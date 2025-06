Amnesty international: Izrael s zatčením Thunbergové v mezinárodních vodách porušuil mezinárodní právo

11. 6. 2025

čas čtení 5 minut

„Neudělali jsme nic špatného“: Greta Thunbergová obviňuje Izrael z únosu posádky jachty



Švédská aktivistka konstatuje, že 12 mírumilovných dobrovolníků při pokusu o dopravu symbolické humanitární pomoci do Gazy neporušilo žádné zákony



Několik hodin po deportaci z Izraele Greta Thunbergová obvinila tuto zemi z únosu jí a jejích spolupracovníků v mezinárodních vodách a dodala, že odmítla podepsat dokument, v němž se uvádí, že vstoupila do Izraele nelegálně.



V rozhovoru s novináři na letišti Charlese de Gaulla v Paříži švédská aktivistka zdůraznila, že ona a ostatní lidé na lodi směřující do Gazy, kterou v pondělí zadržel Izrael, se pouze pokoušeli dopravit tolik potřebnou pomoc do válkou zmítaného území.



„Bylo nás 12 mírumilovných dobrovolníků plujících na civilní lodi s humanitární pomocí v mezinárodních vodách,“ řekla Thunbergová. „Nezlomili jsme žádné zákony. Neudělali jsme nic špatného.“

Několik hodin po deportaci z Izraele Greta Thunbergová obvinila tuto zemi z únosu jí a jejích spolupracovníků v mezinárodních vodách a dodala, že odmítla podepsat dokument, v němž se uvádí, že vstoupila do Izraele nelegálně.V rozhovoru s novináři na letišti Charlese de Gaulla v Paříži švédská aktivistka zdůraznila, že ona a ostatní lidé na lodi směřující do Gazy, kterou v pondělí zadržel Izrael, se pouze pokoušeli dopravit tolik potřebnou pomoc do válkou zmítaného území.



Loď Madleen plující pod britskou vlajkou byla podle organizace Freedom Flotilla Coalition, která plavbu organizovala, zadržena izraelskými úřady v pondělí asi 200 km od pobřeží Gazy. Byla odtažena do přístavu Ašdod, kde byla posádka, mezi níž byla i francouzská europoslankyně Rima Hassanová, vzata do policejní vazby. Někteří zůstávají v Izraeli, kde jim hrozí deportační řízení.



Loď se pokoušela dopravit symbolickou zásilku pomoci do Gazy, která se po více než 11 týdnech úplné blokády a přísných omezení, která i nadále omezují dovoz potravin na území, ocitla na pokraji hladomoru.



Desítky lidí byly zabity při pokusu o získání potravin z několika míst spravovaných americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation, která jsou střežena ozbrojenými strážci a pod ochranou izraelské armády. Vzhledem k hrozící hladomoru se objevují otázky ohledně schopnosti nadace doručit pomoc.



Dvaadvacetiletá Thunbergová v úterý uvedla, že podmínky, kterým posádka čelila, nejsou „absolutně ničím v porovnání s tím, čím právě procházejí lidé v Palestině a zejména v Gaze“, ale řekla, že je „velmi znepokojena“ osudem svých kolegů z posádky a vyzvala k jejich okamžitému propuštění.



„Ve své výpovědi jsem jasně uvedla, že jsme byli uneseni v mezinárodních vodách a proti naší vůli převezeni do Izraele,“ řekla. „Jedná se o další úmyslné porušení práv, které se přidává k seznamu nesčetných dalších porušení, kterých se Izrael dopouští.“



Tento postoj zopakoval Sergio Toribio, další člen posádky, který byl v úterý deportován do Španělska. „Je to neodpustitelné, je to porušení našich práv. Je to pirátský útok v mezinárodních vodách,“ řekl novinářům po příletu do Barcelony.



Do debaty se zapojila také Amnesty International, jejíž generální tajemnice uvedla, že zadržení lodi Madleen v mezinárodních vodách „porušuje mezinárodní právo“. Agnès Callamardová v prohlášení dodala: „Členové posádky byli neozbrojení aktivisté a obhájci lidských práv na humanitární misi, musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěni.“



Od roku 2007, kdy Izrael uvalil na Gazu námořní blokádu, se Koalice Freedom Flotilla několikrát pokusila dopravit do Gazy humanitární pomoc.



V květnu byla jedna z lodí směřujících do Gazy poškozena v mezinárodních vodách u Malty a členové posádky vyslali signál SOS poté, co podle jejich popisu došlo k útoku izraelských dronů. Izraelská armáda se k incidentu odmítla vyjádřit.



V roce 2010 bylo zabito devět aktivistů, když izraelské komando přepadlo malou flotilu lodí, které se pokoušely dopravit do Gazy zásoby, včetně stavebního materiálu.



Thunbergová uvedla, že se nemohla rozloučit s ostatními členy posádky a že není „jasné“, proč byla deportována, zatímco ostatní členové posádky zůstali zadrženi.



Adalah, izraelská organizace zabývající se ochranou práv, která zastupuje několik členů posádky, uvedla, že dalších osm pasažérů odmítlo deportaci a je zadržováno, zatímco čekají na projednání svých případů izraelskými úřady.



Posádka byla již dříve izraelskými úředníky znevážena, když ministerstvo zahraničí při oznámení zabavení lodi označilo loď za „selfie jachtu“.



V úterý úředníci zveřejnili fotografie Thunbergové, klimatické aktivistky, která dlouhodobě odmítá leteckou dopravu, při nástupu do letadla směřujícího do Francie.



Po příletu do Paříže Thunbergová uvedla, že loď směřující do Gazy byla reakcí na to, co popsala jako „systematické vyhladovění více než 2 milionů lidí a plně rozvinutou genocidu vysílanou živě“.



Ačkoli pomoc byla v Gaze naléhavě potřebná, plavba měla i širší cíl, uvedla. „Také jsme chtěli vyjádřit solidaritu a říct, že vás vidíme, vidíme, co se děje, a nemůžeme jen přihlížet a nic nedělat.“



Thunbergová, která uvedla, že se zřejmě vrací do Švédska, také reagovala na Donalda Trumpa, který ji označil za „rozhněvanou osobu“ a navrhl, aby absolvovala kurzy zvládání hněvu.





„Upřímně řečeno, myslím si, že svět potřebuje mnohem více rozhněvaných mladých žen,“ řekla Thunbergová. „Zejména s ohledem na vše, co se právě děje. To je to, co potřebujeme nejvíc.“





Zdroj v angličtině ZDE

0