Trump Zelenskému v Bílém domě: Zahráváte si s třetí světovou váíkou

28. 2. 2025

čas čtení 4 minuty



Americký prezident říká, že je „pro Ukrajinu i Rusko“, a Zelenskému vzkazuje, že mu musí být „vděčný

'Zahráváte si s třetí světovou válkou,' řekl Trump Zelenskému



Trumpa se také ptá na jeho vzkaz spojencům NATO ve střední a východní Evropě, kteří jsou znepokojeni Putinovou expanzivní politikou.



Odpovídá, že je zajedno jak s Putinem, tak s Ukrajinou, protože jinak by se nikdy nedohodl, a odmítá „říkat o Putinovi hrozné věci“, které by ztěžovaly jednání.



„Nejsem spojen s nikým. Jsem spojen se Spojenými státy americkými a dobrem světa,“ říká.



Poté však schůzka nabrala ošemetný směr, neboť Trump v jednu chvíli Zelenskému řekl, že mu „musí být vděčný“, a obvinil ho ho, že „si zahrává s třetí světovou válkou“.

'Už jste někdy aspoň jednou poděkoval?', zaútočil JD Vance na Zelenského.



V průběhu schůzky obvinil místopředseda JD Vance Volodymyra Zelenského, že se „vede spor před americkými médii“, a jeho výroky označil za „neuctivé“.



„'Už jste někdy aspoň jednou poděkoval?“, zeptal se. Trumpa se také ptá na jeho vzkaz spojencům NATO ve střední a východní Evropě, kteří jsou znepokojeni Putinovou expanzivní politikou.Odpovídá, že je zajedno jak s Putinem, tak s Ukrajinou, protože jinak by se nikdy nedohodl, a odmítá „říkat o Putinovi hrozné věci“, které by ztěžovaly jednání.„Nejsem spojen s nikým. Jsem spojen se Spojenými státy americkými a dobrem světa,“ říká.V průběhu schůzky obvinil místopředseda JD Vance Volodymyra Zelenského, že se „vede spor před americkými médii“, a jeho výroky označil za „neuctivé“., zeptal se.

V průběhu schůzky Bílý dům v pátek vyvedl z Oválné pracovny reportéra ruské tiskové agentury TASS s tím, že ruské státní médium není na seznamu schválených médií pro setkání Trumpa se Zelenským,





Trump řekl, že Evropa a NATO musí přidat a vydávat více peněz na obranu.

Jsme vděčni za neochvějnou dvoukomorovou a dvoustranickou podporu Ukrajiny po celé tři roky ruské agrese v plném rozsahu.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0

198

K zásahu bylo přistoupeno poté, co byla záležitost oznámena službám Bílého domu.O své roli v jednání říká: „Jsem uprostřed, jsem pro Ukrajinu i Rusko.“ „Chci, aby se to vyřešilo,“ dodává.Na otázku týkající se východního křídla NATO v širším smyslu Trump také znovu jmenuje Polsko jako vzorného spojence a říká, že je mu „velmi oddaný“.Zelenskyj se však stále brání, naléhá na Trumpa, aby nedělal „žádné kompromisy se zabijákem“, a vyzdvihuje význam „zásadní“ pojistky, která by zaručila udržitelnost jakékoli mírové dohody.Americký prezident chválí „neuvěřitelně statečné“ ukrajinské vojáky a dává jim „velký kredit“ za to, že tři roky odolávali ruské agresi.Říká, že dohoda o nerostných surovinách bude podepsána později na tiskové konferenci, a dodává, že ji považuje za „velmi férovou dohodu“ a že hodlá materiály vzácných zemin „využít pro všechno, co děláme, včetně umělé inteligence a vojenských zbraní“.Podle Trumpa je podstatou nové dohody to, že „se nevrátíte k válčení“.Americký prezident také říká, že Ukrajina sice bude muset dělat kompromisy, ale jen proto, že „bez kompromisů nelze dělat žádné dohody“, ale ty „nebudou tak velké, jak si někteří lidé myslí, že budete muset dělat“.A jen několik minut před tím, než Zelenskyj vstoupil do Bílého domu, zveřejnil na sociálních sítích velmi diplomatickou aktualizaci o svých dřívějších setkáních s americkými senátory.Naše rozhovory se zaměřily na pokračující vojenskou pomoc Ukrajině, příslušné legislativní iniciativy, mé setkání s prezidentem Trumpem, úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru, naši vizi ukončení války a význam robustních bezpečnostních záruk.Jsme hrdí na to, že máme strategické partnery a přátele, jako jsou Spojené státy.