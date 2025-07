Die wirklichen Verbrechen finden in Gaza statt, nicht in Glastonbury oder Brize Norton

7. 7. 2025

Die Starmer-Regierung platziert ständig falsche Spuren, um uns von der Suche nach einer britischen Komplizenschaft am von Israel begangenen Völkermord abzulenken, schreibt Jonathan Cook.



Die britische Regierung ist erschüttert von der wachsenden öffentlichen Reaktion auf das 21-monatige Massaker in Gaza und die aktive Komplizenschaft Großbritanniens daran.



Diese Reaktionen gipfelten am Wochenende, als die Punkband Bob Vylan die Menge in Glastonbury zu Sprechchören anführte: "Tod, Tod der IDF", eine Anspielung auf die israelische Armee – der Auftritt wurde live von der BBC übertragen, die später ihr Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass sie ausgestrahlt worden war.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig





Die irische Band Kneecap lenkte dann den Zorn des Publikums auf den britischen Premierminister Keir Starmer und führte die Menge dazu, seinen Namen zu skandieren.



Andere Musiker nutzten ihre Auftritte, um ihre Empörung über die Komplizenschaft Großbritanniens bei dem zum Ausdruck zu bringen, was der Internationale Gerichtshof als "wahrscheinlichen" Völkermord Anfang 2024 bezeichnete.



Ihre Beschwerden sind begründet.

Die britische Regierung liefert immer noch Teile für F-35-Kampfjets, die Bomben auf die Bewohner des Gazastreifens abwerfen. Sie hat die Waffenexporte nach Israel massiv erhöht, obwohl sie nach eigenen Angaben reduziert hat, und liefert Waffen aus den USA und Deutschland über den Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri auf Zypern. Er führt im Auftrag Israels Spionagemissionen über Gaza durch.



Um die Sache noch schlimmer zu machen, leistet Großbritannien Israel weiterhin unbegrenzte diplomatische Unterstützung, obwohl es Zehntausende von Zivilisten massakriert und weiterhin mehr als zwei Millionen Menschen verhungern lässt.



Starmer rührt sich nicht. Tatsächlich gräbt sie sich sogar noch mehr ein und nennt jede Kritik an Israel "Antisemitismus" – und zunehmend "Terrorismus".

Pervertierte Werte



Das ist eine so eklatant pervertierte Art, die Welt zu verstehen, dass es viel Einfallsreichtum und Kreativität braucht, um zu verhindern, dass die Wut der Bevölkerung außer Kontrolle gerät.



Um den Völkermord aufrecht zu erhalten, waren Israel, Washington, das Vereinigte Königreich und andere gezwungen, ein Spektakel zu inszenieren – eine Reihe dramatischer Ablenkungen –, das vom Hauptverbrechen ablenkt.



Hollywood-Meister der Spannung, Alfred Hitchcock, ein Filmregisseur, der sich auf das spezialisiert hat, was er "MacGuffins" nannte – erzählerische Sackgassen, die den Zuschauer in die Irre führen sollen – hätte das Geschick zu schätzen wissen können, mit dem dies geschah.



Das Ziel war es, die westlichen Medien und damit das westliche Publikum dazu zu bringen, sich nicht auf das Hauptdrama zu konzentrieren – sei es über den Völkermord selbst oder über den inhärent gewalttätigen Apartheidcharakter des israelischen Staates, der ihn ausführt –, sondern stattdessen über die einzelnen Wendungen in der Handlung nachzudenken. Natürlich diejenigen, die die westlichen Metropolen nicht als so offensichtlich mitschuldig und korrupt ausweisen.



Selbst wenn die Medien über Gaza berichten, beschäftigen sie sich selten mit Israels Massenmord an den Palästinensern. Vielmehr diskutieren sie Dutzende anderer Themen, die der Völkermord provoziert hat, wie die Trümmer und den Staub der israelischen Bombenangriffe.



Jüngstes Beispiel ist der Aufruhr um Bob Vylan, bei dem die britische Öffentlichkeit – ziemlich absurd – von Politikern und Medien mobilisiert wird, um um die Sicherheit der israelischen Soldaten vor der angeblichen Bedrohung durch wütende Musikfans zu fürchten.



Das sollte uns wahrscheinlich viel wichtiger sein als die Sicherheit der Palästinenser in Gaza, die gerade von denselben israelischen Soldaten massakriert und verhungert werden.



