Cla Donalda Trumpa: Vyhlášení ekonomické války Kanadě

5. 2. 2025

čas čtení 8 minut

Kanada měla vždy složité ekonomické vztahy se Spojenými státy. Přes všechny naše diplomatické snahy a rétorické výlevy o "zvláštních vztazích" je realita taková, že pokud jde o obchod, Washington důsledně zachází s Kanadou jen jako s dalším konkurentem. Nejnovější cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem nejsou výjimkou. Po celé Kanadě jsou tato cla vnímána jako to, čím jsou: vyhlášením ekonomické války, píše Andrew Latham. Kanada měla vždy složité ekonomické vztahy se Spojenými státy. Přes všechny naše diplomatické snahy a rétorické výlevy o "zvláštních vztazích" je realita taková, že pokud jde o obchod, Washington důsledně zachází s Kanadou jen jako s dalším konkurentem. Nejnovější cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem nejsou výjimkou. Po celé Kanadě jsou tato cla vnímána jako to, čím jsou: vyhlášením ekonomické války,

Není to poprvé, co americký prezident použil cla jako zbraň ekonomického nátlaku. Spojené státy už dlouho používají protekcionismus k nátlaku i na své nejbližší spojence, často způsoby, které ignorují ekonomickou logiku ve prospěch domácího politického prospěchu. Od Smoot-Hawleyových cel během Velké hospodářské krize až po rozhodnutí prezidenta Nixona z roku 1971 uvalit 10 % přirážku na dovoz a odklonit USA od zlatého standardu, se Kanada často ocitla v křížové palbě amerického ekonomického nacionalismu. V každém případě Kanada usilovala o výjimky a Washington je v každém případě odmítl udělit.

Nyní, za Trumpa, se opět stáváme terčem represivních cel, která neslouží žádnému širšímu strategickému cíli kromě získání krátkodobých politických a ekonomických ústupků. Kanaďané jsou pochopitelně rozzlobení. Nejde jen o ekonomickou roztržku; je to útok na samotné základy naší vzájemné hospodářské závislosti. Trumpova cla zasahují srdce kanadské průmyslové základny a ohrožují pracovní místa, investice a ekonomickou stabilitu.

Kanaďané napříč politickým spektrem reagují směsicí hněvu a odhodlání. Federální vláda rychle signalizovala, že provede odvetná opatření, což je v jinak roztříštěné politické krajině vzácný okamžik jednoty. Dokonce i v provinciích s tradičně konzervativními sklony panuje pochopení, že nejde jen o boj za hospodářskou politiku – je to boj o kanadskou suverenitu.

Mnoho Kanaďanů nyní zpochybňuje moudrost naší pokračující ekonomické závislosti na Spojených státech. Sílí volání po diverzifikaci obchodních vztahů a tvůrci politik naléhají na hlubší integraci s Evropou, Asií a dalšími ochotnými partnery. Myšlenka, že Kanada musí usilovat o "oddělení" od Spojených států, se přesunula z okraje politického diskurzu do hlavního proudu.

Zároveň se Kanada musí vypořádat se svými vlastními vnitřními ekonomickými bariérami. Meziprovinční obchodní omezení zůstávají ranou, kterou si kanadští podnikatelé sami způsobili a brání jim dosáhnout jejich plného potenciálu. Pokud to Kanada myslí s posílením své ekonomické odolnosti vážně, odstranění těchto bariér by mělo být národní prioritou. Jednotnější domácí trh umožní kanadskému průmyslu efektivněji konkurovat na globální scéně, což nás učiní méně zranitelnými vůči americké ekonomické agresi.

Jak jednou řekl Friedrich Nietzsche: "Co tě nezabije, to tě posílí." Tato krize, i když je nepopiratelně bolestivá, představuje pro Kanadu vzácnou příležitost: proměnit ekonomickou nepřízeň osudu v odolnost a sílu. Cla uvalená prezidentem Trumpem se mohou zdát jako existenční hrozba pro kanadský průmysl, ale také slouží jako katalyzátor nezbytných změn. Přehodnotíme-li svou ekonomickou závislost, diverzifikujeme obchodní partnerství a odstraníme-li vnitřní bariéry, můžeme z tohoto období vyjít silnější než dříve. Trumpova cla na Kanadu jsou více než jen ekonomickým sevřením – představují zásadní posun v americko-kanadských vztazích. Po celá desetiletí Kanada fungovala s předpokladem, že ekonomická integrace se Spojenými státy zajišťuje stabilitu a vzájemný prospěch. I když vždy existovaly spory, převládajícím přesvědčením bylo, že USA považují Kanadu spíše za partnera než za cíl. Tento předpoklad je nyní mrtvý.

