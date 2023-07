"Totalita jsem já"

25. 7. 2023 / Muriel Blaive

V ČR se zase rozhořela nesmyslná a neinformovaná hádka (nechci tomu říct debata) o tom, zda byl československý komunismus totalitní. Vy máte ale starosti! (JČ)



Publikujeme k tomu v českém překladu článek Muriel Blaive, který jsme vydali před šesti lety (!!)

Francouzská historička Muriel Blaive se v posledních týdnech stala obětí řady poměrně neuvěřitelných mediálních útoků v českém pravicovém tisku za to, že se odvážila naznačit, že komunistický režim v Československu vyjednával s obyvatelstvem a dával si velký pozor, aby nevyvolal revoluci. Zde je její reakce na mediální útoky.





Václav Havel ve svém eseji Příběhy a totalita (1987) napsal: "Ideologie, která tvrdí, že se opírá o dějiny, se stává největším nepřítelem dějin". Mluvil samozřejmě o komunistické ideologii. Dnes je to však antikomunismus, který si nárokuje, že se opírá o autoritu dějin. Na všechno má odpověď a nikdy se mu nedá nic vytknout: období před rokem 1989 bylo zlé a za všechno může komunismus, minulý i současný. V tomto smyslu funguje antikomunismus také jako ideologie. Skutečným opakem "komunismu" tedy není "antikomunismus": jsou jím, jak správně podotkl Havel, dějiny. Dějiny jsou pochybnosti, diskuse, nesouhlas. Je to převrácený pól ideologie.





Tento esej píši jako historik. Rozhovor, který jsem udělala s Veronikou Pehe, byl v českém tisku a na sociálních sítích opakovaně překroucen. Někteří lidé se vyjádřili, že jako Francouzka, která komunismus osobně nezažila, nemám právo psát o dějinách komunistického Československa. Inu, kdyby historici mohli psát jen o tom, co osobně zažili, neexistovali by dějiny ani starověku, ani středověku, ani moderní dějiny, dokonce ani dějiny první světové války a brzy ani druhé světové války. Znamená to také, že mladí Češi by neměli právo psát o minulosti své země. To je samozřejmě absurdní. Minulost nikomu nepatří. My Francouzi jsme se to naučili na vlastní kůži, když americký historik Robert Paxton revolučně zpracoval dějiny vichistického režimu.



Nikdy jsem nezažila komunistickou vládu ne proto, že bych byla francouzskými komunisty oslněan, ale protože jsem je nemohla vystát: jejich dogmatismus mě natolik odpuzoval, že jsem odmítla legitimizovat režimy "východního bloku" jejich návštěvou před rokem 1989. To neznamená, že jsem se o tyto země nezajímala. Václav Havel, Jan Patočka a další psali o problémech, které se týkají celé západní civilizace: ztráta hodnot po roce 1968, konzumní společnost jako jediný způsob existence, lhostejnost k druhému jako hlavní způsob komunikace. Od českých myslitelů jsem se učila dávno předtím, než jsem sem přijela do ČR nebo se vůbec naučila česky.



Lidé se mě ptali, proč jsem odmítla pozvání Martina Veselovského do pořadu na DVTV. Těsně předtím, než je vydal, se začaly šířit pomluvy, že jsem "adorátor" (sic) komunismu, že jsem marxista nebo neomarxista ("typický západní intelektuál"), falšuju dějiny, popírám rozsah komunistických zločinů, podporuji komunisty, jsem proti otevření archivů nebo proti uctění památky obětí. Veřejné zostuzení nepřispívá k reflexivní atmosféře a přeposílání jakéhokoli z těchto nesmyslů, jak to udělal Veselovský, sotva věští něco dobrého pro možnou debatu. Skutečnost, že tolik lidí vzalo za bernou minci lži, které o mně šířili, aniž by se obtěžovali přečíst si skutečný rozhovor (v němž jsem otevření archivů chválila a zdůrazňovala potřebu vzdát hold obětem), je dostatečně znepokojující. Novináři by se měli snažit zvyšovat úroveň veřejné debaty, a ne zhoršovat její nejhorší rysy.



