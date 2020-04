Starší lidé budou muset zůstat v izolaci až do konce letošního roku

Průběžné zpravodajství:

12. 4. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. V soboru 11. 4. bylo v ČR oficiálně registrováno 5905 nakažených a 132 mrtvých.

- Britská vláda zavádí mobilní aplikaci, která vás upozorní, jestli jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou. ZDE







- Británie přislíbila 200 milionů liber Světové zdravotnické organizaci a charitativním organizacím na realizaci karanténních opatření ve zranitelných zemích.







- Británie odmítla přijmout uprchlické děti z řeckých táborů, ohrožených koronavirem. Německo, Francie, Lucembursko, Finsko, Belgie a Bulharsko přislíbily přijmout 2000 dětí z řeckých ostrovů. ZDE







- Globální počet mrtvých stoupl na 109 691.- Papež František ve svém velikonočním projevu řekl, že doufá, že v důsledku pandemie se nerozšíří "soupeření z doby před druhou světovou válkou".- Gruzie a Madagaskar jsou koronavirem téměř nepostiženy. Gruzie má jen 252 nákaz a tři úmrtí v zemi, která má 3,7 milionu obyvatel. Tři ženy, které zemřely, byly ve věku 79-86 a měly jiné nemoci. Experti poukazují na to, že Gruzie rychle zavedla zákaz cestování. Lety z Číny zakázala už v lednu a začátkem března uzavřela školky, školy a univerzity, přesto, že měla jen málo případů. Madagaskar má 26,2 milionů lidí, je tam jen 102 potvrzených případů a dosud nikdo nezemřel. Vláda na Madagaskaru velmi rychle vyhlásila mimořádný stav už 21 března, kdy v zemi byly zaznamenány jen tři případy nákazy. Lidé plní předpisy. Prioritou je zdraví a záchrana lidí, nikoliv politika a ekonomika.- Itálie nařídila uprchlíkům zachráněným ve Středozemí, aby šli do karantény a nechali se testovat na koronavirus, než budou vpuštěni do země.- Čínská města na hranici s Ruskem zpřísní pohraniční kontroly a příchozí budou umísťováni do karantény, poté, co počet případů ze zahraničí dosáhl maxima za měsíc, 99 případů dne 11. dubna, téměř jejich zdvojnásobení ze 46 předchozího dne. V Šanghaji bylo v letadle přiletivším z Ruska 51 Čínanů pozitivních na koronavirus. 21 Číňanů pozitivních na koronavirus bylo zaznamenáno po příjezdu z Ruska v severovýchodní provincii Heilongjiang.- Čtyři lodě s migranty jsou v nebezpečí nedaleko břehů Malty. Jedna loď se převrátila.- Boris Johnson byl propuštěn z nemocnice, pracovat ale nebude, bude se snažit doma uzdravovat.- Počet případů nákazy v Holandsku dosáhl 25 587, počet mrtvých stoupl o 94 na 2737. Za posledních 24 hodin se zvýšil počet registrovaných infekcí o 1188. ZDE - Starší lidé zřejmě budou muset zůstat v izolaci až do konce letošního roku, konstatovala šéfka Evropské unie Ursula von der Leyen.- Partnerka Juliana Assange prosí, aby byl z vězení propuštěn na kauci, protože je tam ohrožen koronavirem. Na ekvádorském velvyslanectví Assange zplodil dvě děti s partnerkou Stellou Morris, nyní jsou ve věku jednoho a tří let. Assange má už delší dobu zdravotní potíže a ve vězení Belmarsh Prison v Londýně se šíří koronavirus, jeden vězeň tam už zemřel a celá řada vězeňských strážců byla nakažena.- Světová banka varovala, že pandemie drasticky ohrožuje zranitelné ekonomiky jižní Asie a subsaharské Afriky.- Čína by mohla v důsledku pandemie převzít aktiva zadlužených států zrychlenou měrou, anebo by mohla posílit svou měkkou diplomacii odpuštěním jejich zadluženosti.- Čína v sobotu informovala o nových 99 případech nákazy, z nichž všechny kromě dvou byly dovezeny. V sobotu v Číně na virus nezemřel nikdo.- "Velká vlna" pacientů nakažených koronavirem začala ohrožovat nemocnice v Moskvě.- Poprvé v historii byl ve všech 50 státech USA vyhlášen stav katastrofy.- Papež František ve svém velikonočním projevu apeloval na lidi, "aby se nebáli".