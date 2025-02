Projev vyslankyně OSN obviněné z antisemitismu v Berlíně byl zrušen

14. 2. 2025

Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka Organizace spojených národů pro palestinská území, měla proslovit přednášku na téma "Podmínky probíhající genocidy v Gaze" na Svobodné univerzitě v Berlíně. Ta byla zrušena na základě mezinárodního tlaku, píše Ze'ev Avrahami.

Svobodná univerzita v Berlíně podlehla německo-izraelskému tlaku a zrušila přednášku Francescy Albanese, zvláštní zpravodajky OSN pro palestinská území. Italská právníčka je tvrdou kritičkou Izraele a byla obviněna z antisemitismu. Je to již potřetí v posledních týdnech, co byly její přednášky zrušeny poté, co její přednášky zrušila také Univerzita Maxmiliána Ludwiga v Mnichově a nizozemský parlament.

Rektor univerzity Günther Ziegler navrhl, aby se přednáška konala online, ale jeho návrh byl akademickým senátem zamítnut. Přednáška byla naplánována na 19. února pod názvem "Podmínky života jsou určeny ke zničení. Právní a forenzní perspektivy probíhající genocidy v Gaze."

Albanese je známá extrémními názory na Izrael, a to i mezi zarytými odpůrci Izraele. Dříve tvrdila, že "Spojené státy ovládá židovská lobby" a později se omluvila. Také přirovnala holokaust k Nakbě, podpořila tvrzení, že Izrael je státem apartheidu, a promluvila na konferenci Hamásu a Islámského džihádu prostřednictvím videohovoru. Na těchto konferencích povzbuzovala účastníky, aby pokračovali ve svém povstání proti Izraeli.

V únoru 2024 tvrdila, že oběti teroristického útoku teroristů Hamásu ze 7. října nebyly zavražděny proto, že by byly Židé, ale v reakci na izraelský útlak. Na základě tohoto prohlášení jí byl zakázán vstup do Izraele. O několik měsíců později Albanese napsala: "To je přesně to, co jsem si dnes myslela" o příspěvku na X, který srovnával Benjamina Netanjahua s Hitlerem.

Berlínský starosta Kai Wegner, silný zastánce Izraele, vyzval ke zrušení přednášky, stejně jako Ron Prosor, izraelský velvyslanec v Německu. Albanese relativizuje holokaust tím, že vykresluje "absurdní srovnání s Izraelem", napsala velvyslankyně, a podkopává právo židovského státu na existenci.

Ve svém e-mailu Prosor vysvětluje, že si stále více všímá "násilí proti židovským studentům" a obsazených přednáškových sálů, "ve kterých se šíří teroristická propaganda" na Svobodné univerzitě.

Univerzita uvedla, že své rozhodnutí učinila, protože nemohla adekvátně zabezpečit akci a zachovat bezpečnost všech účastníků. Svobodná univerzita, stejně jako všechny hlavní kampusy v Berlíně, je zdrojem nepokojů pro násilné protiizraelské protesty s očividnými antisemitskými prvky.

Organizátoři přednášek, jako je ta Albanese, jsou hlavně propalestinské organizace na univerzitách, které využívají přednášky hostů k rozdmýchávání plamenů proti Izraeli a přímo proti židovským studentům na univerzitách. Židovští studenti si zase stěžují na atmosféru teroru a strachu na univerzitních kampusech a někteří dokonce skládají zkoušky na Zoomu kvůli obavám o svou bezpečnost v univerzitních kampusech. Sami organizátoři tato tvrzení popírají a říkají, že zrušení představuje hrozbu pro svobodu projevu a institucionální cenzuru kritiky Izraele.

Nejedná se o první zrušení akce na univerzitě, protože předchozí zrušená akce byla prožidovská. V prosinci Svobodná univerzita v Berlíně zrušila výstavu "Začarovaný kruh" v britském Národním muzeu holokaustu o antisemitských pogromech, kterými Židé v průběhu let trpěli. Univerzita tehdy zrušení výstavy odůvodnila tím, že by to mohlo vyvolat silné emocionální reakce mezi návštěvníky a intenzivní debaty na místě konání.

Zdroj v angličtině: ZDE

