Detail konspirační a dezinformační scény v ČR

Obsahová analýza serveru Eurozprávy.cz: příklady článků, které spadají do některé z uvedených kategorií dezinformací a šíření nepřátelského narativu ve prospěch Ruské federace

14. 3. 2019 / Bohumil Kartous

Nejde o vyčerpávající přehled. Analýza byla provedena strojově: šlo o 33 088 analyzovaných článků za období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 a následně o 7717 analyzovaných článků za období 1. 10. 2018 až 11. 12. 2018. Níže uvedené články jsou tedy pouze ilustračními příklady, kde demonstrujeme propagandistické, případně manipulativní a dezinformační aktivity webu Eurozprávy.cz.

V analýze nespekulujeme o důvodech, které server k publikování článků podporujících aktivně šířené narativy vedou.

Narativ ostrakizující NATO

Jde o tendenční obsah zaměřený proti NATO (zejména jako agresivního uskupení, jehož cílem je zničení Ruska).

1) Článek tlumočí ruský narativ v rusko-ukrajinské válce a podsouvá čtenáři riziko války s NATO, do které NATO zavleče Ukrajina.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/241679-rusko-blokuje-ukrajine-azovske-pristavy-porosenko-burcuje-nato-k-zasahu/

2) Jde o zastrašování vyspělou ruskou vojenskou technikou.

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/technika/241603-zbrane-ktere-maji-rozdrtit-nepritele-cim-by-bojovalo-rusko-v-pripade-valky/

Protievropský narativ

Podporuje protievropské nálady nemalé části české veřejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát Německa, vnucování přijetí migrantů, nesmyslné požadavky bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící se na práva gayů atp.)

1) YouTube nezjistil žádné ruské zásahy do referenda o brexitu. Podpora ruského tvrzení, že Rusko svými aktivitami neovlivňuje zahraniční volby.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/215102-youtube-nezjistil-zadne-ruske-zasahy-do-referenda- o-brexitu/

2) Následující článek lživým a manipulativním způsobem podsouvá čtenáři myšlenku, že Německo do Evropy láká miliony nových uprchlíků a sami Němci se proti tomu bouří. Směšuje termíny uprchlík a migrant, směšuje německý a český pracovní trh, lživě tlumočí závěry citovaného článku. Podrobně rozebráno v Příloze 1.

https://eurozpravy.cz/ekonomika/evropa/249370-mame-malo-migrantu-potrebujeme-10-milionu-dalsich-nemecko-vola-po-novych-uprchlicich/

Protiamerický narativ

Líčení spojence v NATO coby imperialistické mocnosti nepřátelské nejen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům ČR.

1) Manipulativní článek, obviňování USA, mimo jiné si protiřečí titulek (lidé čtou především titulky) a obsah, kde nakonec stojí, že USA letadla na přelety Krymu neposlala.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/241588-americane-drazdi-rusy-provadi-demonstrativni-spionazni-prelety-nad-krymem/

Proruský narativ

Podporuje vidění světa současného ruského vedení: Rusko je obětí a nezbývá mu - jako hrdé velmoci - než se bránit; Rusko jako poslední bašta ochrany konzervativních a křesťanských hodnot, jako protipól dekadence Západu atp.; glorifikace prezidenta Putina coby osvíceného silného vůdce.

1) Kdo destabilizuje Evropu? Kromě Ruska i Británie a hlavně USA. Článek, který je velmi manipulativní a vnitřně rozporný, mimo jiné zpochybňuje vinu RF za otravu Skripala a za sestřelení malajského letadla.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/232488-kdo-destabilizuje-evropu-krome-ruska-i-britanie-a-hlavne-usa/

2) Ukrajina brání Rusům volit, konzuláty okupují nacionalisté.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/218508-ukrajina-brani-rusum-volit-konzulaty-okupuji- nacionaliste/

3) Ideolog Kremlu Surkov: „Putinismus" je ideologií budoucnosti. Putin vytvořil stát nového typu.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/248917-ideolog-kremlu-surkov-putinismus-je-ideologii- budoucnosti-putin-vytvoril-stat-noveho-typu/

4) Prezentace ruského narativu, bez jakéhokoli komentáře nebo uvedení na pravou míru.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/243396-zapad-zradil-na-ukrajine-ted-vladnou-naciste-spustil-lavrov/

5) Příklad tendenčně prorusky laděného článku (vč. titulku).

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/239496-opet-tu-mame-medailovou-hysterii-tentokrat-v- hlavni-roli-s- nohavicou-a-putinem/

6) Příklad manipulativního titulku i obsahu ve prospěch Ruska. V článku dále zmanipulovaný rozhovor (vytržené věty z kontextu) a vyslovené lži.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/241704-eu-se-bouri-dalsi-sankce-proti-rusku-uz- nechce-tvrdi-tisk/

Příklady zavádějících informací v článku:

a) „Německo a Francie postavily proti zpřísnění stávajících sankcí EU proti Rusku.“

Komentář: Nejnovější vývoj je opačný: EU plánuje nové sankce proti Rusku, viz: https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-02/ukraine-konflikt-russland-eu-sanktionen-asowsches-meer-kertsch

b) „Tato rétorika je podle Cyrilla Bretta, profesora mezinárodních vztahů na Vysoké škole politických věd v Paříži, sice „pochopitelná, ale vzdálena od skutečnosti“, řekl to v rozhovoru pro francouzskou veřejnoprávní rozhlasovou stanici France Info. „Totální válka je málo pravděpodobná,“ uvedl. „Jde o dramatizaci, jež má za cíl spojit národní ukrajinské společenství proti ruské hrozbě s perspektivou prezidentských voleb na Ukrajině, jež se budou konat v březnu 2019,“ připomíná Brett.“

Komentář: Toto C.B. skutečně řekl: („Il s'agit d'une dramatisation qui vise à rassembler la communauté nationale ukrainienne contre la menace russe dans la perspective de l'élection présidentielle en Ukraine qui aura lieu en mars 2019.“)

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/crimee/une-guerre-totale-entre-la-russie-et-l-ukraine-est-peu-probable-juge-cyrille-bret-professeur-de-relations-internationales-a-sciences-po-paris_3075845.html

Oba výroky jsou vytržené z kontextu a je použito jen to, co se hodí k podpoře ruského popisu situace. V tom samém rozhovoru řekl Cyrill Brett, který skutečně učí Mezinárodní vztahy na Vysoké škole politických věd v Paříží, toto:

„Co znamená zavedení stanného práva v této souvislosti?“ (Otázka tv. stanice):

„Je to prostředek ukrajinských úřadů pro zajištění bezpečnosti v pohraničních oblastech s Ruskem, Krymem a Podněstří. Jedná se také o mobilizaci občanské společnosti proti ruským útokům na kyberprostor, námořní prostor a pozemní prostor. To bylo nezbytné vzhledem k rizikům plynoucím z Ruska, ale nejsme v procesu rychlé eskalace vedoucí k válce. Jsme v procesu, kdy každý z protagonistů označuje to, co považuje za své území. Ukrajina hájí svou svrchovanost a Rusko brání svou anexi Krymu.“

„O co jde v Azovském moři?“ (Otázka tv. stanice):

„O volnou plavbu. Azovské moře je slepá ulička, hluboko ve slepé uličce Černého moře. Otázka je, zda ukrajinské pobřeží, které je v Azovském moři stále svobodné, může být obsluhováno obvyklým způsobem. Bylo to ekonomické srdce Ukrajiny a Rusko se teď snaží tuto oblast izolovat a potlačit. Ukrajina se snaží obnovit svobodu plavby.“

c) „ Podle posledního výzkumu Nadace Körber, jenž cituje německý týdeník Stern, navíc v ětšina Němců považuje za důležitější rozvinout dialog s Ruskem než se Spojenými státy americkými. Podle tohoto průzkumu považují obyvatelé Německa za nejdůležitějšího spojence zahraniční politiky Francii a Rusko, Čínou a Velkou Británií - Spojené státy jsou až na pátém místě.“





Komentář: Není pravda tvrzení, že Němci považuji za „nejdůležitějšího spojence zahraniční politiky Francii a Rusko, Čínu a Velkou Británii – Spojené státy jsou až na pátém místě.“ V článku Sternu se říká, že USA jsou jako partner pro Němce stále na druhém místě, po Francii, která je na prvním místě. 69% Němců si přeje „užší spolupráci“ s Ruskem, 67% „užší spolupráci“ s Čínou. Je otázka, co to znamená. Vzhledem k tomu, že dosavadní spolupráce s těmito státy tak úzká nebyla, může to být relativní.

7) Útoky na prezidenta Ukrajiny Porošenka, podpora ruského narativu ohledně Ukrajiny.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/241529-exkluzivne-valka-mezi-ukrajinou-a-ruskem-vse-je-jinak-rika- pro-ez-rusky-analytik/

8) Obviňování Ukrajiny ze strany Ruska

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/249549-moskva-obvinuje-ukrajinu-z-provokaci-tvrde-reaguje-na- pondelni-vybuchy-v-donbasu/

9) Obhajoba ruského narativu ohledně Krymu a Ukrajiny.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/241380-sandor-pro-ez-kercska-krize-v-ohrozeni-muze-byt-i-cesko-rusove-krym-uz-nikdy-nevrati/

Propojení serveru Eurozpravy.cz s proruskou a dezinformační scénou

Na Facebooku mají eurozprávy 60 219 fanoušků. Sleduje je přes 100 osob z dezinfoscény – některé elfové dlouhodobě monitorují, je možné o nich a jejich činnosti poskytnout informace. Tyto osoby zprávy nadále šíří, zejména prostřednictvím FCB.

Příklady osob:

Martin Ambros - sekce Islám v ČR nechceme

Klára Fürstová - sekce "domácí vlastenci"

Radka Hladíková - sekce "proruská scéna"

Radim Valenčík - přesvědčený dezinformátor

Jan Čížek - vysoce postavený dezinformátor ve straně SPD

Článek je výběrem z obsahové analýzy zpracované Českými elfy, jež v přílohách dále obsahuje rozbor některých konkrétních textů serveru Eurozprávy. kompletní analýzu máme k dispozici.