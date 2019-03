22. 3. 2019



Od poněkud šíleného středečního televizní projevu Theresy Mayové, která obvinila parlament z "nezodpovědnosti", tvrdila, že "stojí na straně lidu" a "lid si přeje brexit", podepsalo petici za úplné zrušení brexitu více než 3,5 miliony lidí. Úřad premiérky v Downing Street se ve čtvrtek vzdorně vyjádřil, že Mayová "bude realizovat podle přání lidu brexit" a probrexitová konzervativní poslankyně Andrea Leadsome řekla dokonce v parlamentu, že "až petice dosáhne 17 milionů podpisů" (tolik lidí hlasovalo v roce 2016 pro brexit) "budeme o ní v parlamentě třeba uvažovat". Takovéto vzdorné výroky jen vedou k zvýšení počtu podpisů na petici, kterou lidé podepisovali rychlostí až 2000 podpisů za minutu - parlamentní petiční server během čtvrtka opakovaně kolaboval, podle technických správců především si s náporem signatářů neporadilo počítadlo - které nyní neaktualizuje počet podpisů průběžně, ale vždy jen po určité době.





Aktivisté na Twitteru poukazují na to, že petice není referendum - a že žádná petice podporující brexit, kterou by podepsalo 3,5 miliony lidí, neexistuje.







Stránky společnosti BBC konstatují, že petice zřejmě měla dosud na britské politiky alespo určitý minimální dopad: Dosud byla revokace článku 50 Lisabonské smlouvy a zrušení brexitu pro poslance a politiky zcela tabu. To se teď (trochu) změnilo a o této možnosti se už hovoří.





Vzhledem k stále rostoucímu počtu signatářů začíná petice stoupencům brexitu hrozit, že se stane pádným argumentem pro setrvání Británie v EU. Proto se začínají objevovat pokusy ji zdiskreditovat. Nigel Farage tvrdil v pátek ráno v britském rozhlase bez důkazů, že petici ovlivňují "podpisy z Ruska". Není to pravda. Na sociálních sítích se šíří fake news, že je možné petici podepisovat mnohonásobně falešnými jmény, anebo že se stala obětí útoku botů. Aní jedno není pravda: každý podpis musí signatář potvrdit kliknutím na odkaz, který mu systém zašle na jeho soukromou emailovou adresu. To podle odborníků vylučuje možnost, aby se stala petice obětí botů. Je sice možné, aby signatář podepsal petici znovu jiným jménem a uvedením jiné emailové adresy, ale správci parlamentního petičního serveru bedlivě sledují, zda takové mnohonásobné podpisy přicházejí z jediné IP adresy. Zatím se to neděje. Veškeré takové pokusy o podvod eliminují.