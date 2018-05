Průměrná mzda je zaváděijící měřítko

4. 5. 2018 / Milan Kohout

Přece každý školák že základní školy ví, že takzvaná průměrná mzda je obyčejný aritmetický průměr všech mzdových prostředků, vydělený počty zaměstnanců v celé republice, čili číslo, zejména dnes, naprosto a skandálně zavádějící. Proč publikujete jakési nevyvážené demagogické pořady a články, srovnávající nákupní sílu dnešních průměrných příjmů z průměrnými příjmy z období před rokem 89,Přece každý školák že základní školy ví, že takzvaná průměrná mzda je obyčejný aritmetický průměr všech mzdových prostředků, vydělený počty zaměstnanců v celé republice, čili číslo, zejména dnes, naprosto a skandálně zavádějící.





A to proto, že se do mzdových prostředků samozřejmě započítávají šíleně obrovské příjmy malé hrstky obyvatel a tím se průměrná mzda zvedne do neuvěřitelné výše. Dnešní průměrná mzda v Česku se uvádí téměř 30 tisíc korun. Samozřejmě, že když se taková mzda srovanává s nákupní silou průměrné mzdy za bývalého socialismu, dnešní kapitalismus zdánlivě vyhrává. Ale já neznám téměř nikoho z mých českých, běžné zaměstnaných přátel, či příbuzných, kdo by měl dnes "průměrnou" mzdu.



Argumentovat v dnešní kapitalistické době s aritmeticky "průměrnou mzdou" je odporná propagace kapitalismu.



S průměrnou mzdou jako aritmetickým průměrem se dalo argumentovat za bývalého socialismu, kdy to bylo číslo daleko více odpovídající realitě ve společnosti, ale dnes je to podvodné číslo.



Představte si, že bych počítal průměrnou mzdu jako aritmetický průměr u nás v Americe. Musel bych do ní započítat ty nepředstavitelně astronomické příjmy jednoho procenta našich občanů. Pak by vypadala průměrná mzda v Americe naprosto fantastická, ale samozřejmě by na ní naprostá a drtivá většina občanů nikdy nedosáhla.



Kapitalistická propaganda dokáže lživě manévrovat více než ta komunistická.