Představa, že se Kanada může spolehnout na Spojené státy, pokud jde o ekonomickou bezpečnost, byla otřesena. Zatímco někteří mohou namítat, že Trumpova obchodní politika je pouhou odchylkou, širší trend naznačuje něco jiného. Protekcionismus je hluboce zakořeněn v americké politické kultuře a historie ukazuje, že Kanada je vždy jednou z prvních obětí, když se Spojené státy obrátí do sebe.

To však není jen severoamerický problém. Trumpova cla, spolu s dalšími globálními ekonomickými poruchami, mohou signalizovat vznik nového mezinárodního ekonomického řádu. Stejně jako Nixonovo opuštění zlatého standardu v roce 1971 zásadně přetvořilo globální finanční systém, Trumpovo agresivní používání cel a ekonomického nátlaku by mohlo znamenat začátek nové éry globálního obchodu – éry, která upřednostňuje hrubý ekonomický dluh před řádem založeným na pravidlech, který po desetiletí řídil mezinárodní obchod.

Pokud tomu tak je, Kanada se musí rychle přizpůsobit. Staré předpoklady o ekonomické stabilitě a předvídatelnosti již neplatí. Vstupujeme do éry, kdy se ekonomická válka stává spíše normou než výjimkou a kdy menší národy jako Kanada musí budovat ekonomickou odolnost, jinak riskují, že budou trvale odsunuty na vedlejší kolej.

Kanada musí podniknout okamžité kroky ke snížení své zranitelnosti vůči americkému ekonomickému nátlaku. Co by tedy měla Kanada dělat? V první řadě je nezbytné, abychom přestali šokovaně a překvapeně reagovat pokaždé, když Spojené státy zavedou protekcionistickou politiku. Historie jasně ukázala, že Washington bude vždy upřednostňovat domácí politické zájmy před ekonomickou spravedlností, a to i pokud jde o jeho nejbližší spojence.

Kanada musí podniknout okamžité kroky ke snížení své zranitelnosti vůči americkému ekonomickému nátlaku. To znamená urychlit úsilí o navázání hlubších obchodních vztahů s dalšími globálními partnery. Komplexní a progresivní dohoda o transpacifickém partnerství (CPTPP) a Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) nabízejí životaschopné alternativy, které je třeba dále využívat.

Kromě toho musí Kanada investovat do domácího průmyslu, aby snížila závislost na amerických dodavatelských řetězcích. To vyžaduje strategické přehodnocení naší průmyslové politiky a zajištění toho, aby kanadské podniky mohly zůstat konkurenceschopné i tváří v tvář americkému ekonomickému nepřátelství. Součástí tohoto úsilí musí být vládní pobídky, investice do infrastruktury a cílená podpora klíčových průmyslových odvětví.

Dalším zásadním krokem je odstranění bariér obchodu mezi provinciemi. Pokud kanadské podniky nemohou volně prodávat ani přes hranice provincií, jak můžeme doufat, že budeme konkurovat na mezinárodní úrovni? Skutečně sjednocená kanadská ekonomika bude mít mnohem lepší pozici, aby odolala vnějším šokům a chopila se nových příležitostí v zahraničí.

Mezi Kanaďany roste přesvědčení, že naše země musí zaujmout asertivnější postoj při obraně svých ekonomických zájmů. Tento okamžik ekonomických potíží může být bodem obratu – takovým, který donutí Kanadu posílit svou ekonomickou suverenitu a přijmout strategičtější přístup k mezinárodnímu obchodu. Trumpova cla nás donutila čelit nepříjemné pravdě: Kanada se nemůže spoléhat na dobrou vůli nebo minulá spojenectví, aby ochránila svou ekonomickou budoucnost.

To neznamená opustit Spojené státy jako obchodního partnera, ale znamená to uznat, že se změnila pravidla spolupráce. Kanada musí vstoupit do budoucích obchodních jednání s pochopením, že Washington nepovažuje hospodářskou politiku za nástroj společné prosperity, ale za zbraň, která má být použita, kdykoli se to politicky hodí.

V konečném důsledku by tento okamžik měl sloužit jako budíček. Kanada se musí chopit této příležitosti a vybudovat soběstačnější ekonomiku, navázat silnější globální partnerství a pevně stát tváří v tvář americké ekonomické agresi. Pokud uspějeme, můžeme z toho vyjít silnější než kdy jindy – nejen jako národ, který dokáže přečkat ekonomickou bouři, ale také jako národ, který je připraven prosperovat v rychle se měnícím globálním řádu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0