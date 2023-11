Šéf OSN: Šéf OSN: Izrael nesmí používat útoky Hamásu jako důvod pro "kolektivní trestání palestinského lidu".

13. 11. 2023

čas čtení 5 minut



Generální tajemník OSN Antonio Guterres v nedělním rozhovoru s Fareedem Zakariou z televizní stanice CNN prohlásil, že Izrael nemůže využívat útoky Hamásu ze 7. října jako "důvod pro kolektivní trestání palestinského lidu".



"Od samého počátku odsuzuji Hamás. To, co Hamás udělal, je strašné. Teroristické útoky, zabíjení žen a dětí, a já jsem Hamás odsoudil velmi jasně.



Ale existuje pro mě základní princip... Hamás není palestinský lid. A je třeba umět odlišit Hamás od palestinského lidu. A tak nemůžete používat strašlivé věci, které Hamás udělal, jako důvod pro kolektivní trestání palestinského lidu," řekl Guterres.



Dále popsal zoufalý humanitární stav v Gaze a uvedl:



"To, čeho jsme byli dosud svědky, je absolutní nárůstu humanitární pomoci. Po dnešku máme za těchto 22 dní asi 900 kamionů. 930 a něco kamionů. Předtím v minulosti zásobovalo Gazu každý den 500 kamionů. Dovedete si představit, co to znamená..."



Dodal, že hovořil s Íránem a požádal jej, aby vyvinul tlak na Hamás, aby propustil rukojmí, a také varoval Hizballáh, že "nemůžete vytvořit situaci, kdy bude Libanon zcela pohlcen tímto konfliktem".



"Pokud Hizballáh zahájí masivní útok na Izrael, mohlo by to vytvořit nevím jaký dopad. Ale jednou věcí jsem si jistý, že by to Libanon nepřežil," řekl Guterres.

"Od samého počátku odsuzuji Hamás. To, co Hamás udělal, je strašné. Teroristické útoky, zabíjení žen a dětí, a já jsem Hamás odsoudil velmi jasně.Ale existuje pro mě základní princip... Hamás není palestinský lid. A je třeba umět odlišit Hamás od palestinského lidu. A tak nemůžete používat strašlivé věci, které Hamás udělal, jako důvod pro kolektivní trestání palestinského lidu," řekl Guterres.Dále popsal zoufalý humanitární stav v Gaze a uvedl:"To, čeho jsme byli dosud svědky, je absolutní nárůstu humanitární pomoci. Po dnešku máme za těchto 22 dní asi 900 kamionů. 930 a něco kamionů. Předtím v minulosti zásobovalo Gazu každý den 500 kamionů. Dovedete si představit, co to znamená..."Dodal, že hovořil s Íránem a požádal jej, aby vyvinul tlak na Hamás, aby propustil rukojmí, a také varoval Hizballáh, že "nemůžete vytvořit situaci, kdy bude Libanon zcela pohlcen tímto konfliktem"."Pokud Hizballáh zahájí masivní útok na Izrael, mohlo by to vytvořit nevím jaký dopad. Ale jednou věcí jsem si jistý, že by to Libanon nepřežil," řekl Guterres.

- V nedělním webináři s Palestinským fondem pro pomoc dětem podal britsko-palestinský plastický chirurg Ghassan Abu Sittah otřesné svědectví z Gazy o rychle se zhoršujícím systému zdravotní péče v pásmu.



V emotivním telefonátu Abu Sittah řekl:



"Izraelci nyní neprojevují žádné známky humanity. Brutalita toho, co se děje, je neuvěřitelná... Je jasné, že do této války nelze zasáhnout, aby se zastavilo to, co se právě teď děje....



Spousta amputací. Zranění způsobená výbuchem, popáleniny, výbuch, prach z hlíny. Dlouhodobý dopad je zničující, protože budeme čelit nejen problému s prvotními zraněními, ale také [zpoždění] v léčbě ... bude znamenat, že bude zapotřebí více operací.



Lidé skončí s větším počtem postižení. V případě dětí potřebují děti s válečnými zraněními opakovanou rekonstrukci, dokud nepřestanou růst ..."



Dodal:



"Jsem v al-Ahlí [arabské nemocnici]. Jezdil jsem sem a tam mezi al-Šifou a al-Ahlí, ale v al-Ahlí jsem od chvíle, kdy se al-Šifa měla zhroutit. Byla to fakultní nemocnice. Jsme tu tři chirurgové ...



Nemáme přístup do krevní banky, protože Izraelci krevní banku zasáhli. Nemáme přístup do al-Šify, protože byla obklíčena. Poskytujeme základní služby. Jsme jediná nemocnice ve městě."





- Mezinárodní výbor Červeného kříže se připojil k dalším světovým humanitárním organizacím a vyzval k naléhavé ochraně civilistů v Gaze, ať už se snaží evakuovat, nebo zůstávají na místě.



MVČK v neděli vydal prohlášení:



"MVČK je vážně znepokojen nejistými a nebezpečnými podmínkami, za kterých se civilisté evakuují.





Muži, ženy a děti, mávající bílými vlajkami, procházejí desítky kilometrů kolem mrtvých těl ležících na ulicích a bez základních potřeb, jako je jídlo a voda.





Bez ohledu na způsoby evakuace, bezpečné zóny nebo humanitární pauzy jsou strany konfliktu nadále vázány svými závazky podle mezinárodního humanitárního práva.





"Byli jsme nuceni přijít do útulků, kde není voda, jídlo, matrace a spíme na podlaze v zimě," dodal.







Zdroj v angličtiíně ZDE

0

224

Zároveň týmy MVČK v Gaze a operátoři horké linky přijímají četné telefonáty od vysídlených osob, které hledají své rodinné příslušníky. Je nanejvýš důležité, aby členové jedné rodiny nebyli během evakuace rozděleni.Zatímco se civilisté nadále přesouvají ze severu na jih Gazy, sto tisícům vysídlených osob chybí základní věci, jako je přístřeší, jídlo, voda a hygiena. Situace se rychle blíží humanitární katastrofě.Jižní oblast není vybavena tak, aby mohla uspokojit obrovské množství lidí, kteří přicházejí pouze s oblečením, které mají na sobě, a množství přicházející humanitární pomoci je z velké části nedostatečné. MVČK znovu vyzývá k neomezenému a pravidelnému přísunu humanitární pomoci."Dvanáctiletý Remas v novém videu, které Unicef zveřejnil z útulku spravovaného OSN, řekl: "Samozřejmě, že máme strach. Jsme stále děti. Co je naší vinou?"