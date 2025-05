EU je vyzývána k reakci na plány Maďarska „efektivně zakázat svobodný tisk“zvána k reakci na plány Maďarska „efektivně zakázat svobodný tisk“

22. 5. 2025

Osobnosti médií se ozývají poté, co Orbánova strana navrhla trestat organizace přijímající zahraniční financování



Více než 90 šéfredaktorů a vydavatelů z celé Evropy podepsalo prohlášení, v němž vyzývají EU k reakci na navrhovanou legislativu v Maďarsku a varují, že pokud bude přijata, mohlo by to vést k ‚efektivnímu zákazu svobodného tisku‘.



Na začátku tohoto měsíce pravicová populistická strana Viktora Orbána, Fidesz, předložila návrh zákona, který by vládě umožnil sledovat, trestat a případně zakázat organizace, které přijímají jakékoli zahraniční financování, včetně darů nebo grantů EU.

Návrh byl okamžitě kritizován opozičními politiky, kteří uvedli, že by vládě otevřel cestu k potenciálnímu uzavření všech nezávislých médií a nevládních organizací zabývajících se veřejnými záležitostmi.



Prohlášení zveřejněné tento týden, podepsané předními mediálními osobnostmi z 23 zemí, popsalo návrh zákona jako v souladu s „autoritářskými taktikami“ používanými v Rusku pod vedením Vladimira Putina, s odkazem na ruský zákon o „zahraničních agentech“.



Maďarský zákon, který by vládě umožnil zařadit organizace na černou listinu, ukládat jim vysoké pokuty a zakázat jim přijímat dary, byl podle prohlášení napsán „tak obecně, že by se mohl vztahovat prakticky na jakoukoli organizaci zapojenou do veřejného života nebo debaty“.



Nejnovější krok Orbána, který před volbami v příštím roce čelí bezprecedentní výzvě ze strany bývalého člena elity Fideszu Pétera Magyara, je podle prohlášení obzvláště významný vzhledem k širšímu politickému kontextu. „Přežití svobodného tisku není lokální záležitostí, zejména v regionu, kde stále více populistických vůdců přebírá techniky Viktora Orbána.“



Prohlášení, jehož signatáři zahrnují šéfredaktorku Guardianu Katharine Vinerovou a redaktory francouzského deníku Libération a polského deníku Gazeta Wyborcza, vyzývá EU a vlády v celé Evropě, aby udělaly vše v jejich silách, aby zabránily přijetí tohoto návrhu zákona.



Od svého návratu k moci v roce 2010 je Orbán opakovaně obviňován z oslabování demokratických institucí a podrývání právního státu v Maďarsku.



Mezi ty, kteří nesou hlavní tíhu tohoto útlaku, patří nezávislá média, jejichž svoboda se prudce zhoršila, Orbán je obviněn z toho, že využívá státní dotace k odměňování provládních médií a k omezování kritických médií. Oslabená média byla v některých případech odkoupena podnikateli loajálními Orbánovi a přeměněna na vládní mluvčí, což vedlo k tomu, že Fidesz a jeho stoupenci nyní kontrolují více než 80 % médií v zemi.



Návrh zákona z tohoto měsíce však kritici označili za jeden z nejodvážnějších kroků Orbána dosud. „Jeho cílem je umlčet všechny kritické hlasy a jednou provždy odstranit to, co zbývá z maďarské demokracie,“ uvedlo nedávno ve společném prohlášení několik stovek organizací občanské společnosti a médií.



Maďarský helsinský výbor (HHC), organizace zabývající se lidskými právy, označil návrh zákona za „temný obrat v erozi demokratických norem v Maďarsku“. Ve svém prohlášení Márta Pardavi, spolupředsedkyně organizace, dodala: „Pokud bude tento zákon přijat, nezávislé hlasy v Maďarsku nebudou pouze marginalizovány – budou zcela umlčeny.“



HHC je jednou z mnoha organizací, které se snaží přimět EU k zásahu, než Fidesz využije své parlamentní většiny k přijetí zákona v polovině června.



„Důsledky se odrážejí i za hranicemi Maďarska a již se šíří,“ uvedla Pardavi. “Tento model neliberální represe je navržen tak, aby mohl být exportován. Evropská unie musí jednat rozhodně, než se tento protidemokratický scénář stane novou normou.“



Tento názor sdílí i Transparency International. „Pokud bude tento zákon přijat, bude okamžitě použit jako zbraň proti těm, kteří se snaží zachovat právní stát v Maďarsku,“ uvedl ve svém prohlášení Nick Aiossa, ředitel Transparency International EU. „Instituce EU nemohou a nesmějí nečinně přihlížet, zatímco Maďarsko útočí na občanskou společnost a ničí demokracii zevnitř.“



Zoltán Kovács, mluvčí maďarské vlády, uvedl, že návrh zákona byl předložen kvůli obavám, že zahraniční organizace, především z USA a Bruselu, jsou využívány k ovlivňování politické diskuse v zemi.





Ve středu se k této záležitosti vyjádřilo 26 zákonodárců EU z celého politického spektra, kteří podepsali dopis vyzývající Brusel, aby zmrazil veškeré financování Maďarska. Po letech sporů s EU nedošlo k žádnému významnému pokroku, uvádí se v dopise, který napsal německý zelený europoslanec Daniel Freund.





„Pokračování ve financování zkorumpovaného režimu, který otevřeně podkopává evropské hodnoty, je nepřijatelné,“ uvádí se v dopise. “V době, kdy Evropa čelí závažným vnějším výzvám, musíme stát jednotně na obraně demokracie a základních práv a bránit jakémukoli posunu k autoritářství v naší unii.“





Zdroj v angličtině ZDE

Místo toho země zaznamenala další „znepokojivé zásahy“, jako například nedávný zákon zakazující budapešťský pochod Pride a návrh zákona zaměřený na umlčení kritiků vlády.