Unsere Führer klingen zunehmend so, als ob sie wollen, dass die Mitgliedschaft in einer völkermörderischen Armee ein geschütztes Merkmal ist – wie schwarz oder schwul zu sein –, damit jede Kritik am israelischen Militär als Hassrede eingestuft werden kann.



Stellen Sie sich vor, wenn Sie können, dass die Polizei gegen eine Punkband ermittelt – wie sie es im Fall von Bob Vylan tut – weil sie sich negativ über die paramilitärische Einheit der Nazi-Waffen-SS oder die russische Armee in der Ukraine geäußert hat.



Jeder, der sich wie Starmer oder die britischen Medien mehr um das Wohlergehen der israelischen Soldaten sorgt, die an den Massenmorden beteiligt sind, als um die Opfer des Massakers, lebt in einer Welt völlig pervertierter Werte.



Wenn Bob Vylan für leere Drohungen gegen eine völkermörderische Armee zur Rechenschaft gezogen werden soll, warum ermittelt die Polizei nicht gegen Briten, die in dieser Armee dienen, und verfolgt sie strafrechtlich oder sogar gegen den britischen Premierminister, der behauptet, Israel habe das Recht, sich "selbst zu verteidigen", indem es die Bevölkerung von Gaza aushungert und ihnen Wasser und Strom verweigert?



Wenn dir diese doppelte Moral nicht offensichtlich ist, dann liegt das daran, dass du dich auf den MacGuffin konzentrierst, nicht auf die Beweise.

Ablenkungstaktiken



In dem Maße, in dem Israels Aktionen in Gaza immer weniger zu rechtfertigen sind – insbesondere das Aushungern der Bevölkerung durch das Blockieren von Hilfsgütern –, müssen die Dramen der Ablenkung immer spektakulärer werden.



Die jüngsten Angriffe Israels und der USA auf den Iran und die Zerstörung des Südlibanon durch Israel vor ihnen sind die markantesten Beispiele für diese inszenierten Aktionen.



Natürlich hatten diese illegalen Angriffskriege ihre eigene Logik.



Israels Nutzen für den Westen besteht darin, dass es der wichtigste Kampfhund im ölreichen Nahen Osten ist: Er terrorisiert andere zur Unterwerfung, vernichtet diejenigen, die sich weigern, sich zu unterwerfen, isoliert die Golfstaaten, die Kunden des Westens sind, von anderen Einflüssen und schafft genau die "existenzielle Bedrohung", von der der Westen behauptet, er müsse Israel und sich selbst schützen.



Diese Angriffe dienten auch als MacGuffins – die tödlichsten.



Die minimale Berichterstattung über Gaza wurde sofort auf Eis gelegt, um die Aufmerksamkeit auf eine nicht existierende iranische Bombe zu lenken – wobei natürlich Israels allzu reale Atomwaffen ignoriert wurden.



Westliche Hauptstädte und ihre Medien haben die Befürchtungen über eine angebliche nukleare "Bedrohung" Israels durch den Iran verstärkt – obwohl seriöse Analysten verstehen, dass es für Teheran selbstmörderisch wäre, einen solchen Angriff durchzuführen, selbst wenn es die Bombe entwickeln würde.





Wochen wurden mit fieberhaften Debatten darüber verschwendet, ob ein israelischer oder amerikanischer Angriff das legale iranische Atomprogramm zerstören könnte, und nachdem US-Präsident Donald Trump den Angriff angeordnet hatte, mit der Frage, ob er Recht hatte, zu behaupten, dass das Programm tatsächlich "zerstört" wurde.

Der Fokus auf den Inhalt der Sache hat sich verflüchtigt.

Alles, was erreicht wurde, ist, dass wir aufgehört haben, darüber nachzudenken, was Israel wirklich zu tun gedenkt.



Vor allem im Westen ist der Druck, den völkermörderischen Hungertod in Gaza zu stoppen, sehr, sehr spät gestiegen. Das ging so lange, bis der "Angriff" des Iran zum großen Thema wurde – und Israel erneut als Opfer dargestellt wurde.



Über Nacht verpuffte der Schwung der Bemühungen, Israels Völkermord in Gaza zu stoppen.



Wieder einmal waren wir gezwungen, unsere größte Sympathie auf Israel zu richten – einen Staat, der nur deshalb unter Raketenbeschuss geraten ist, weil er einen Krieg provoziert hat, obwohl er aktiv zwei Millionen Menschen hungern lässt, während seine Soldaten in sogenannten "humanitären Zentren" mit scharfer Munition auf verzweifelte Palästinenser schießen und in den letzten Wochen Hunderte von Menschen getötet und Tausende verletzt haben.



