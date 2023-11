Válka mezi Izraelem a Hamásem: Příměří vstupuje v platnost, avšak IDF říká, že „válka ještě neskončila“

24. 11. 2023

- Oficiálně platí příměří, ale v jižním Izraeli houkají sirény. (Aktualizace: Byl to prý falešný poplach.)

- Ziad, 35letý Palestinec v Gaze, si vede deník.









Na chvíli se zastavím, abych se podíval na scénu a přemýšlel o majitelích a o tom, jak by se cítili pokaždé, když kolem prošli. Vsadím se, že v té kuchyni bylo hodně šťastných chvil, vařila se jídla pro rodinná setkání a možná klábosení o tom, co se děje. Další místnost by mohla být dětská místn ost nebo možná pokoj teenagera ležícího na posteli a přemýšlející o své zamilovanosti.

- Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval Izrael, aby přehodnotil svou ofenzivu v Gaze, a řekl svému prezidentovi a premiérovi, že počet mrtvých Palestinců je „skutečně nesnesitelný“ a že reakce na teroristické útoky Hamasu z minulého měsíce nemůže zahrnovat „úmrtí nevinných civilistů, včetně tisíců dětí“.





Zhruba po 40 minutách příměří je těžké říci, zda platí. Izraelská armáda (IDF) uvedla, že ve dvou izraelských komunitách poblíž Gazy se rozezněly sirény varující před potenciálními přilétajícími raketami, ale nebylo okamžitě potvrzeno, že došlo k útokům nebo k jakýmkoli škodám či obětem.Tým CNN ve městě Sderot na jihu Izraele mezitím hlásil „hlasité výbuchy“, které zněly jako izraelská dělostřelecká palba přistávající v Gaze, až 15 minut poté, co mělo nastat příměří. Z Gazy také stále stoupal kouř, jehož zdroj není znám, uvedl tým.Zdá se, že nepřátelství pokračovalo až do poslední chvíle, přičemž izraelské síly přes noc zaútočily na indonéskou nemocnici v severní Gaze a také na obytnou budovu v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze.Reportér BBC také ve Sderotu zaznamenal izraelský nálet a také zvuk palby z ručních zbraní, dronů a minometů, do příměří zbývala méně než hodina.V komunitách poblíž pásma Gazy se rozezněly sirény varující před potenciálními přilétajícími raketami, uvedla izraelská armáda (IDF) v příspěvku v telegramu.- Korespondent listu Guardian Jason Burke udělal rozhovor s doktorem Paulem Leyem, francouzským ortopedem v evropské nemocnici v Khan Younis v jižní Gaze, kde jsou hrozné podmínky. Zde je úryvek z jeho příběhu:Ley řekl, že nejtěžší pro lékaře je dělat rozhodnutí o třídění zraněných pacientů. "Provádíme třídění..., vezmeme tohoto pacienta, protože bude mít dobrou šanci na přežití, než abychom dělali zoufalá opatření na pacientovi, který za dva nebo tři dny zemře? Na papíře to zní hezky, ale když se musíte rozhodnout, je to jiné. Je tu 12letý chlapec s 90% popáleninami, takže ho nebudeme ošetřovat kromě kontroly bolesti, která nestačí,“ řekl.„Snažíme se zachovat chladnou hlavu a klid, ale pro místní zaměstnance jsou to jejich rodiny, přátelé, jejich lidé. Nikdy nechtějí amputovat. Říkají: ‚Už to nezvládnu‘, a tak říkám: ‚Dobře, udělám to, neboj se‘ a můžete cítit úlevu.Ley řekl, že byl šokován tím, jak pasivních mnoho pacientů bylo, jako je jedna 35letá žena, jejíž manžel a děti byli zabiti, když byl zničen rodinný dům, a která vypadala nehybně, když jí bylo řečeno, že jí budou muset amputovat obě nohy.Reportér BBC ve Sderotu v jižním Izraeli si také všiml izraelského náletu, dronů a zvuku palby z ručních palných zbraní a minometů přicházejících z Gazy s méně než hodinou, než má být příměří zavedeno.informuje Al-DžazíraJedna žena byla zabita a tři další zraněny poté, co izraelské síly zaútočily na indonéskou nemocnici v severní Gaze, informuje Al-Džazíra s odvoláním na Dr. Munira al-Burshe, generálního ředitele ministerstva zdravotnictví v Gaze.Další tři lidé byli zatčeni v nemocnici, která byla nucena ukončit provoz. Podle Al-Džazíry zůstalo do čtvrtka v nemocnici odhadem 550 pacientů, stejně jako 200 zdravotnických pracovníků a nejméně 1500 vysídlených Palestinců.Doktor Sarbini Abdul Murad, šéf indonéského charitativního zdravotnického záchranného výboru (MER-C), který pomohl financovat výstavbu nemocnice, řekl Al-Džazíře, že útok na zdravotnické zařízení přes noc způsobil rozsáhlé škody. Když mluvil z Jakarty, řekl:"Včera v noci izraelské síly zaútočily na nemocnici s tanky a zničily celé první patro. Škody byly velmi velké.Předtím zaútočili na třetí patro. Zatkli nejméně tři lidi. Toto je jejich způsob, jak dnes převzít nemocnice před příměřím."Izraelské síly začátkem tohoto týdne obklíčily indonéskou nemocnici tanky, přičemž lékaři hlásili, že personál a pacienti byli vyděšení. Zde je vysvětlení napsané na začátku tohoto týdne o situaci v nemocnici:Ve své nejnovější aktualizaci o konfliktu OCHA uvedl, že tým zdokumentoval rodinné příběhy žen, které byly zadržovány hodiny nebo