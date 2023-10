Ehud Olmert: Za to, co se stalo, může arogance a neschopnost Netanjahua a jeho teeroristů ve vládě

10. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert

Moderátor Channel 4 News: A aktuální informace z posledních několika minut: úřady v Gaze oznámily, že počet obětí se opět zvýšil na 687 osob.

Bezprecedentní útok Hamásu silně otřásl důvěrou Izraele ve vojenské a zpravodajské služby. Mnozí z toho viní premiéra Benjamina Netanjahua, mezi nimi i jeden z jeho předchůdců Ehud Olmert, který zemi vedl během 22denní války proti Gaze na přelomu let 2008 a 2009. Ten mi řekl, že za to, že útok nebyl předvídán, může arogance současné vlády. Jeho slova. Nejprve jsem se ho zeptal na jeho reakci na sobotní útok.

Ehud Olmert: Zastihli nás v naprostém překvapení. Je to podobné jako 11. září a utrpěli jsme strašnou ránu. O tom není pochyb. Pro všechny to byl šok, ale dáváme se dohromady a za chvíli udeříme zpět a bude to velmi bolestivé. Je to brutální. A bude třeba na to reagovat a reakce bude velmi rozhodná. O tom není pochyb.





Moderátor: Selhání zpravodajských služeb, selhání bezpečnosti, jak moc vás jako člověka, který býval premiérem této země, překvapilo to, co mnozí lidé považují za katastrofální selhání toho, co má být velmi dobrou armádou?





Ehud Olmert: Myslím, že jde o tragickou chybu, která se opakuje přesně po 50 letech od podobné situace v Jomkipurské válce v roce 1973. Zpravodajství tedy fungovalo. Viděli jsme všechny jejich přípravy, ale mysleli jsme si, že se nás snaží oklamat. A nebrali jsme to vážně. Bohužel je to důsledek arogance současné vlády.





Moderátor: Takže nakonec z toho viníte premiéra Netanjahua.





Ehud Olmert: No, podívejte se, víte, já teď nemám náladu vést boj, který vedu s Netanjahuem, premiér je nakonec zodpovědný za všechno, co se stane nebo nestane, a je zodpovědný zejména proto, že si do svého kabinetu vzal své partnery, šamanské mesiášské brutální teroristy, kteří jsou členy kabinetu zodpovědnými za národní bezpečnost a za bezpečnost na územích. Takže si vzal ty nejhorší možné lidi.





Moderátor: Takže kdybyste byl ještě dnes premiérem, nařídil byste obsazení pásma Gazy, když víte, že je v něm drženo 130 nebo možná i více izraelských rukojmích?





Ehud Olmert: Chraň bůh. Ne, to bych neudělal. Já bych okupaci Gazy nenařídil, já bych nařídil válku proti teroristickým organizacím, abychom je jednou provždy zničili, a zároveň bych no, vlastně, víte, to je směšné. Nikdy bych k tomuhle nedospěl, protože bych uzavřel mír s Abú Mazenem dávno předtím a jednal bych s palestinskou samosprávou a vytvořil bych na mezinárodní scéně impuls, že existuje něco, za co stojí bojovat, že jsme skutečně připraveni uzavřít mír a kompromis a stáhnout se za území a respektovat Palestince se všemi jejich právy na sebeurčení. Tam, kde si to zaslouží.







Moderátor: Pane Olmerte, dnes vyšel článek ve Wall Street Journal, který tvrdí, že objevili důkazy, že Írán, íránské revoluční gardy, pomáhaly Hamásu tuto operaci naplánovat. Věříte tomu? Je to, víte, věrohodné? A pokud je to pravda, co by se s tím mělo dělat?





Ehud Olmert: Zaprvé, je to pravda, myslím, že ano. Írán je nepřítelem Izraele. Írán je inspirátorem Hamásu. O tom není pochyb. Je to dlouhé a obtížné střetnutí. Jsou chytří, jsou sofistikovaní, jsou silní. V dobrých časech, kdy nejsme arogantní, jsme ale my chytřejší a silnější, takže se budeme muset vzchopit a řešit tyto problémy. A nenavrhuji, že zaútočíme na Írán. Můžeme dělat různé věci. Budeme dělat věci a Íránci budou velmi litovat, že se toho účastnili.









0

156

Zdroj v angličtině, od minuty 27: