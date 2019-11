Důvěra v média, zpravodajská gramotnost, dezinformace, vzdělávání a senioři

12. 11. 2019





píše Jaroslav Valůch z organizace Transitions. věřím, že následující informace pro Vás budou zajímavé a snad i užitečné. Naše organizace, Transitions, spolu s organizací Elpida, už více než rok realizuje v různých koutech ČR program zpravodajské a mediální gramotnosti pro starší dospělé a seniory. Za tu dobu jsme získali celou řadu cenných praktických zkušeností,





Abychom lépe porozuměli tomu, jaký dopad naše aktivity mají, zadali jsme vypracování externí evaluace. Ta je nyní hotová a její výsledky přinášejí užitečný vhled do toho, co se nám podařilo a co méně. Tyto poznatky chceme dát tímto k dispozici také ostatním, kteří se o tuto oblast vzdělávání zajímají.





Navázali jsme také spolupráci s agenturou STEM, protože nás dlouhodobě zajímá otázka důvěry v média a různé informační zdroje a vliv mediální gramotnosti na ni. Vznikla tak unikátní analýza, která kombinuje dosavadní zjištění z jiných výzkumů s velkým průzkumem agentury STEM provedeným za účelem ověření některých našich předpokladů. V analýze jsme se zaměřili nejen na shrnutí poznatků, ale také na návrh doporučení pro ty, kteří se tématu věnují.













