Lékaři bez hranic odsuzují „směšně nedostatečnou“ pomoc. Při izraelských úderech zahynulo dalších 45 lidí, včetně týdenního kojence

21. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Mezi 45 mrtvými při posledních izraelských úderech v Gaze je i týdenní kojenec



Nemocnice v Gaze uvádějí, že izraelské údery v noci a ve středu zabily nejméně 45 lidí, včetně několika žen a týdenního kojence, informuje agentura Associated Press.



Palestinská tisková agentura Wafa informovala o „úmrtí nejméně osmi civilistů a zranění desítek dalších při izraelském leteckém útoku na autobusové nádraží Džabalia ve čtvrti Daraj ve městě Gaza“.



Uvedla, že izraelské síly „vyhodily do povětří obytné budovy východně od Džabálie“.





Izrael stále blokuje pomoc pro Gazu navzdory slibu, že zruší obléhání konstatuje OSN

Izrael povoluje „směšně nedostatečné“ množství pomoci do Gazy: Lékaři bez hranic (MSF)

Skupina pro pomoc tvrdí, že dodávky jsou jen „kouřovou clonou, která má předstírat konec obléhání“.

Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že objem pomoci, který Izrael začal pouštět do Gazy, není ani zdaleka dostatečný pro 2,4 milionu obyvatel, a označili jej za „kouřovou clonu, která má předstírat, že obléhání skončilo“, informuje agentura France-Presse (AFP).



„Rozhodnutí izraelských úřadů vpustit do Gazy po měsících neprodyšného obléhání směšně nedostatečné množství pomoci signalizuje jejich záměr vyhnout se obvinění, že lidé v Gaze hladoví, zatímco ve skutečnosti je udržují sotva naživu,“ uvedla koordinátorka pro mimořádné situace Lékařů bez hranic ve městě Chán Júnis na jihu Gazy Pascale Coissardová.

Papež Lev XIV: Situace v Gaze je „ještě znepokojivější a smutnější“.



Papež Lev XIV. ve středu vyzval Izrael, aby po týdnech blokády obnovil povolování vstupu humanitární pomoci do pásma Gazy, a označil situaci na palestinském území za „ještě více znepokojující a smutnou“.



„Obnovuji svou výzvu, aby byl umožněn vstup spravedlivé humanitární pomoci a aby bylo ukončeno nepřátelství, jehož vysokou cenu platí děti, staří lidé a nemocní,“ řekl nedávno zvolený papež během své týdenní generální audience na Svatopetrském náměstí. Nemocnice v Gaze uvádějí, že izraelské údery v noci a ve středu zabily nejméně 45 lidí, včetně několika žen a týdenního kojence, informuje agentura Associated Press.Palestinská tisková agentura Wafa informovala o „úmrtí nejméně osmi civilistů a zranění desítek dalších při izraelském leteckém útoku na autobusové nádraží Džabalia ve čtvrti Daraj ve městě Gaza“.Uvedla, že izraelské síly „vyhodily do povětří obytné budovy východně od Džabálie“.Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že objem pomoci, který Izrael začal pouštět do Gazy, není ani zdaleka dostatečný pro 2,4 milionu obyvatel, a označili jej za „kouřovou clonu, která má předstírat, že obléhání skončilo“, informuje agentura France-Presse (AFP).





SOS dětské vesničky, charitativní organizace zaměřená na podporu dětí a mladých lidí, kteří nemají rodičovskou péči nebo jsou ohroženi její ztrátou, právě sdílela tyto aktuální informace od svých pracovníků, kteří se starají o děti v dočasném táboře v al-Mawasi.



„Jsme svědky skutečně alarmující úrovně nedostatku potravin,“ říká Reem Alreqeb, ředitel programu SOS dětských vesniček v Palestině v Gaze. Alreqeb dodává:



Naše vlastní zásoby potravin byly vyčerpány a vzhledem k tomu, že hlavní poskytovatelé humanitární pomoci, jako je WFP (Světový potravinový program) a WCK (World Central Kitchen), nejsou schopni fungovat, zůstávají rodiny hladové a beznadějné.



Přestěhovali jsme se do al-Mawasi, protože to byla jedna z mála zbývajících oblastí, která byla považována za relativně bezpečnou.



Nyní sem pod tlakem přicházejí další tisíce lidí a podmínky se den ode dne zhoršují.



SOS dětské vesničky uvedly, že jejich pracovníci hlásí, že krizi prohloubil nedostatek vody. Pitná voda se do táborů dodává jen jednou týdně, zatímco voda pro domácnost se čerpá z jediné studny za použití tenčících se zásob paliva, uvedli.



„Hygienické a hygienické podmínky v táborech se rychle zhoršují, což zvyšuje riziko propuknutí nemocí. Palivo, kterého je už tak nedostatek, se nyní používá také na vaření, svícení a přepravu nezbytného personálu a zásob,“ uvedla organizace SOS dětské vesničky, která působí v Gaze a na Západním břehu Jordánu od roku 1968.





V prohlášení zveřejněném ve středu v emirátských státních médiích se uvádí, že Spojené arabské emiráty (SAE) dosáhly dohody s Izraelem, která umožní dodávky „naléhavé humanitární pomoci“ do Gazy.



„Pomoc bude v počáteční fázi řešit potravinové potřeby přibližně 15 000 civilistů v pásmu Gazy,“ uvádí se v něm podle agentury AFP (Agence France-Presse).





Nebylo bezprostředně jasné, kdy bude pomoc SAE do Gazy odeslána.







Al-Džazíra informuje, že izraelské bezpečnostní síly od včerejšího večera zadržely při raziích na celém Izraelem okupovaném Západním břehu 20 osob. Citovala palestinskou vězeňskou společnost. Al-Džazíra má od vlády Benjamina Netanjahua zákaz působit na území Izraele.





Zdroj v angličtině ZDE

0