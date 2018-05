Angliičtí fotbaloví fanoušci v Liverpoolu chtějí kvůli muslimské celebritě přestoupit k islámu

25. 5. 2018

V sobotu bude Liverpool bojovat s klubem Real Madrid ve finále Ligy šampionů. Naděje Liverpoolu spočívají na bedrech jejich egyptské hvězdy, Mohammeda Salaha, konstatuje rozhlas BBC. Tento zbožný muslim se stal ve svém adoptovaném městě doslova hrdinou. Má to dopad nejen na fotbalovém hřišti.



Mohammed Salah vsítil během letošní sezóny už 44 gólů. Liverpoolští fotbaloví fanoušci ho naprosto milují. Je to muž, který mění fotbal, na hřišti i mimo něj. Město Liverpool proměnil v globální fenomén. Stal se pro místní lidi absolutním vzorem, zejména, co se týče islámu. Když se dnes v Liverpoolu řekne "islám", všichni okamžitě pomyslí na svého hrdinu Mo Salaha.

Během letošní sezóny, kvůli Salahovi, hovoří liverpoolští fotbaloví fanoušci, že uvažují o tom také se stát muslimy. Heslo dne. kde se skanduje na fotbale, je "If he scores another few, I will be a Muslim too" - "Jestliže dá ještě pár dalších gólů, stanu se taky muslimem!" Nemyslí to všichni tak úplně vážně, ale, ano, je tady vynikajícím lidovým vzorem, zejména v tomto městě, říká jeden místní novinář.I v místní mešitě mluví všichni jen o Mo Salahovi. I když je to zbožný muslim, o své víře moc nemluví, ale když vsítí gól, skloní se a modlí se. Ukazuje, jak důležitá je pro něho víra. Abu Usáma je v Liverpoolu imám: "Jsme rádi jako komunita, že vidíme muže, který je mladý a který se nebojí projevovat svou náboženskou víru. A oslavovat ji způsobem, s nímž se muslimové mohou ztotožnit. Dává to lidem sílu, aby se nebáli ukázat, kdo jsou."Místní muslimové se dřív báli chodit na fotbal kvůli islamofobii, ale teď se to v důsledku lidí, jako je Salah, radikálně mění. "Jestliže vsítí Mo Salah ještě pár gólů, mešity v Liverpoolu budou zřejmě mít daleko víc práce," uzavírá svou reportáž z Liverpoolu reportér rozhlasu BBC.Zdroj v angličtině (audio, od minuty 40) ZDE