Nach dem israelischen Angriff auf den Iran wurde ein französisch-saudischer Gipfel, der für die Anerkennung eines palästinensischen Staates werben sollte – eine Debatte, die seit 30 Jahren nirgendwohin geführt hat – ein weiterer MacGuffin – auf unbestimmte Zeit verschoben.



Und die Überprüfung der Menschenrechte in der EU, die Israels Freihandelsabkommen mit Europa – seinem größten Handelspartner – hätte gefährden können, wurde in aller Eile abgeschlossen, ohne dass ein konkreter Plan zur Verhängung von Sanktionen vorgelegt wurde.



Anscheinend war dies nicht der richtige Zeitpunkt für Israel, um für den anhaltenden Völkermord zur Rechenschaft gezogen zu werden, als es von iranischen Vergeltungsraketen getroffen wurde. Aber auf der anderen Seite scheint es nie der richtige Zeitpunkt für Israel zu sein, für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden.





In der Zwischenzeit hat das Timing der israelischen Angriffe zuerst auf den Libanon und dann auf den Iran den Völkermord in Gaza erfolgreich von den Titelseiten der Zeitungen verbannt – und die westlichen Führer außer Reichweite gebracht, selbst wenn Tod und Zerstörung weiter zunehmen.

Die MacGuffin-Industrie

Das ist der Grund, warum Israel und der Westen in den letzten zwei Jahren gemeinsam eine endlose Reihe von MacGuffins produzieren mussten, um den Völkermord zu rechtfertigen oder von ihm abzulenken. Diese Ablenkungsdramen reichen von offener Täuschung und künstlich erzeugten Kontroversen bis hin zu verzerrten Interpretationen realer Ereignisse – alles darauf ausgelegt, das Massaker zu verschleiern und Sympathien für Israel umzulenken.



Es ist erstaunlich, dass diese Dramen immer noch produziert werden, obwohl der Völkermord schon seit 21 Monaten andauert. Keines von ihnen hätte die gewünschte Wirkung gehabt ohne die aktive Mitarbeit der westlichen Kapitalien und ihrer gehorsamen Medien, die diesen Dramen Vorrang vor grundlegenden Fragen einräumen.



Die MacGuffin-Produktion hat einen industriellen Maßstab erreicht. Israelische Geschichten über palästinensische Barbarei, von den ermordeten Kindern bis zur Gruppenvergewaltigung am 7. Oktober 2023, tauchen ohne die geringsten Beweise immer wieder auf.



Das Leiden der ersten 250 israelischen Gefangenen wird ständig in den Vordergrund gerückt, bevor Zehntausende – und vielleicht Hunderttausende – Palästinenser in Gaza massakriert werden.



Israels absurde Rechtfertigung für die Zerstörung eines Krankenhauses nach dem anderen, einer Schule nach der anderen, einer Cafeteria nach der anderen – die alle als "Kommando- und Kontrollzentrum" der Hamas dienten – wird kaum bestritten.



Der Westen hat Israels erfundene Behauptung akzeptiert, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza stark übertrieben ist – auch wenn alle Beweise darauf hindeuten, dass dies eine massive Unterschätzung ist, wenn man bedenkt, dass das zusammengebrochene Gesundheits- und Katastrophenschutzsystem nicht in der Lage ist, die Leichen zu bergen und sie unter ständigem israelischen Bombardement zu identifizieren.



Westliche Hauptstädte tolerieren in ähnlicher Weise die israelische Verunglimpfung der humanitären UN-Organisationen in Gaza und akzeptieren implizit, dass als Folge davon zwei Millionen Palästinenser von Nahrung und Wasser beraubt werden müssen.



Der Westen macht sich mitschuldig an der Blockade der Hilfe mit ineffektiven und zeitraubenden Maßnahmen, wie dem Abwurf von Lebensmitteln aus Flugzeugen oder dem Bau einer Mole, die fast schon nach ihrer Fertigstellung auseinanderfiel.



Israel hat Zeit bekommen, die Menschen in Gaza weiter hungern zu lassen, dank eines alternativen Systems der "Hilfsverteilung", das die tägliche Hinrichtung von Dutzenden von Palästinensern erfordert, die sich in israelischen "Hilfszentren" versammeln.



Westliche Medien haben israelische Behauptungen wiederholt, dass die Hamas Lebensmittel stiehlt, obwohl Videos zeigen, wie kriminelle Banden, die von Israel bewaffnet sind und humanitäre Hilfe plündern.