dokonce dny, než byly propuštěny. Vyskytly se také případy, kdy se na jih stěhovaly děti bez doprovodu a odloučené rodiny.Izraelské síly zatýkají některé lidi, když se pohybují po hlavní dopravní tepně mezi severem a jihem, po silnici Salah Ad Deen, která byla Izraelem označena za „koridor“, který naléhal na lidi, aby opustili sever, uvedla OCHA."Vnitřní vysídlené osoby dotazované OCHA uvedly, že izraelské síly zřídily kontrolní stanoviště bez personálu, kde jsou lidé z dálky směrováni, aby prošli dvěma stavbami, kde se předpokládá, že je instalován sledovací systém."Vnitřně přesídleným osobám je nařízeno, aby ukázali své občanské průkazy a podrobili se skenu rozpoznání obličeje.Mezi zabitými v Nuseiratu byl i fotoreportér Mohammad Moin Ayyash a jeho rodina.Další obyvatel, Husní Moharib, propukl v pláč, řekl tiskové agentuře Associated Press, že jeho žena a několik dětí bylo zabito a další příbuzní zůstali pohřbeni pod troskami, když izraelský úder srovnal se zemí obytnou budovu v Nuseiratu. Řekl:"Raketa vybuchla a zasáhla nemluvňata a malé děti. Všichni v domě, všichni jsou mrtví.""Jdu s Ahmadem, když míjíme vybombardovaný dům. Dům se zřítil a vypadá jako hromada obřích dílků lega. Překvapivé je, že jedna část domu je stále v naprostém pořádku – kuchyně a pokoj vedle ní ve druhém patře se v jednom kuse propadly přes trosky. I kuchyňský dřez je naprosto v pořádku.Pak mě napadá: přežili obyvatelé domu živí? Nebo spali, když se to stalo?"Pro mnoho rodin však přichází příliš pozdě. Fida Zayed, jehož 20letý syn Udai byl zabit při nedávném leteckém útoku, řekl agentuře AFP:"Zde žijí ti, kteří jsou mrtví.Poslední věc, kterou mi [můj syn] řekl, bylo, že v pátek čeká na příměří. Požádal mě, abych mu připravil hostinu z rýže a kuřete.Doufám, že tady zemřeme i já a moje děti, abychom nemuseli truchlit."Řekl, že si obě strany vyměnily seznamy osob, které mají být propuštěny, a první skupina rukojmích zadržených Hamasem – 13 žen a dětí – bude propuštěna v pátek odpoledne. Zvýšená pomoc pro Palestince by začala přicházet „co nejdříve“, řekl Ansari.150 palestinských vězňů, kteří mají být propuštěni, jsou také ženy a děti, ale nebylo jasné, kdy budou propuštěni.Diplomatický průlom slibuje první pauzu po sedmi týdnech války v Gaze a určitou úlevu jak pro 2,3 milionu Palestinců na území, kteří podstoupili intenzivní izraelské bombardování, tak pro rodiny v Izraeli, které se bojí o osud svých blízkých zajatých během války. krvavý útok zahájený minulý měsíc Hamásem, který spustil konflikt.Zprávy v Izraeli naznačují, že rukojmí budou propuštěni přes hraniční přechod Rafah do Egypta a poté budou Mezinárodním výborem Červeného kříže a Červeného půlměsíce (ICRC) dopraveni do Izraele.podle zprávy zpravodajského webu Al-Araby Al-Jadeed. Propuštění thajských rukojmích přišlo po jednáních zprostředkovaných Íránem, uvedl ve čtvrtek portál.. V příspěvku na Telegramu ministerstvo uvedlo, že skupina odletěla do Moskvy na palubě pronajatého letadla Iljušin-76, uvedla agentura Reuters. Post uvedl, že za posledních 24 hodin bylo z Gazy do Egypta převezeno 101 ruských státních příslušníků, čímž se celkový počet ruských evakuovaných zvýšil na více než 750. Více než 650 bylo letecky převezeno do Ruska, včetně více než 300 dětí.. Zdroje blízké jednání uvedly, že Izrael předložil řadu pozdních žádostí o objasnění praktických otázek a požadoval úplnou identifikaci rukojmích, které má Hamas v úmyslu propustit.Gallant ve čtvrtek oslovil izraelské vojáky a instruoval je, aby „organizovali...dodali zbraně a připravili se na pokračování“ během „krátkého“ oddechu v bojích.. Mohammad abu Salmiya a další zdravotníci byli zadrženi, řekl kolega uprostřed zpráv, že je IDF zadržela, když cestovali s evakuačním konvojem Světové zdravotnické organizace. Izraelská armáda potvrdila, že Abu Salmiya byl zatčen a předán domácí bezpečnostní službě Shin Bet k dalšímu výslechu. V al-Shifa zbývají pouze dva lékaři, kteří ošetří zbývajících odhadem 200 pacientů, řekl šéf plastické chirurgie nemocnice.Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že 27 lidí bylo zabito při útoku na školu přidruženou k Palestinské uprchlické agentuře OSN (UNRWA) v uprchlickém táboře Džabalíja. Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že desítky byly zabity při izraelských bombových náletech na Nuseirat a jeho tábor v centrálním pásmu Gazy a v Džabalíji na severu. Mezi zabitými v Nuseiratu byl i fotoreportér Mohammad Moin Ayyash a jeho rodina.máda uvedla, že zabila velitele námořních sil Hamásu v Chán Júnis při leteckém útoku v pásmu Gazy. Amar Abu Jalalah byl zabit spolu s dalším členem námořních sil Hamásu, uvedla IDF ve čtvrtečním prohlášení.Izraelský útok na Gazu následoval po útoku Hamasu dne 7. října, při kterém zahynulo nejméně 1200 Izraelců, většinou civilistů.