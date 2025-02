Zatímco Lipavský jeden do Washingtonu lézt kamsi vládnoucím Trumpovým kriminálníkům, Trumpův viceprezident se hádá s britským politikem

3. 2. 2025

čas čtení 6 minut

Foto: Bývalý britský konzervativní ministr Rory Stewart



Moderátor, BBC Radio 4, pořad Today, sobota 1. února 2025, 8 hodin: A teď, jak už to tak na sociálních sítích chodí, tohle je docela šťavnatý materiál. V jednom rohu stojí náš Rory Stewart, bývalý konzervativní ministr britské vlády pro mezinárodní rozvoj, nyní mimo jiné poměrně známý podcaster. V druhém rohu není nikdo jiný než viceprezident Spojených států, JD Vance. Příčina střetu. Náboženské zdůvodnění politiky America First ze strany viceprezidenta Vance. Rory Stewart se k nám nyní připojuje. Dobré ráno a je to všechno docela úderné, viceprezident říká, že vy máte prý máte IQ 110. Vy si myslíte, že máte IQ 130, a on, že prý tato falešná arogance je hnacím motorem mnoha selhání elit za posledních čtyřicet let! To je ale zodpovědnost!





Britský konzervativní politik Rory Stewart: Je to docela úžasné. Je to docela úžasné především proto, že jsem zjistil, když jsem se pustil do této králičí nory, že JD Vance a Donald Trump jsou naprosto posedlí snahou odhadovat IQ jiných lidí, přičemž samozřejmě předpokládají, že jejich IQ je obrovské a každý, kdo s nimi nesouhlasí, nemá velké IQ. Druhá zvláštní věc je, že, jak říkáte, JD Vance vydal prohlášení, myslím, že to byl rozhovor pro Fox News, kde v podstatě vzal velmi obskurní výklad svatého Tomáše Akvinského a snažil se ho použít k tomu, aby naznačil, že učení Ježíše nás v podstatě vybízí k tomu, abychom na první místo kladli svou rodinu a svou zemi a v důsledku toho se o nikoho jiného moc nestarali. A to se zdálo být, mírně řečeno, poněkud výstředním výkladem křesťanství.





Moderátor: Zjistil správně s vaše IQ, a správně analyzoval křesťanství?





Rory Stewart: Ne.





Moderátor: Tak on to IQ správně nezjistgil. Chci aleříct, že tento argument o křesťanství je zajímavý. Jeho argumentem je, že existuje hierarchie, obecně řečeno, nejprve něco jako rodina, přátelé a pak všichni ostatní. Proti tomu jste se dost důrazně ohradil.









Moderátor: Předpokládám, že mu budiž ke cti, že se vámi vůbec komunikoval. I když poněkud úderně. Nakonec jste ho, myslím, vyzval k IQ testu. Dal byste přednost IQ testu, nebo tomu, aby byl hostem ve vašem podcastu?





Rory Stewart: Mnohem raději bych ho měl ve svém podcastu. Myslím, že ať už je naše IQ jakékoliv, myslím, že IQ je velmi zvláštní způsob měření jakékoli lidské bytosti. Ale myslím, že abych se vrátil k tomu jaksi zásadnějšímu bodu, je trochu bizarní, že americký viceprezident se vším, co má na talíři, si myslí, že jeho prioritou je snažit se hádat o teologii s trochu obskurním bývalým britským politikem.





Moderátor: Potěšilo vás, že na vás reagoval, místo aby vás odmítl nebo ignoroval?





Rory Stewart: Ano, ano, myslím, že ano. Ano. Myslím, že je to, víte, je to zajímavá postava, jak by si lidé mohli všimnout. Je to někdo, koho jsem trochu znal, když jsem byl konzervativním poslancem, a pro některé lidi na pravici byl po určitou dobu jakýmsi hrdinou, protože má neobyčejný příběh, kdy se dostal z extrémní chudoby, přemýšlí velmi zajímavým způsobem, ale také si myslím, že jeho rozhodnutí ohnout před Trumpem koleno odhaluje něco velmi, velmi znepokojivé a je to něco, co mě znepokojuje na pravicových konzervativcích z celého světa, že všechny věci, které jsme zastávali, ústavy, opatrnost, obezřetnost, spojenci, integrita, jsou zlikvidovány při uctívání čisté moci.





Moderátor: Je tu, myslím, ještě jedna věc, která stojí za zmínku, a to, že se jeví jako poměrně přemýšlivý a sečtělý člověk. Rozhodně to není žádný idiot, což je přinejmenším uklidňující.





0

194

Ano, myslím, že člověk opravdu nepotřebuje křesťanství, aby usoudil, že chce mít na prvním místě sebe a svou rodinu. Myslím, že je to velmi přirozené. V jistém smyslu je křesťanství tak radikální právě tím, že vyzývá k tomu, abychom mysleli na lidi mimo náš okruh, a Kristus nás důsledně vyzývá prostřednictvím takových věcí, jako je například moc milosrdného Samaritána, abychom mysleli na lidi, kteří jsou na okraji společnosti, na lidi, kteří nejsou součástí naší země, abychom se dostali za hranice jakési sobecké kmenové etiky. A důvodem, předpokládám, že na tom záleží, není jen ideologie. J. D. Vance to říká ve chvíli, kdy americká vláda zastavila veškeré financování mezinárodního rozvoje, takže kontext toho je, že byla zastavena veškerá podpora pro 470 milionů lidí žijících v extrémní chudobě v Africe a všechny další programy po celém světě. Smlouvy byly přerušeny, a já jsem byl obzvláště znepokojen, když jsem to viděl. Za prvé, že politici mluví za Ježíše, ale za druhé, že používají křesťanství k ospravedlnění přerušení financování nejchudších lidí na světě.No, studoval na Yale. A jak říkáte, cituje na mě Tomáše Akvinského a je to znovuzrozený katolík, opět z mírně okrajové pozice, který se mnohem více zabývá útoky na lidi kvůli potratům než přemýšlením o sociálních povinnostech vůči chudým. Ale nikdo by neměl podceňovat jeho intelekt. Myslím, že problém je v tom, že historie naznačuje, že lidé s velmi vysokým IQ mohou ztratit morální kompas a já mám pocit, že on a Donald Trump ničí 70-80 let spojenectví v řádu založeném na pravidlech po celém světě.