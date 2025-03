Jak se vypořáda\t s nenávistí?

12. 3. 2025

Jeden přítel z USA se mi ozval s depresivním a smutně odhalujícím příběhem, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu.



Byla na nákupu se svou dcerou a normálně si povídaly. Zaslechl je kolemjdoucí a přistoupil k nim a sdělil jim, že Trump vyhrál volby a podepsal nařízení, podle kterého se angličtina stala úředním jazykem Spojených států.



Ten člověk jim tedy řekl, že by neměli mluvit španělsky.







Dcera, která se narodila v USA, začala odpovídat perfektní angličtinou, ale cizinec ji okřikl: „Vraťte se do své země.“







Je to příběh ošklivé slovní agrese a bohužel není ojedinělý. Jakkoli jsou podobné incidenty absurdní, nebezpečné a frustrující, říkají nám něco důležitého - a předkládají nám přinejmenším jednu záludnou otázku, kterou položíme vám, čtenářům.Zaprvé, je to absurdní, protože přerušovatel zjevně nechápe, co znamená „úřední jazyk“. Nápověda je v názvu: jazyk používaný pro. Má určovat, jak mají vládní úřady fungovat a komunikovat s veřejností v dohodnutém jazyce.Úřední jazyk rozhodně není o tom, jakým jazykem jednotlivci smějí mluvit na veřejnosti. Pokud máme svobodu projevu, máme jistě svobodu mluvit jakýmkoli jazykem, který si vybereme.Přesto incidenty, jako je tento, odhalují něco nebezpečného. Když se politici dostanou k moci poté, co vyvolali nenávist vůči přistěhovalcům, chtějí svým příznivcům dokázat, že jsou že plní své sliby.Dělají to pomocí zákonů, exekutivních příkazů, pravidel a dalších formálních způsobů, stejně jako svým celkovým tónem.Svými činy a slovy se Trump a jeho administrativa snaží v komunitách přistěhovalců vytvářet další vrstvu strachu a úzkosti. Někteří se nyní vyhýbají návštěvě kostela nebo nemocnice. Mnoho dětí nechodí do školy.Nejsou to jen razie imigračního a celního úřadu (ICE), kterých se lidé obávají, ale i veřejnost, která je povzbuzována ve své rasistické nenávisti prezidentem, který vysílá ty nejhorší signály. Podlost je poselstvím, které je přijímáno hlasitě a jasně.Je to všechno tak frustrující a rozzuřující. Můžete si racionálně vysvětlit, že takové hrubé chování pramení z neznalosti a ale když se s ním setkáte tváří v tvář, co uděláte?Pro dvojici matky a dcery to byla hrozná zkušenost. Byly tak šokované, že nevěděly, co mají dotyčnému říct. Vždycky je tam nějaký pokušení stát si za svým - ale co když se situace vyhrotí? přesáhne rámec slov?Dcera chtěla něco říct; matka ji stáhla zpět.„Pojďme. Nehádej se.“Později přemýšlela, jestli udělaly správně, a ptala se přátel a rodiny: „Co jsme měly udělat?“Dohodli jsme se, že se zeptáme čtenářů Daily Brief: Co byste řekli a udělali vy?Jak byste jednali s lidmi, které politici tak naplnili nenávistí - a jak byste se chovali k lidem, kteří jsou dalšími nenávistnými hlasy v médiích a sociálních sítích - že si myslí, že že mají právo vám říkat, jakým jazykem máte mluvit? A dělají to v osobně, přímo vám do očí?Jaká je správná reakce?prostřednictvím e-mailu LinkedIn nebo Bluesky . Vaše odpovědi shromáždíme pro příští vydání Daily Brief, takže nám dejte vědět, zda vaše jméno můžeme použít, nebo ne. Děkujeme.