Politik des Völkermords



Manchmal sickert jedoch eine echte Geschichte durch. Haaretz veröffentlichte kürzlich Zeugenaussagen von israelischen Soldaten, die sagten, sie hätten den Befehl erhalten, auf Massen unbewaffneter Palästinenser in der Nähe von "humanitären Zentren" zu schießen, obwohl sie keine Bedrohung darstellten.



Denken Sie daran, dass Palästinenser nur in diese Zentren gehen, weil Israel sie aktiv aushungert und weil Israel beschlossen hat, das von der UNO eingerichtete Lebensmittelverteilungssystem zu schließen.



Der israelische Kommandeur erklärte, dass die israelische Armee jetzt regelmäßig auf diese Menschenmengen schießt, und merkte an: "Niemand [in Israel] hält inne, um zu fragen, warum jeden Tag Dutzende von Zivilisten auf der Suche nach Nahrung getötet werden."



Ein hochrangiger Offizier sagte der Zeitung: "Meine größte Befürchtung ist, dass die Schüsse und Verletzungen von Zivilisten in Gaza nicht das Ergebnis operativer Notwendigkeit oder eines schlechten Urteilsvermögens sind, sondern vielmehr das Produkt der Ideologie, die die Kommandeure vor Ort haben und die sie als Operationsplan an die Soldaten weitergeben."



Mit anderen Worten: Völkermord ist Politik.



Die hektische Produktion von MacGuffins ist notwendig, um die westliche Öffentlichkeit davon abzuhalten, über die eine Frage nachzudenken, die wirklich zählt: Israel massakriert die Palästinenser, weil es ein Kolonialstaat ist, der die "falsche" ethnische Gruppe loswerden will.



Was europäische Kolonialstaaten in der modernen Geschichte – von den USA über Australien bis Südafrika – getan haben, ist, indigene Völker durch Strategien der Apartheid, der ethnischen Säuberung und der Ausrottung zu ersetzen. Israel folgt lediglich dieser Tradition.



Wenn das Leben der Geiseln das wichtigste gewesen wäre, hätten sie schon vor vielen Monaten durch Verhandlungen zurückgegeben werden können. Israel hat solche Verhandlungen abgelehnt, weil es nicht nur Geiseln zurückbringt, sondern auch die Gelegenheit ergreifen will, die palästinensische Bevölkerung loszuwerden, die es besetzt, belagert und nicht unterworfen hat.



Die Verteilung der Hilfe hätte fortgesetzt werden können, wenn die UNO in der Lage gewesen wäre, ihre Arbeit zu tun. Der Westen will die Belagerung von Gaza jedoch nicht beenden. Er will kein Friedensabkommen mit dem Iran. Er ist nicht an der Sicherheit der Palästinenser interessiert, sondern konzentriert sich darauf, seinen militärischen Goliath im Nahen Osten bewaffnet und gefährlich zu halten.



Das ist der Grund, warum die Standardreaktion der westlichen Hauptstädte und Medien jedes Mal, wenn Israel ein Kriegsverbrechen begeht, darin besteht, die Welt auf den Kopf zu stellen und darauf zu bestehen, dass Israel ein "Recht hat, sich selbst zu verteidigen".

Das Drama des "Antisemitismus"



MacGuffins sind nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Auch im eigenen Land treten sie zu Tage – denn Völkermord kann nur weitergehen, wenn der Westen seinen wichtigsten Vasallenstaat Israel vor ernsthafter Prüfung und Kritik schützen kann.



Je klarer Israels Völkermord ist, desto mehr müssen die westlichen Hauptstädte Dramen erfinden, die vom innenpolitischen Geschehen ablenken.



Die Regierungen der USA, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs – Schlüsselfiguren der westlichen Kolonialmacht im Nahen Osten – haben eine unverhältnismäßig große Menge an politischem Kapital ausgegeben, um ein unwahrscheinliches, grandioses Drama des "Antisemitismus" zu schaffen.



Dieses Drama interessiert sich nicht für den tatsächlichen Antisemitismus judenhassender Rassisten.



Im Geiste der MacGuffin-Tradition konzentriert sie sich auf Antirassisten und Antiimperialisten, die sich gegen den Völkermord an Israel stellen, Israel als Fortsetzung des westlichen Rassismus und Kolonialismus ablehnen, glauben, dass jeder ein Leben in Würde verdient, auch die Palästinenser, und die Abschaffung der israelischen Apartheid wollen, so wie es im Fall der Apartheid in Südafrika der Fall war.



