Válka mezi Izraelem a Gazou: Protesty v Tel Avivu poté, co izraelská armáda omylem zabila tři rukojmí v Gaze

16. 12. 2023

Stovky lidí se shromáždily u izraelského ministerstva obrany a požadují okamžité propuštění rukojmích.



Izrael v sobotu truchlil nad smrtí tří rukojmích v Gaze, kteří byli zabiti, když si je vojáci spletli s hrozbou, a armáda vyjádřila lítost nad "tragickým" incidentem, který nyní vyvolal protesty v Tel Avivu.



Agentura France-Presse informujea, že izraelská armáda uvedla, že Yotam Haim, Alon Shamriz a Samer El-Talalqa - všem bylo něco nad dvacet - byli zastřeleni během operace ve čtvrti města Gazy.



Tito tři byli mezi přibližně 240 lidmi, kteří byli vzati jako rukojmí během náletů Hamásu na Izrael 7. října, při nichž zahynulo přibližně 1 200 lidí.



Mluvčí Izraelských obranných sil Daniel Hagari řekl:



Během bojů v Šedžaji IDF [Izraelské obranné síly] omylem identifikovaly tři izraelské rukojmí jako hrozbu, v důsledku čehož na ně vystřelily a rukojmí byli zabiti.



IDF vyjadřují hlubokou lítost nad tímto neštěstím a sdílejí zármutek rodin.



Jejich těla byla převezena do Izraele a po ohledání bylo potvrzeno, že se jedná o Haima, 28letého heavy metalového bubeníka, 25letého beduína El-Talalqa a 26letého Šamrize.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil jejich smrt za "nesnesitelnou tragédii". "Celý Izrael truchlí nad jejich ztrátou," řekl, zatímco Bílý dům to označil za "tragickou chybu".



Když se v pátek pozdě večer zpráva o incidentu rozšířila, shromáždily se u izraelského ministerstva obrany v Tel Avivu stovky lidí, aby vyzvaly Netanjahuovu vládu k zajištění propuštění více než 130 rukojmích, o nichž se Izrael domnívá, že jsou stále drženi na území ovládaném Hamásem.



Demonstranti mávali izraelskými vlajkami a mávali transparenty. Jeden z nich zněl:



Každý den zemře jeden rukojmí.



Merav Svirsky, sestra rukojmího Itaye Svirskyho, kterého drží Hamás, řekla: "Umírám strachem. Žádáme okamžitou dohodu."

Pozn. JČ: Co je to proboha za armádu, ta IDF? Nepozná uprchlá rukojmí a zabije je, jako každého: palestinské děti, novináře, invalidy. ... ??

- Izrael oznámil, že zahajuje vyšetřování vojenské policie v souvislosti se zabitím dvou Palestinců na Západním břehu Jordánu poté, co izraelská skupina pro lidská práva zveřejnila videa, která podle všeho ukazují, jak izraelští vojáci během vojenského zásahu v uprchlickém táboře na Západním břehu Jordánu zabili muže - jednoho, který byl neschopen pohybu, a druhého, který nebyl ozbrojen.



Skupina pro lidská práva B'Tselem obvinila armádu z provedení dvojice "nezákonných poprav".



Na videozáznamech z bezpečnostních kamer je vidět, jak dvě izraelská vojenská vozidla pronásledují skupinu Palestinců v uprchlickém táboře Faraa na severu Západního břehu Jordánu. Jeden muž, který zřejmě drží červený kanystr, je vojáky zastřelen. Organizace B'Tselem identifikovala tohoto muže jako 25letého Ramiho Jundoba.



Vojenský džíp se poté přiblíží k Jundobovi, který leží krvácející na zemi, a několikrát na něj vystřelí, dokud se přestane hýbat. Vojáci se poté přiblíží k muži, kterého B'Tselem identifikoval jako 36letého Thaara Shahina, který se krčí pod kapotou auta. Střílejí na něj z bezprostřední blízkosti.