"Totalita" či jakkoli jinak pojmenovat období mezi lety 1948 a 1989 v Československu (osobně mu říkám komunistická diktatura) skutečně zanechala stopy. Živým svědectvím o hluboké destrukci českého kritického myšlení čtyřmi desetiletími komunistické vlády je přetrvávající společenské nutkání slyšet "pravdu" od zavedené autority. Lidem, kteří po takovém zjednodušeném světě touží, zopakuji: opakem dogmatu není jiné dogma, ale pochybnosti, nesouhlas, dlouhá debata na rozdíl od titulku v Rudém právu. Nikdo není držitelem "historické pravdy" a ani by neměl být. Demokracie předpokládá pluralitní společnost, která vyžaduje konfrontaci mnoha názorů, a to i na historii.





V tomto kontextu začal koncept totality v Německu ztrácet na aktuálnosti již v roce 1993. Nahradilo jej tázání po "normalitě", "dějinnosti", "praktikách nadvlády", "každodenní zkušenosti s diktaturou", tedy pojmy, které popíraly představu totální kontroly shora a nahradilo je zpochybňování vztahu mezi vládci a ovládanými, na "hranicích diktatury" (Thomas Lindenberger).







Historici upozorňovali, že "v zájmu stability musela vládnoucí SED občas vyjít vstříc obyvatelstvu, ať už formou povolení rockových koncertů pro mládež, větší volnosti v kulturní sféře pro spisovatele a umělce nebo povolením renegátským církevním představitelům pokračovat v iniciativách, které nebyly v souladu se státní politikou". (Gary Bruce, The Firm. The Inside Story of the Stasi, Oxford University Press, 2010). Sovětská historiografie znala podobný trend ještě déle - například Sheila Fitzpatricková překvalifikovala život za stalinismu na "obyčejný život" již v roce 2000 (Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Oxford University Press, 2000).



Někteří lidé se také ptali, co jsem myslel "společenskou smlouvou" mezi režimem a obyvatelstvem, a odsuzovali mou naivitu, pokud jsem si myslel, že se někdy konal nějaký konkrétní kulatý stůl. Společenská smlouva, kterou jsem zmínila, je sociologický pojem. Neznamená to doslova, že si lidé a režim spolu sedli někde ke stolu. Odkazuje na Dopis Václava Havla doktoru Gustávu Husákovi (1975) a další eseje.





V Havlově analýze režim vyměnil politickou pasivitu obyvatelstva za spotřební zboží a relativně slušnou životní úroveň. Neznamená to popírání toho, že někteří lidé, ba až příliš mnoho lidí, trpěli skutečnou, personalizovanou represí; je to jen východisko k úvahám o moderní evropské společnosti, o její schopnosti odolávat a pokušení souhlasit.





Jsou to úvahy, které se opět týkají nás všech Evropanů, nejen Čechů. Podobné analýzy probíhaly i v dalších středoevropských zemích, které trpěly pod jhem komunismu, a to do té míry, že se tomuto období v akademické hantýrce říká "gulášový socialismus".



Jak tedy máme studovat totalitarismus? Totalitarismus je pojem tak ideologicky zatížený, že vypovídá více o člověku, který jej používá, než o realitě, kterou má popisovat. Proto dávám přednost havlovskému pojmu "autotalita" (Moc bezmocných, 1978), který zdůrazňuje pojem individuální odpovědnosti. Jeden z mých profesorů, Pierre Hassner (který vyrůstal v Rumunsku), říkával: "Totalita jsem já" (Guy Hermet, Pierre Hassner, Jacques Rupnik, Totalitarismes, 1984.) Tím měl stejně jako Havel na mysli, že totalita je proteovským pojmem, který pro každého ztělesňuje specifickou historickou zkušenost.



A co tedy dnes? Hassner cituje Jamese Joyce: "Dějiny jsou noční můrou, ze které se snažím probudit." V tomto případě se jedná o noční můru. Ale pro některé, dodává, je to noční můra, z níž se snaží neprobudit.