An amerikanischen Universitäten wurde der pro-palästinensische Aktivismus zur Beendigung der Komplizenschaft des Westens bei der Bewaffnung und dem Schutz des israelischen Völkermords von der Polizei brutal unterdrückt. Die Universitätsverwaltungen verwiesen die Studierenden und entzogen ihnen die Diplome. US-Beamte haben den Bundesschutz aufgehoben, um viel mehr Studenten zu inhaftieren und abzuschieben.



In Großbritannien wurden Massendemonstrationen als "Hassmarsch" dämonisiert – als ob die leidenschaftliche und populäre Opposition gegen einen Staat, der Zehntausende von Kindern in Gaza ermordet und verstümmelt, allein auf Antisemitismus zurückzuführen wäre. Es ist, als wäre Schweigen das "normale" Verhalten während des live übertragenen Völkermords.

Obszöne Logik



Letzte Woche hat die Starmer-Regierung diese obszöne Logik auf eine ganz neue Ebene gehoben.



Palestine Action ist die sichtbarste Protestgruppe, die versucht, praktischen Druck auf Großbritannien auszuüben, damit es seinen Verpflichtungen nach internationalem Recht nachkommt und aufhört, Israel beim Abschlachten und Aushungern der Bevölkerung von Gaza zu unterstützen.



Im Gegensatz zu den Teilnehmern an Massendemonstrationen auf der Straße nutzen die Mitglieder von Palestine Action zivilen Ungehorsam und direkte Aktionen als Werkzeuge, um auf die wahre Natur der britischen Komplizenschaft hinzuweisen und zu versuchen, sie zu stören.



Dazu gehörten Hausfriedensbruch und kriminelle Beschädigung von Völkermordmaschinen, meist israelischen Waffenfabriken mit Sitz im Vereinigten Königreich, die Waffen herstellen, die zur Hinrichtung von Palästinensern, einschließlich Kindern, verwendet werden.



Letzten Monat drang Palestine Action in den Luftwaffenstützpunkt Brize Norton ein und besprühte symbolisch zwei Flugzeuge mit roter Farbe, um das Blut der Palästinenser in Gaza darzustellen. Flugzeuge von Brize Norton fliegen regelmäßig nach Akrotiri, dem RAF-Stützpunkt auf Zypern, von wo aus das Vereinigte Königreich Waffen nach Israel transportiert, um sie beim Völkermord einzusetzen.



Für die Regierung diente das Eindringen in den Stützpunkt in erster Linie dazu, Sicherheitsfragen aufzuwerfen. Wie sind die Aktivisten hinein- und wieder gegangen, ohne entdeckt zu werden?



Die Starmer-Regierung reagierte jedoch nicht auf diese Weise. Stattdessen plant sie, Palestine Action als terroristische Organisation zu verbieten, obwohl die Gruppe keine terroristischen Aktivitäten ausübt, außer solchen, die vom Völkermord profitieren.



Um Starmers Fall schmackhafter erscheinen zu lassen, hat die Regierung offenbar einen weiteren MacGuffin erfunden. Anonyme Beamte ließen – natürlich ohne jeden Beweis – Informationen durchsickern, dass das Innenministerium untersuchte, ob Palestine Action Gelder aus dem Iran erhalten hat.



Nach dem drakonischen britischen Terrorismusgesetz würde ein Verbot von Palestine Action bedeuten, dass jeder – einschließlich Politiker, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens –, der sich mit der Gruppe solidarisiert, oder Aktivisten, die von den Gerichten verfolgt werden, 14 Jahre Gefängnis riskiert, weil er eine terroristische Organisation unterstützt. Das gleiche Risiko würde jeder eingehen, der der Gruppe eine finanzielle Spende zukommen ließe.





Quellen im Innenministerium bestätigten, dass es im Büro weit verbreitete Bestürzung gab. Ein Beamter sagte dem Guardian: "Werden sie wirklich jeden als Terroristen verfolgen, der seine Unterstützung für die Arbeit von Palestine Action zum Ausdruck bringt, die versucht, die Waffenlieferungen an Israel zu unterbrechen, das Kriegsverbrechen begeht?"

Die Mitglieder



von Palestine Action wissen, dass sie gegen die britischen Eigentumsgesetze verstoßen, aber sie tun dies in einer langen und ehrlichen Tradition direkter Aktionen, von Suffragetten bis hin zu Extinction Rebellion.



