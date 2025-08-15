Trump a Putin dokončili první kolo jednání o válce na Ukrajině na summitu na Aljašce
Putin promluvil jako první na společné tiskové konferenci na Aljašce
Vladimir Putin promluvil jako první na společné tiskové konferenci na Aljašce po předčasném ukončení jednání s Donaldem Trumpem.
Putin označil jednání za konstruktivní a poté se vyjádřil k bývalé ruské vládě nad Aljaškou, přičemž poukázal na stovky ruských názvů měst a četné ruské pravoslavné kostely v tomto státě.
Důraz ruského prezidenta na historické „dědictví“ tohoto amerického státu nebude pro ukrajinské posluchače příjemný, vzhledem k Putinovu tvrzení, že celá jejich země, která byla kdysi součástí ruského impéria, by měla být považována za součást „ruského světa“.
„Vždy jsme považovali ukrajinský národ za bratrský národ,“ řekl Putin.
Kreml oznámil, že jednání Putina s Trumpem skončila
Ruské ministerstvo zahraničí na sociálních sítích oznámilo, že první kolo jednání mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem skončilo. Video zveřejněné ministerstvem na Twitteru ukazuje Putina, jak odchází z místnosti a hovoří se svým tiskovým mluvčím Dmitrijem Peskovem.
⚡️ The restricted-format talks between President Vladimir #Putin and President @realDonaldTrump have concluded. pic.twitter.com/utmry9Pgr6— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2025
Ministerstvo uvádí, že společná tisková konference by měla začít brzy.
Nečekaně krátká jednání vyvolala spekulace, že schůzka nedopadla dobře. Před summitem Trump řekl: „Budu to vědět během prvních dvou, tří, čtyř nebo pěti minut. Obvykle poznáme, zda bude schůzka dobrá nebo špatná, a pokud bude špatná, skončí velmi rychle.“
Reportéři byli povoláni do místnosti připravené pro společnou tiskovou konferenci Donalda Trumpa a Vladimira Putina, informuje můj kolega David Smith z Anchorage.
Jakmile akce začne, budeme vás zde informovat, ale načasování je trochu překvapivé, protože Trumpův poradce Dan Scavino před necelou hodinou na X napsal, že první ze dvou plánovaných schůzek mezi delegacemi USA a Ruska stále probíhá. Po této schůzce, které se zúčastnili oba lídři a dva poradci pro zahraniční politiku, mělo následovat pracovní oběd pro větší počet účastníků.
Bílý dům vystřihl Trumpův potlesk Putinovi ze záznamu pro sociální sítě
Donald Trump několikrát zatleskal Vladimíru Putinovi, když se oba muži setkali na červeném koberci na americké letecké základně, kde v pátek v noci začala jejich soukromá schůzka s nejvyššími poradci pro zahraniční politiku.
Tiskové oddělení Kremlu rychle rozeslalo agenturám fotografii amerického prezidenta, jak tleská „svému ruskému protějšku“.
Skutečnost, že americký prezident tleskal ruskému prezidentovi a obviněnému válečnému zločinci, přiměla ruského historika studujícího studenou válku Sergeje Radčenka, aby na Twitteru zveřejnil emoji vyjadřující úžas. „Ve své knize jsem argumentoval, že Rusové netouží po ničem tak moc jako po uznání ze strany USA,“ dodal. „No, tak to máme. Tady to je.“
Trumpovy tři salvy potlesku byly zachyceny živým přenosem na YouTube kanálu Bílého domu:
O několik minut později však, když Bílý dům zveřejnil video z přivítání na sociálních sítích, byl klip upraven tak, aby začínal o zlomek sekundy po tom, co Trump dokončil třetí salvu potlesku pro Putina.
Video zveřejněné na oficiálních účtech Bílého domu na Instagramu a Twitteru ukazuje, že Trumpova levá ruka je na začátku klipu stále v pohybu. Pohled na původní živý přenos odhaluje, že v tom okamžiku mu ruka právě klesla podél těla poté, co ji zvedl před prezidentem, aby zatleskal ruskému vůdci, kterého stíhá Mezinárodní trestní soud za únos ukrajinských dětí.
Zatímco Donald Trump hostí Vladimira Putina na Aljašce, kde se konají rozhovory zaměřené na ukončení ruské války na Ukrajině, někteří Ukrajinci sledující dění z dálky si všimli, že USA doslova rozvinuly červený koberec pro ruského prezidenta, který je obviněn z válečných zločinů a únosu ukrajinských dětí z okupovaných oblastí jejich země.
Mustafa Nayyem, ukrajinský novinář a politik, zveřejnil fotografii amerických vojáků klečících u červeného koberce rozvinutého před Putinovým letadlem před příletem ruského prezidenta s popiskem: „Make Kneeling Great Again“ (Ať je klečení zase skvělé).
Nayyem, který pomáhal organizovat protestní hnutí na kyjevském Náměstí nezávislosti (Majdan) v roce 2013, které svrhlo Putinova spojence Viktora Janukovyče, nebyl sám.