B'Tselem uvedl, že Šahin byl na místě zabit a Jundob na následky zranění druhý den zemřel.

Izrael zahájil vyšetřování poté, co se objevily záběry, na nichž vojáci střílejí Palestince z bezprostřední blízkosti.





- Dlouhodobý výpadek komunikací, který přerušil telefonní a internetové spojení, v sobotu ještě umocnil mizérii v obléhaném pásmu Gazy, kde podle agentury OSN v posledních dnech prudce vzrostl hlad.



Podle skupiny NetBlocks.org, která se zasazuje o přístup k internetu, vypadly internetové a telefonní linky ve čtvrtek večer a v sobotu ráno byly stále nedostupné, což bránilo dodávkám pomoci a záchranným akcím v době, kdy se izraelská válka proti vládnoucí militantní skupině Hamás v Gaze protáhla na 11. týden.



"Výpadek internetu stále trvá a podle našich záznamů jde o nejdelší podobný incident," uvedl ředitel skupiny Alp Toker.



Oddělení humanitárních záležitostí OSN podle zprávy agentury AP uvedlo, že komunikace s Gazou byla "vážně narušena" kvůli poškození telekomunikačních linek na jihu.



- Tisková agentura Irna oznámila, že v sobotu byl v Íránu popraven agent izraelské zpravodajské služby Mossad.



Agentura Reuters uvedla, že osoba, kterou Irna nejmenovala, "komunikovala se zahraničními službami, konkrétně s Mosadem, shromažďovala utajované informace a za účasti spolupracovníků poskytovala dokumenty zahraničním službám, včetně Mosadu".





Poprava, která se uskutečnila ve věznici v Zahedánu v jihovýchodní provincii Sístán-Balúčestán, přišla den poté, co balúčtí ozbrojenci zaútočili na policejní stanici v provincii a zabili 11 příslušníků bezpečnostních složek a několik dalších zranili.



- Podle palestinských zpráv izraelské nálety v Gaze zabily desítky lidí



Podle palestinských médií byly v sobotu v Gaze při náletech Izraele zabity desítky Palestinců přestože USA vyzvaly Izrael, aby zmírnil svou vojenskou kampaň a úzce se zaměřil jen na vůdce Hamásu.



Podle oficiální palestinské tiskové agentury Wafa zahynulo nejméně 14 lidí při náletech, které zasáhly dva domy na ulici Stará Gaza v Džabalíji, a další desítky lidí byly zabity při samostatném náletu, který zasáhl další dům v Džabalíji.



Wafa podle agentury Reuters rovněž uvedla, že velký počet civilistů je uvězněn pod troskami.



- Vzhledem k intenzivním pozemním bojům v celém pásmu Gazy a varování humanitárních organizací před humanitární katastrofou varovaly Spojené státy, že Izrael riskuje ztrátu mezinárodní podpory kvůli "nerozlišujícím" leteckým útokům, při nichž umírají palestinští civilisté.



Poradce prezidenta Joe Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který ve čtvrtek a v pátek navštívil Izrael, přivezl Izraeli vzkaz, aby omezil rozsáhlou vojenskou kampaň a přešel k úžeji zaměřeným operacím proti vůdcům Hamásu, uvedli američtí představitelé.



Během Sullivanovy návštěvy izraelští představitelé veřejně zdůraznili, že budou pokračovat ve válce, dokud nedosáhnou svého cíle - zlikvidovat Hamás, což může trvat několik měsíců.



Washington v pátek naznačil, že se s Izraelem neshodl na tom, jak rychle válku omezit, a Sullivan uvedl, že načasování je předmětem "intenzivní diskuse" mezi spojenci.



- Smrt kameramana Al-Džazíry při izraelském útoku vyvolala výzvu k vyšetřování



Při izraelském útoku na školu, která poskytuje útočiště vysídleným lidem v Gaze, byl zabit kameraman Al-Džazíry a hlavní zpravodaj stanice v Gaze byl zraněn, uvedla stanice.



