Rozhovory s šéfem StB Aloisem Lorenzem

19. 11. 2018 / Igor Daniš

Alojz Lorenc už poskytol viacero rozhovorov a napísal niekoľko kníh, kde čo to prezradil a niečo odmietol prezradiť. Dodnes však panuje určitý mýtus o ňom ako o nejakom monštre. Z uvedenej besedy možno odpozorovať, že Lorenc je distingvovaný a veľmi vzdelaný človek so sklonom k abstraktnému systematickému mysleniu. Svoju reputáciu nezískal ako "blbý, mazaný a zákerný" policajt, ale ako odborník v kybernetike so špecializáciou v kryptológii (dnes IT expert). Touto prácou si získal rešpekt a úctu, aj sovietskych súdruhov, čo ho vynieslo do vrcholných funkcií v komunistickom Československu. Lorenc patril k reformistom a pragmatikom, ktorí bojovali (márne) s konzervatívnymi politikmi na čele KSČ.





Dotyčná beseda bola zaujímavá napr. aj tým, že Lorenc našiel cez leto pri maľovaní vlastné poznámky z roku 1989 o variantoch vývoja, ktoré prečítal. Stále trval na širšom geopolitickom ponímaní a trendoch, ktoré sa nedali v 80. rokoch zastaviť. Napr. spomínal ako márne sa pokúšali odpovedať na embargo špičkových technológií CoCom, ktoré spôsobovalo technologické zaostávanie komunistického bloku.





Ja som sa ho spýtal (41. min. v druhom videu - segment 2), či komunisti, aj v ZSSR, nerozoberali a nepripravovali nejakú možnosť na "obmedzenú demokraciu", napr. dvoch blokov - komunistický a sociálno-demokratický -, vláda kontra opozícia (v Poľsku už "vládla" opozícia), podobne ako napr. v modeli USA. Dôvod? Ekonomická liberalizácia uvoľní politické usporiadanie a diktatúra komunistov to nemôže zvládnuť. (Komunisti žiadny iný model ako diktatúru vo svojich teóriách ani nenavrhovali, nemali načrtnutú...!) Tiež som sa ho spýtal, prečo sa pripravovaná zásadná zmena presunula z 10. decembra na 17. novembra, či išlo o možnosť využiť energiu a slepotu mladých ľudí. Koncepcia mŕtveho študenta až príliš pripomína mŕtveho študenta z krvavého štvrtka 15. mája 1969 v Berkeley, a udalosti sa dali po nich do pohybu (že by inšpirácia?).





Lorenc mi neodpovedal aj s opoznámkou (od cca 52 min. v druhom videu - segment 2), že detaily nemá zmysel spomínať, pretože išlo o zásadné posuny, a že detaily sú vlastníctvom štátu a on ich ako niektorí ruskí generáli neprivatizoval. Neskôr Lorenc priamo i nepriamo čo to povedal, napr. sa obávali možnosti, že by sa skutočne vyskytol mŕtvy študent. Spomenul tiež, že v 90. rokoch za ním prišiel redaktor zo Spieglu s otázkou (57 min. segment 2), prečo chodil bývalý minister zahraničných vecí NSR Genscher do kúpeľov Piešťany, pričom netrpel žiadnou chorobou, ktorá sa tam lieči. Odpovedal mu v tom zmysle, že na také otázky sa neodpovedá, resp. nie je slušné sa na ne pýtať...