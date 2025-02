Trumpova administrativa zahájila proces uzavření USAID, největšího dárce na světě

5. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zahájila radikální útok na americkou Agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), která nalévá desítky miliard dolarů do civilních programů jinde ve světě. Trump a Elon Musk, který byl jím jmenován, aby hledal způsoby, jak snížit vládní výdaje, označili USAID za bandu "radikálních vyšinutců" a "marxistů nenávidějících Ameriku". A to, co se stalo o víkendu v budově USAID, připomínalo obsazení nájezdníky.