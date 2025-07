Trump vyhrožuje eskalací obchodn války uprostřed zmatku ohledně jeho nových celních sazeb

9. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Donald Trump v úterý vyhrožoval další eskalaci obchodních válek a pohrozil zavedením cel až do výše 200 % na zahraniční léky a 50 % na měď, a to uprostřed všeobecného zmatku ohledně jeho měnících se plánů.Několik hodin poté, co prohlásil, že jeho poslední termín pro novou vlnu vysokých cel „není stoprocentně pevný“, americký prezident oznámil, že po 1. srpnu „nebude poskytnuto žádné prodloužení“.