Make Kneeling Great Again pic.twitter.com/dqtZLxKhBK— Mustafa Nayyem (@mefimus) August 15, 2025
Olga Rudenko, redaktorka Kyiv Independent, sdílela stejný obrázek s popiskem: „Toto je Putinova nová tapeta na telefon. Američtí vojáci klečí pod velkými písmeny RUSSIA. Aby upevnili červený koberec. Pro válečného zločince.“ Ruský prezidentský letoun je ozdoben slovem RUSSIA napsaným azbukou.
Ukrajinský voják Oleksandr Solonko napsal: „Je mi velmi líto amerických vojáků, kteří byli nuceni rozvinout červený koberec pro největšího válečného zločince, jehož propagandistický systém již mnoho let pomlouvá jejich zemi.“
„V den jednání Rusové také zabíjejí,“ říká Zelenskyj z Kyjeva Zatímco Donald Trump a Vladimir Putin zahájili summit na Aljašce zaměřený na ukončení ruské války na Ukrajině, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o aktuální situaci v boji v projevu na sociálních sítích z Kyjeva.
„V den jednání Rusové také zabíjejí. A to mluví za vše,“ napsal Zelenskyj v příspěvku na Twitteru doprovázejícím jeho videozprávu.
Uvedl seznam ruských cílů. „Sumy – ruský útok na centrální trh. Dněpropetrovská oblast – útoky na města a podniky. Záporožská, chersonská a doněcká oblast – úmyslné ruské útoky. Válka pokračuje, a to právě proto, že neexistuje žádný rozkaz ani signál, že se Moskva chystá tuto válku ukončit,“ uvedl ukrajinský prezident.
Americký prezident v tmavém obleku, bílé košili a červené kravatě sestoupil v 11:08 místního času po schodech z letadla Air Force One a při chůzi po červeném koberci vypadal zamračeně.
Trump se zastavil a když se Putin přiblížil, zatleskal ruskému prezidentovi, poté mu podal ruku a přátelsky ho poklepal na rameno. Putin zřejmě pronesl vtip a oba muži se usmáli.
Muži společně kráčeli k pódiu s nápisem „Alaska 2025“. Reportéři na Putina pokřikovali otázky, například „Souhlasíte s příměřím?“ a „Přestanete zabíjet civilisty?“ Putin se zdál pokrčit rameny.
Poté Putin nastoupil k Trumpovi do prezidentské limuzíny „The Beast“ – což je vzácná výsada jak pro spojence, tak pro protivníky – a bylo vidět, že se směje.
Trump a Putin se zdraví na začátku summitu
Donald Trump a Vladimir Putin vystoupili ze svých letadel, potřásli si rukama a postavili se na pódium s nápisem „ALASKA 2025“, zatímco světová média zachycovala tento okamžik.
Putin se na summitu připojí k ruským vládním představitelům
Ruské státní médium informuje, že Vladimira Putina se na schůzce s Donaldem Trumpem připojí ministr zahraničí Sergej Lavrov a poradce Jurij Ušakov. Summit se tak stane třístranným, protože amerického prezidenta doprovodí ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová rovněž uvedla, že na rozšířené bilaterální schůzce a obědě se k Trumpovi, Rubiovi a Witkoffovi připojí ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick, ministr obrany Pete Hegseth a šéfka personálu Bílého domu Susie Wilesová.
Prezident zdůraznil, že není na Aljašce, aby jednal jménem Ukrajiny, ale aby „dostal Putina k jednacímu stolu“.
Trump však nebyl příliš konkrétní ohledně toho, co by považoval za úspěch dnešního setkání s ruským prezidentem. Dříve v letadle Air Force One prezident novinářům řekl, že chce „rychlé“ příměří. Dodal: „Nevím, jestli to bude dnes, ale pokud to nebude dnes, nebudu spokojený.“
Prezident také zopakoval svá přísná slova z počátku týdne, že Rusko může očekávat „závažné důsledky“, pokud neprojeví ochotu ukončit válku na Ukrajině. „Ekonomicky závažné. Bude to velmi závažné. Nedělám to pro své zdraví, to nepotřebuji. Rád bych se soustředil na naši zemi, ale dělám to, abych zachránil mnoho životů,“ řekl prezident.
Zelenskyj ze své strany řekl, že Ukrajina „počítá s Amerikou“. Dnes byl z jednání vyloučen, ale zopakoval svou výzvu k „čestnému ukončení války“ a vyjádřil naději, že během dnešních jednání na Aljašce uvidí „silný americký postoj“.
Pokud jde o jednání o území, Trump uvedl, že nemá zájem o jejich řešení dnes bez přítomnosti Ukrajiny, a Zelenskyj kategoricky prohlásil, že Ukrajina nemůže souhlasit s dohodou o příměří, která by znamenala postoupení území, protože Moskva by to mohla využít jako odrazový můstek k zahájení budoucí války.
Trump Zelenskému potvrdil, že mu po skončení dnešního setkání zavolá jako prvnímu a poté bude informovat evropské lídry.
Před dnešním summitem prezident na Truth Social napsal, že měl „skvělý“ telefonát s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, při kterém mu „poděkoval za propuštění 16 vězňů“ a zmínil dalších 1 300, o jejichž propuštění se jedná. Běloruský vůdce je jediným prezidentem země od přijetí současné ústavy. Lukašenko se označuje za „posledního a jediného diktátora v Evropě“ a je významným spojencem Ruska.
