





Moderátor: Mnozí se obávají, že už tak křehká infrastruktura se pod tlakem obléhání prostě zhroutí. Světová zdravotnická organizace i Agentura OSN pro děti, dětská agentura UNICEF, vyzvaly k otevření humanitárního koridoru. Hiovořil jsem s Justinem Dolbym a lékařem na JIPce pracujícím pro organizaci Lékaři bez hranic. v Gaze.





Justin Dolby: Takže pracujeme v Gaze na klinice. Běžné věci bylo hodně popálenin pacientů a některá traumata. Tak například jsme viděli malého chlapce, pravděpodobně asi osmiletého, který utrpěl řadu popálenin v hrudní stěně na rukou a také přes obličej.. Jeho matka nám ukázala obrázek toho, co se stalo, a v podstatě došlo k leteckému útoku na jejich dům a místo se v podstatě změnilo v trosky. Jsme svědky toho, že nemocnice jsou, obecně řečeno, zahlceny počtem zraněných lidí. Pohotovostní oddělení pracují na plné obrátky a je tu obrovské množství vysídlených lidí z jejich domovů.





Moderátor: Izraelské úřady také, jak víte, vyhlásily stav obležení Gazy. Co pro zdravotníky, jako jste vy, je hlavní starostí především?





Moderátor: To byl Justin Dolby ze skupiny Lékaři bez hranic, léky na hranici. Připojil se k nám James Elder, mluvčí dětské agentury OSN UNICEF v Ženevě. Dobré odpoledne, pane Eldere. Dobrý den, jistě víte, že EU i jednotlivé evropské vlády se právě teď trápí tím, zda mají pokračovat v posílání pomoci do Gazy. Chápete, jakému boji čelí?





James Elder: Určitě chápu boj, kterému děti v Gaze čelí a kterému čelí už měsíce, roky, a je to krize, která roste každou hodinou. Ale víte, právě jste slyšeli někoho z organizace Lékaři bez hranic, že se odnímají základní služby, na které tyto děti spoléhají. Nezačalo to dnes, trvá to už delší dobu, statisíce lidí mají křehký přístup k vodě a teď tu máte tisíce chlapců a dívek pod intenzivním bombardováním, kteří se nemají kam schovat. Potřebují vodu. Potřebují školy, potřebují ochranu. Určitě potřebují elektřinu a potraviny a léky. Takže teď rozhodně není čas na to, abychom směšovali problémy a trestali děti, které jsou v době, kdy spolu mluvíme, jednoznačně trestány.





Moderátor: Do Gazy se to teď nedostane, že? Izraelci uzavřeli své hranice a Egypt udělal totéž.





James Elder: Podívejte, máte pravdu, ale máte agenturní agentury OSN, jako je UNICEF, které mají lidi na místě. Máte agentury, které, jak víte, Světová zdravotnická organizace, neustále zajišťují takzvané předzásobení, zajišťují, aby byly k dispozici léky. Zajišťují, aby bylo k dispozici palivo, aby lidé mohli stále čerpat vodu a získávat energii.







A samozřejmě všichni od generálního tajemníka dolů říkají, že potřebujeme humanitární koridor. Bude jen jediné řešení, politické řešení, je nesmyslné si myslet, že dojde k vojenskému řešení. Takže potřebujete humanitární pauzu a tento koridor dostane, dostane lidi, dostane děti, dostane zraněné ven, ale dostane léky a dostane potraviny dovnitř. Dostane tam tyto věci. Takže financování je stále nyní více než kdy jindy, zoufale potřebné, Potraviny, voda a elektřina, jak jsme byli jsme znepokojeni, když jsme slyšeli tato opatření , aby se tyto věci odřízly od lidí, dětí v Gaze.





Moderátor: To byl James Elder z dětské agentury OSN UNICEF.



Zdroj v angličtině (od minuty 20) ZDE

Ze všeho nejzákladnějšího mám na mysli v komunitě zásobování pitnou vodou a vodou na mytí, aby byla čistá, to má hluboký dopad na výživu. Na hygienu. Na šíření infekcí, ochranu před infekcemi. Pokud mluvíte o elektřině a pohonných hmotách, mluvíme v podstatě o moderních nemocnicích. Víte, potřebují elektřinu, potřebují zdroj energie, aby mohly fungovat. Takže pokud jste, pokud jste to vypnuli, mnoho věcí, které můžete používat například na jednotce intenzivní péče, jako jsou ventilátory. Monitory. V určitém okamžiku prostě nebudou moci fungovat.