Sie riskieren eine Gefängnisstrafe, obwohl Geschworene eine starke Tendenz haben, solche Aktivisten freizusprechen, wenn sie Argumente in Betracht ziehen, die sie in einem Prozess vorgebracht haben, die sie nie von der BBC oder der Daily Mail hören würden.



Dazu gehört die Tatsache, dass diese Aktivisten britisches Recht brechen – Gesetze, die die riesigen Profite der Waffenhersteller schützen – um die britische Regierung daran zu hindern, viel wichtigere Gesetze zu brechen, wie z.B. die Verschwörung zur Begehung von Kriegsverbrechen.



Starmer selbst versteht diesen Grund, denn es ist genau dieses Argument, das er benutzte, als er als Anwalt und Aktivist Aktivisten verteidigte, die 2003 versuchten, britische Bomber auf dem Weg in den Irak zu stoppen. Sie sollten Bagdad bombardieren als Teil einer Kampagne, die Großbritannien und die USA als "Schock und Erstaunen" bezeichneten und bei der unzählige irakische Zivilisten getötet wurden.



Der Mann, den Starmer verteidigte, Josh Richards, der plante, ein RAF-Flugzeug in Brand zu setzen, anstatt es nur mit Farbe zu besprühen, wurde zweimal angeklagt und jedes Mal wieder freigelassen, weil er behauptete, er habe versucht, einen illegalen Krieg zu verhindern.





Aber Starmers Rolle besteht jetzt nicht darin, auf der Seite der guten Leute zu stehen, die versuchen, den Völkermord zu stoppen. Es geht darum, auf der Seite derer zu stehen, deren Aufgabe es ist, uns mit Lärm abzulenken – MacGuffins – und den Weg zur Vollendung des israelischen Völkermords zu ebnen.

Je näher wir dem Ende des Völkermords in Gaza kommen, desto mehr wächst die Welle des Widerstands gegen den britischen Komplizen, wie sich am Wochenende in Glastonbury zeigte.



Deshalb muss Starmer – ein Mann ohne Prinzipien – die Fronten mehr nach Belieben ziehen. Sie müssen Gegner des Völkermords als perverse Terroristen darstellen.



Aber diese MacGuffins erfüllen einen noch größeren Zweck. Sie werden benutzt, um den Eindruck zu verstärken, dass Großbritannien in einer zunehmend gefährlichen Welt von Schurkenstaaten und Terrorismus lebt, die eine massive Erhöhung dessen erfordert, was die Starmer-Regierung als "Verteidigungsausgaben" bezeichnet.



Im Einklang mit den neuen Verpflichtungen, die die NATO angekündigt hat, bereitet sich Großbritannien darauf vor, seine Ausgaben für den Kriegsapparat und die "innere Sicherheit" bis 2035 auf fünf Prozent des BIP zu verdoppeln.



Wenn jeder, von Mitgliedern von Palestine Action bis hin zu Musikfans in Glastonbury, die den Völkermord kritisieren, als potenzielle Terroristen dargestellt werden kann, muss die Architektur der Einschüchterung und Unterdrückung stark gestärkt werden. Das ist Starmers Job.



Die Wahrheit ist, dass die größten Bösewichte, die größten Terroristen, nicht in fernen Ländern zu finden sind. Sie sitzen in geräumigen Büros in westlichen Hauptstädten und arbeiten daran, Länder zu untergraben und anzugreifen, die auf der Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen bestehen, und die Profite des Unternehmenssektors zu steigern, der in endlose Ressourcenkriege investiert wird – Profite, die später im Leben in Form von Geschenken und bequemen Orten an westliche Politiker und Beamte zurückgewaschen werden.



Je mehr Gewalt der Westen ausübt, um Washingtons Politik der "globalen Dominanz in allen Bereichen" zu unterstützen, desto größer ist der Widerstand derer, die er zu zerschlagen sucht.



Je mehr die britische Regierung versucht, ihre eigenen Bürger einzuschüchtern und zu bedrohen, um ihren Gehorsam zu gewährleisten, desto mehr Widerstand wird dort entstehen, wo wir ihn am wenigsten erwarten.



Der Kampf begann. Wir müssen aufhören, uns von MacGuffs ablenken zu lassen. Wir müssen die Herrschaft der Kriegsindustrie über unser Leben herausfordern, sonst werden wir alle ihrem Todesgriff zum Opfer fallen.