Kameraman Samer Abu Daqqa a zpravodaj Wael al-Dahdouh se vydali do školy Farhana v jižním městě Khan Younis poté, co byla dříve během dne zasažena úderem. Zatímco tam byli, izraelský dron zasáhl školu druhým úderem, uvedla televizní stanice.



"Televize činí Izrael odpovědným za systematické útoky na své novináře a jejich rodiny a za jejich zabíjení," uvedla Al-Džazíra v prohlášení.



Po Samerově zranění byl ponechán více než pět hodin, kdy vykrvácel, protože izraelské síly bránily sanitkám a záchranářům, aby se k němu dostali, a odepřely mu tak tolik potřebnou neodkladnou péči.



Dahdouh byl zasažen střepinou na horní části paže a podařilo se mu dostat do nemocnice Nasser, kde mu byla ošetřena lehká zranění, uvedla televize. Zpravodaj - jehož manželka, syn, dcera a vnuk zahynuli v říjnu při izraelském náletu - uvedl, že štáb Al-Džazíry doprovázel záchranáře civilní obrany.



Šéfredaktor Al-Džazíry Mohamed Moawad vzdal kameramanovi hold na Twitteru, kde uvedl: "Jeho neochvějná oddanost pravdě a vyprávění příběhů zanechala v našem týmu nesmazatelnou stopu."



- Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr na zasedání Valného shromáždění OSN o válce řekl, že Izrael "cílí na ty, kteří by mohli [jeho] zločiny dokumentovat a informovat svět, na novináře".



- Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) je Abú Dákka 64. novinářem zabitým od vypuknutí konfliktu mezi Hamásem a Izraelem - 57 Palestinců, čtyři Izraelci a tři libanonští novináři.



CPJ vyzvala mezinárodní orgány, aby provedly nezávislé vyšetřování incidentu a "pohnaly pachatele k odpovědnosti".







- Izrael v pátek znovu otevřel přechod pro humanitární pomoc do pásma Gazy. Netanjahuův úřad po týdnech nátlaku uvedl, že pomoc bude moci být dodávána přímo do Gazy přes hraniční přechod Kerem Šalom.





- Dvě největší světové lodní společnosti, Maersk a Hapag-Lloyd, oznámily, že po útocích jemenských povstalců v oblasti pozastavují průjezd úžinou v Rudém moři, která má zásadní význam pro globální obchod. Íránem podporovaní Hútíové, kteří ovládají velkou část Jemenu, ale nejsou mezinárodně uznáváni, tvrdí, že se zaměřují na lodní dopravu, aby vyvíjeli tlak na Izrael během jeho války v Gaze.



- USA by měly podpořit opatření Rady bezpečnosti OSN na ochranu civilistů v Gaze, uvedla organizace Human Rights Watch. Ředitel HRW pro OSN Louis Charbonneau v pátek uvedl, že USA by měly v Radě bezpečnosti OSN jednat a "vyvíjet tlak na Izrael i palestinské ozbrojené skupiny, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a chránily civilisty".





- Německý letecký dopravce Lufthansa uvedl, že od 8. ledna obnoví lety do Tel Avivu. V pátečním prohlášení Lufthansa uvedla: "V první fázi bude Lufthansa Airlines zpočátku nabízet čtyři lety týdně z Frankfurtu a tři lety týdně z Mnichova. Austrian Airlines plánuje osm spojů týdně a SWISS pět spojů týdně."





- Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky řekl na Globálním fóru pro uprchlíky, že ho stále šokuje "stále rostoucí míra dehumanizace" při pokračující humanitární krizi v Gaze. Philippe Lazzarini řekl: "To, že se lidé mohou smát, jásat a vysmívat se jakémukoli druhu špatností, které pozorujeme v této válce, zatímco ve skutečnosti by to, co se děje v Gaze, mělo pobouřit každého, by nás všechny mělo přimět k přehodnocení našich hodnot... Je to také okamžik, který je pro nás všechny a pro naši společnou lidskost rozhodující."







